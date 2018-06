Číňané velmi levné smartphony s parádní výbavou umějí. Meizu to potvrzuje

Draví výrobci čínské provenience, kam můžeme Meizu směle zařadit, už několik let tradičním značkám ukazují, že slušně vybavený smartphone nemusí stát horentní sumu. A nové Meizu M6T je toho dalším důkazem.

Přístroj půjde zanedlouho do prodeje za cenu od 799 jüanů (asi 2 900 korun), která platí pro verzi se 3 GB operační paměti a 32GB úložištěm. Varianta se stejně velkou uživatelskou pamětí a 4 GB RAM přijde na 999 jüanů (3 500 Kč) a za nejvyšší verzi s paměťmi 4/64 GB výrobce žádá 1 099 jüanů (3 900 korun).

Značka Meizu se po několikaleté odmlce vrací na český trh, a tak bychom se i s touto novinkou mohli v nabídkách zdejších prodejců zanedlouho setkat. I pokud by telefony byly o pětinu dražší, stále by M6T mělo co nabídnout. Ceny budou vyšší než ty čínské určitě, minimálně kvůli rozdílné sazbě daně.

Výbava je velmi slušná. Začněme displejem: telefon má 5,7 palců velký panel s rozlišením 720 × 1 440 obrazových bodů (18:9) a jemností 282 PPI. Při takové hustotě pixelů sice budou jednotlivé body patrné i pouhým okem, ovšem vysloveně hrubého zobrazení se není třeba obávat.

Všem verzím je společný použitý SoC, kterým je MediaTek MT6750 s 8jádrovým procesorem (4× Cortex-A53 taktu 1,5 GHZ a stejné čtyřjádro taktováno na maximálně 1 GHz) a grafickou jednotkou Mali-T860MP2. Telefon má hybridní duální slot a druhý z nich lze tedy využít k rozšíření paměti nebo pro další SIM.

Snímačem otisků mBack lze systém i částečně ovládat

K odemčení systému Android 7.0 s uživatelskou nadstavbou Flyme je na zadní straně připraven snímač otisků prstů zvaný mBack, který kromě autorizace uživatele podporuje i různá gesta k pohybu v uživatelském prostředí a výrobce se chlubí nízkou dobou odezvy jen 0,2 s.

Druhou možností bude ověření uživatele pomocí čelního 8MPix fotoaparátu s objektivem světelnosti f/2,0. Hlavní fotoaparát je duální a 13MPix senzoru při expozici dodává doplňkovou obrazovou informaci menší dvoumegapixelový snímač. Světelnost objektivů je f/2,2 resp. 2,4, soustava podporuje ostření fázovou detekcí, videa umí pořizovat ve Full HD rozlišení (1 080 × 1 920 pixelů).

Trochu zamrzí, že M6T má plastové tělo a výrobce ani neuvádí typ krycího skla panelu. Je pochopitelné, že šetřit se někde muselo a materiály krytu zřejmě byly položkou, u které šetřit šlo.

Rozměry telefonu jsou 73 × 152,3 × 8,4 milimetru a hmotnost včetně 3 300mAh akumulátoru pak 152 gramů. Telefon bude v prodeji v černém, zlatém a červeném provedení. Datum uvedení na trh zatím výrobce neupřesnil.