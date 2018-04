Nejmenší smartphone světa má vše, ale běžně moc používat nejde

Miniaturní smartphone Unihertz Jelly Pro vznikl tak trochu jako protest proti rostoucím rozměrům smartphonů. A nevznikl jen tak pro nic za nic, projekt totiž odstartoval na serveru pro komunitní financování Kickstarter, kde získal dostatečný počet příznivců, a tak se mohl přehoupnout do komerční fáze.

Plusy a mínusy Proč koupit? miniaturní rozměry

kompletní funkční sada

Proč nekoupit? nízký výkon

zhoršené ovládání

nízká výdrž baterie Kdy? V prodeji Za kolik? cca 3 600 Kč

Teď si jej může (byť s docela dlouhou dodací lhůtou) objednat prakticky kdokoli, stačí navštívit stránky výrobce – poštovné do České republiky vyjde na 10 dolarů a samotný přístroj stojí 125 dolarů (k dispozici bude i levnější verze s menší RAM i vnitřní pamětí – ale to drobné šetření za to nestojí). V přepočtu i se započtením poštovného a DPH, které bude potřeba při dovozu zaplatit, vychází cena Unihertz Jelly Pro na zhruba 3 600 korun. To není na smartphone s relativně základní výbavou úplně málo, na druhou stranu to není cena kdovíjak přehnaná. Navíc musíme brát v potaz to, že Unihertz v podstatě nemá konkurenci. Tenhle prcek je prostě jedinečný, ale to sebou nese i celou řadu omezení a komplikací.

Jak malý vlastně je?

Hodně malý. Rozměry jsou 92,3 x 43 x 13,3 mm a výrobce se chlubí tím, že to má být v současnosti nejmenší smartphone na světě. Těžko to lze ověřit. Na internetu můžeme najít i různé další malé smartphony od neznámých čínských výrobců, které by mohly být i menší, ale na tom vlastně ani moc nezáleží. Oproti běžné produkci je to prcek zcela bez diskuse, potvrzuje to i hmotnost pouhých 60,4 gramu.

Je to jediný smartphone, který jsme v posledních letech testovali a který se vejde zcela pohodlně do dlaně ruky. Dovede se v ní úplně schovat. Dalším údajem, který ukazuje, jak je Jelly Pro malý, je úhlopříčka displeje – ta činí pouhých 2,45 palce – a nutno podotknout, že by displej mohl být vzhledem k velikosti těla asi i větší, rámečky jsou tu na dnešní poměry docela výrazné. Jelly Pro je hodně oblý smartphone, díky tomu padne hezky do ruky a snadno vklouzne do každé kapsy. V té prakticky není cítit.

Tak malý, to nemůže mít žádné pořádné funkce...

Ale může. Vlastně mu naprosto vůbec nic nechybí. Výbava je vcelku kompletní a když vynecháme chybějící automatickou regulaci podsvícení, je tu vlastně všechno, na co jsme zvyklí z „dospělých“ smartphonů. Jelly Pro pohání čtyřjádrový procesor s taktem 1,1 GHz, verze pro má 2 GB RAM a 16 GB vnitřní paměti. Je tu fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů, automatickým ostřením a diodovým bleskem, i čelní selfie foťák se dvěma megapixely. Telefon má samozřejmě GPS, podporuje sítě LTE. Není tu třeba NFC, naopak do malého těla se stále vešel 3,5mm jack konektor. Nechybí tu slot na paměťové karty a také dva samostatné sloty na nanoSIM.

Kam se tam ty SIM dávají?

Unihertz Jelly Pro je telefon s kompletně rozebíratelnou konstrukcí. Po sejmutí zadního krytu lze tedy z útrob vyjmout baterii a pod ní najdeme tři miniaturní sloty. Rozebíratelná konstrukce by mohla budit obavy ohledně zpracování, ale zájemci mohou zůstat v klidu. Telefon je seskládaný dohromady velmi poctivě, sejmout kryt baterii není jednoduché a celé to pohromadě drží pevně. Solidně působí i použité materiály, byť jde o obyčejné plasty. Možná je trochu škoda, že jde o plasty v lesklém a docela kluzkém provedení – telefon se tak snáze vytahuje z kapsy, ale v ruce trochu klouže. Na druhou stranu vzhledem k tomu, že sedí kompletně v dlani, nemusí to moc vadit.

Jak se takový prcek ovládá?

Ovládání je na jednu stranu úplně běžné, jako u všech chytrých telefonů s Androidem, na stranu druhou je vzhledem k rozměrům specifické. Unihertz použil čistý Android 7.0 z projektu Android Open Source Project (AOSP), takže tu není žádný balast. Na ten by sice paměť telefonu stačila, 16 GB je slušná porce, ale na malém displeji prostě není prostor plýtvat místem. Čím méně zbytečností, tím lépe se tu uživatel zorientuje.

Svá specifika má už třeba samotná domovská obrazovka. Na tu se vejdou jen některé widgety a místo je tu jen pro mřížku 3 x 3 ikony. Uživatele to nutí více využívat i na domovské obrazovce složky nebo hledat v menu s aplikacemi, kde je mřížka 4 x 3 ikony. Ovládací tlačítka jsou senzorová a nachází se pod displejem – to home je jasně označeno, ale postranní mají jen formu podsvícené tečky, takže se musí uživatel trochu zorientovat.

