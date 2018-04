Microsoft nechystá vlastní mobil. Fanoušci si ho už ale nakreslili

Microsoft minulý týden představil nejenom nová mobilní Windows Phone 8, ale také svůj první tablet s Windows 8. Vzbudil velkou pozornost a analytici začali rozhlašovat, že na řadě je i vlastní smartphone pod značkou Microsoftu. Dokonce se mu začalo přezdívat podle tabletu Surface Phone. Jenže softwarový gigant tyto spekulace popřel. Greg Sullivan, marketingový manager pro Windows Phone, to okomentoval lakonicky: "Ne, nepřipravujeme."

Nezávislí designéři se ale do smartphonu Microsoft pustili bez ohledu na to, jestli je to jen chiméra.

A třeba návrh designéra s přezdívkou YrOnimuS se povedl. Telefon se sice vzdáleně vzhlíží ve stylu posledních dvou iPhonů, ale pohledný rozhodně je a k mobilním Windows jeho ostré hrany a minimalistický design dobře pasují.

Microsoft spoléhá na partnery

Microsoft se podle Sullivana soustředí na spolupráci s partnery, kteří budou mobily s Windows Phone 8 vyrábět. Zatím výrobce uvedl čtyři firmy, logicky Nokii a pak Samsung, Huawei a HTC. Velmi pravděpodobně ale budou mobily s novým operačním systémem nabízet i další výrobci.

Pro Microsoft je strategickým partnerem Nokia, která postupně opouští všechny ostatní platformy a všechno vsadila na jedinou Windows kartu. U tabletů ale Microsoft zatím žádné strategické partnerství neuzavřel, proto první tablet Surface (ve dvou variantách) představil pod svojí značkou.