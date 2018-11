Miniaturní smartphone, který schováte do dlaně, je naprostý originál

Během naší nedávné návštěvy v USA jsme si krátce prohlédli miniaturní smartphone Palm, který se na tamním trhu začal prodávat. Přístroj nabízí zákazníkům operátor Verizon a ve svých prodejnách na něj láká velkými plakáty s jednoduchou a čistou grafikou.

Ale telefon dovede zaujmout i bez velkých poutačů. I když, možná by ho potenciální zájemce mohl přehlédnout. Je to opravdu velmi malý přístroj, který se snadno schová do dlaně. Okamžitě jsme si vzpomněli na telefon Unihertz Jelly Pro, který jsme zkoušeli zhruba před rokem a který skutečně patří k nejmenším smartphonům světa.

Palm je o trochu větší. Šířka je 50,5 mm a výška 96,5 mm, Unihertz se chlubí mírami 43 x 92,3 mm. Palm je ovšem tenčí (výrobce však tloušťku neudává) a proporcemi se podobá klasickým smartphonům, jen je oproti nim hodně zmenšený. I když to není žádný bezrámečkový telefon, do malého těla se vešel displej s úhlopříčkou 3,3 palce, což je mnohem příjemnější než 2,45palcový panel Jelly Pro. Už je to totiž míra, která dovoluje telefon vcelku běžně používat.

Ano, klasická qwerty klávesnice na displeji je stále velmi miniaturní a delší texty bychom na ní psát nechtěli, ale použít se dá. Uživatelské prostředí je navíc malému displeji přizpůsobeno: telefon uživateli nabízí netradiční matici ikon: ty do sebe na obrazovce téměř zapadají a vyplní tak celou její plochu. Díky tomu se nám zdálo, alespoň na první dojem, ovládání telefonu vcelku přehledné, byť je potřeba si aplikace podle ikon pamatovat.

Líbí se nám celkové zpracování: kovový rám a k tomu elegantní lesklé tělo z něj dělají malý módní doplněk, přístroj by navíc měl být odolný vůči vodě a prachu. Ačkoli je Palm propagován jako jakýsi doplňek smartphonu, je to plnohodnotný chytrý telefon, na kterém spustíte všechny běžné aplikace: i displej má normální rozlišení 720 x 1 280 pixelů. K nabíjení tu slouží USB-C konektor (chválíme), otázkou bude výdrž malinké baterie s kapacitou 800 mAh. To je dnes skutečně málo.

I proto je Palm spíše smartphonem pro příležitostné využití, jako to bylo u Jelly Pro. Pro takový případ je to ovšem dost drahý model. Oficiálně stojí 349 dolarů, tedy v přepočtu asi 8 000 korun. Operátor Verizon na něj zákazníkům dá slevu 50 dolarů v případě, že si telefon pořídí ještě s jiným smartphonem. Ani to však není kdovíjak lákavá nabídka.

A tak podle nás zůstane Palm jen opravdu okrajovou záležitostí. Už tak je to specifický telefon pro velmi omezené publikum a s omezeným využitím, cena to celé ještě komplikuje. Mimochodem, přístroj se jmenuje opravdu jen Palm, bez jakéhokoli jiného označení, což naznačuje, že výrobce nejspíš neplánuje kdovíjak širokou modelovou řadu.

Výrobcem je čínská společnost TCL, která vyrábí třeba smartphony značek Alcatel a BlackBerry. Ty se prodávají i u nás, u Palmu by tomu tak mohlo být také: v Evropě má přístroj nabízet operátor Vodafone, a tak je šance, že se dostane i do Česka.