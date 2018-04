MMS umírají, vrahem je cena

Počet odeslaných multimediálních zpráv MMS na celém světě vzrostl za období září 2004 až září 2005 čtyřnásobně. To je na první pohled působivý nárůst, ale počáteční hodnota byla velmi nízká. Na světě jsou dnes jen tři operátoři, v jejichž sítích se za čtvrtletí (Q3/2005) odeslalo přes 100 milionů MMS. Jedná se o americké operátory Verizon, Nextel a o mexického operátora Telcel.

Podle průzkumu agentury Informa je největším viníkem malé popularity MMS cena. Ta je totiž v celosvětovém průměru stále více jak čtyřikrát vyšší než u SMS. Průměrná cena MMS (do velikosti 30 KB) v celosvětovém měřítku je nyní 0,37 USD, což je v přepočtu asi 9,20 Kč. To zhruba odpovídá běžné ceně MMS u našich operátorů. Průměrná celosvětová cena SMS je oproti tomu čtvrtinová (cca 2,30 Kč), což opět řadí cenu SMS u našich operátorů do celosvětového průměru. Zajímavé je, že průměrná celosvětová cena před koncem loňského roku stoupla oproti třetímu čtvrtletí roku 2005 zhruba o 1,25 Kč (viz. graf).

Je to začarovaný kruh. Operátoři si stěžují na malý zájem o MMS, zákazníkům se zase nelíbí platit příliš vysoké sumy. U některých operátorů se k vyšší ceně samotné zprávy musí navíc připočíst poplatek za zprovoznění této služby. V některých případech pak jsou MMS dostupné jen v balíčku, který velká část zákazníků nevyužije.

MMS tíží i několik dalších problémů. Stále není mezi uživateli dostatek telefonů s jejich podporou, zákazníci si stěžují na nastavení mobilů a také na to, že odeslat MMS je složitější než odeslat běžnou textovku (více zde). Nejdůležitějším kritériem je ale cena. Informa uvádí jako příklad největšího světového operátora, kterým je China Mobile. U tohoto operátora odeslali zákazníci za třetí čtvrtletí minulého roku téměř 63 miliard SMS ale jen 78,6 milionu MMS. Průměrná cena SMS u China Mobile byla za sledované období v přepočtu pouhé necelé tři haléře, ale cena MMS byla v přepočtu 2,75 Kč.



Průměrmá cena MMS a poměr ceny MMS a SMS. Ve sledovaném období, průměr za 234 operátorů z celého světa, ceny pro tarifní zákazníky. Zdroj: Informa Telecoms & Media.

V jedné studii společnosti Nokia zaměřené na uživatele chytrých telefonů uvedlo 32 % uživatelů, že o MMS nemá vůbec zájem, 54 % jich pak uvedlo, že MMS jsou příliš drahé. Na cenu si tak stěžuje každý druhý zákazník. Z průzkumu dále vyplývá, že polovina odeslaných MMS vzniká spontánně při procházení galerie obrázků v mobilu nebo ihned po vyfotografování.

Budou jednou MMS stejně populární jako SMS? Možná ano. Operátoři ale musí připravit celý balíček opatření. Nesmí se stát, že bude zákazník hledat po internetu nastavení. První pokus o odeslání multimediální zprávy bývá spontání a pokud je marný, uživatel většinou ztrácí zájem. V telefonech stačí vyměnit paušální kartu za předplacenou a MMS hned nefungují, stejně je nastavení nekompatibilní pro různé operátory.

Výrobci by se pak měli zamyslet nad editorem multimediálních zpráv. Někomu se i ty současné nejlepší mohou zdát zbytečně složité. Odborníci udávají, že pokud bude MMS zhruba dvakrát dražší než SMS, nebudou již zákazníci na jejich cenu hledět.

V sítích 2,5 generace se výrazného snížení cen MMS asi nedočkáme, ale v sítích třetí generace by to mohl být jeden z nejúspěšnějších obchodních modelů. Operátoři nemohou počítat s masivním zájmem o stahování obsahu či o videohovory, když lidé nebudou používat ani obrázkové zprávy.