Co se běžného ovládání, menšího množství ikon a malého displeje týče, vcelku rychle jsme si na to vše zvykli. Ale rozhodně to není nic pro uživatele s pořádnými prsty – čím tenčí prstíky, tím lépe. To se potvrzuje především při zadávání textu: už odemykání telefonu pomocí číselníku vyžaduje pečlivější strefování, než je obvyklé. Ale hlavní potíž přichází u klasické systémové qwerty klávesnice. Ta je opravdu titěrná, v běžném režimu na ní dovede psát jen ten, kdo má pevné nervy a přesné prsty. Situaci může vylepšit psaní tahy, ale i to vyžaduje velký trénink. Lepší je použít klávesnici v režimu na šířku, to už je přeci jen trochu prostornější, ale zase tu pak nezbývá skoro žádné místo pro zadávaný text. Také by bylo řešením stáhnout si nějakou další klávesnici, která umožní přepnutí do režimu psaní s klasickou číselnou klávesnicí a slovníkem T9 – to ta systémová z čistého Androidu neumí.

Nicméně je jisté, že na psaní e-mailů nebo třeba i dlouhé konverzace po messengeru tohle určitě vhodný smartphone není.

Jak se tedy jinak používá?

Záleží na tom, co po něm chcete. Pár dní jsme zkoušeli Unihertz Jelly Pro nosit coby hlavní smartphone a to opravdu vyžaduje pevnější nervy a také (o tom později) blízkost nabíječky. Texty jsou potíž, ale většina funkcí je v pohodě. Samozřejmě se tu ale projevuje relativně slabý hardware – spouštění aplikací chvíli trvá, někdy přístroj na pokyny reaguje s větším zpožděním, než by bylo zdrávo. Pro občasné používání nám to v zásadě nevadí a dovedeme to Jelly Pro odpustit, ale na běžné používání je to k vzteku a dlouho v takovém stavu vydržet nelze.

Totéž platí i o množství využitelných aplikací. Když jsme na telefon nainstalovali svou obvyklou sadu všeho, co sem tam používáme, bylo často obtížnější danou aplikaci rychle najít. Hry, ty jsou v podstatě stejný případ, jako zadávání textu – hrát některé z nich bude v podstatě nemožné.

A k čemu to tedy je?

Inu, Unihertz Jelly Pro skvěle poslouží jako záložní smartphone, jako přístroj, který si sebou vezmete někam, kde by velký chytrý telefon mohl přijít k úhoně. Schovaný v kapse vám může dělat společnost i na té nejdivočejší párty a je téměř jisté, že z kapsy nevypadne. A i když jej upustíte na zem, je tak lehoučký, že je dost pravděpodobné, že přežije i drsný pád. Nahradí v malém psaníčku klasický obří mobil třeba při cestě do divadla nebo na jiné společenské akce, může být „utopen“ v jakékoli kabelce, tašce či batohu jako náhradní smartphone, který může přijít kdykoli vhod. V tomto ohledu je Unihertz Jelly Pro opravdu rafinovaným kouskem. Ano, stejnou roli může plnit jakýkoli obyčejný mobil, ale Jelly je vlastně ještě menší a navíc – když potřebujete, máte u něj při ruce veškeré potřebné funkce a aplikace. S obyčejným mobilem si například Uber nezavoláte.

Naznačovali jste něco o baterce...

Ano, ta je dalším důvodem, proč vlastně nejde Unihertz, byť má všechny běžné funkce, úplně běžně používat. Když jsme telefon používali jako každý jiný smartphone a synchronizovaly se nám u něj dva e-mailové účty, řešili s ním několik desítek minut hovoru denně, posílali zprávy přes Messenger a sem tam si pustili nějakou oddychovou hru, byla výdrž opravdu tristní: museli jsme nabíjet minimálně dvakrát, někdy i třikrát denně: ostatně kapacita 950 mAh ani žádné zázraky neslibuje. To je daň za miniaturní rozměry.

Samozřejmě, že když se uživatel uskromní, výdrž se zlepšuje: ideální je vypnout veškeré datové přenosy a zapínat je třeba jen ve chvíli, kdy je uživatel potřebuje. Tímto stylem a s omezenější sadou aplikací se lze dostat na jeden den výdrže. A kdo bude Jelly Pro používat opravdu jen sporadicky, ten se nejspíš bude schopen dostat na několik málo dní na jedno nabití. To opravdu nejsou parametry, které by nás mohly těšit.

Je k něčemu ten foťák?

Překvapivě ano. Nelze samozřejmě očekávat kdovíjak hvězdnou kvalitu, ale foťák vlastně není tak špatný, aby tu byl pouze coby povinná položka výbavy. Hůře zvládá kontrastní světelné situace, často „sáhne“ k přepalům ve světlých částech scény, ale třeba podání barev potěší.

Samozřejmě v horším světle se tu rychle dostavuje spousta šumu a v takových podmínkách také Jelly Pro mívá potíže se zaostřením, což se navíc na malém displeji hodně špatně kontroluje. Ale jako pohotovostní miniaturní foťáček je tohle překvapivě dobré.

Mám si ho pořídit?

Unihertz Jelly Pro je hodně specifický chytrý telefon. Ti, kdo touží po malém smartphonu po vzoru původních iPhonů nebo aktuálního iPhonu SE, mají v jeho případě smůlu, pro ty je příliš malý a v běžné praxi jen těžko použitelný.

Jelly Pro nejčastěji bude plnit roli druhého, záložního, chytrého telefonu, telefonu pro určité příležitostné použití, pro specifické situace. Může se zdát, že v takovém případě je docela drahý, přeci jen za částku kolem 3 500 korun pořídíte i běžné cenově dostupné smartphony, které budou mít více výkonu a každodenní činnost zvládnou lépe. Ale Jelly nemá v podstatě konkurenci a tak může mít relativně sebevědomou cenovku. Příležitostné použití by mu mohlo zaručit i solidní trvanlivost, takže vynaložená částka se rozpočítá na delší období.