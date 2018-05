Meizu se po roce vrací na český trh. S konkurencí bojuje cenami

Značka Meizu se už v minulosti na českém trhu prosadit pokoušela, jenže pak relativně potichu zmizela. Na vině prý byla mimo jiné i horší spolehlivost jejích modelů. Teď se však snaží o comeback, snad v naději, že jsou předchozí potíže zažehnány. Pryč by také měly být komplikace v podobě chybějících LTE frekvencí, modely, které vstoupily v Česku do prodeje, totiž podporují kompletní evropská LTE pásma. Zdá se tedy, že Meizu je v plné síle.

Do prodeje v Česku vstoupily čtyři modely: M6, M6s, M6 note a Pro 7. Na první pohled jsou nově dostupné modely Meizu tak trochu staří známí. Značka se už nějakou dobu drží designu s jednoduchými tvary, symetrickým pojetím a čtečkou otisků prstů pod displejem. Výjimku v sestavě tvoří vlastně jen model 6s, který jako jediný dostal moderní poměr stran displeje 18:9 a v rámci toho přišel o čtečku pod ním.

Zadní pohled už dovoluje jednotlivé zástupce značky odlišit lépe. Nejlevnější model M6 vsadil na zaoblené tvary těla a my jej máme k dispozici ve velmi „sexy“ modrém provedení. Tento model vůbec nevypadá na to, že stojí pouhých 3 299 korun, a to navzdory tomu, že jeho tělo je z plastu. Barva ale působí trochu metalicky a hezkým detailem jsou kovové proužky, které jsou jakýmsi protikladem plastových proužků pro prostup signálu u ostatních typů.

Větší a trochu lépe vybavený typ M6 note stojí pod pět tisíc korun a už nabízí třeba dvojitý fotoaparát. Jeho kovové tělo je trochu hranatěji pojaté a třeba pásky pro prostup signálu už jsou obyčejnější. Ale i tady si designéři vymysleli jeden hezký detail, do horního pásku se jim podařilo elegantně zapracovat diody blesku.

Nejvíc z řady vystupuje model Pro 7. Ten vyjde na 8 299 korun a je svým způsobem unikátem: nevzpomínáme si, že by na trhu byl jiný smartphone s malým displejem na zadní straně. Displej je v bloku s fotoaparátem a tvoří tu zajímavou vizuální sestavu, sloužit může i jako zrcátko pro pořizování selfie snímků hlavním foťákem. Jinak ovšem upozorňuje na zameškané události, příchozí hovory nebo umí zobrazit aktuální datum, čas a třeba stav počasí. Je to detail, který telefon ozvláštňuje, na druhou stranu se bez něj asi většina zákazníků obejde. Ale Meizu si za něj vlastně nežádá žádný „prémiový“ příplatek, takže proč ne.

Výbava všech modelů je na danou cenu solidní, ale na druhou stranu ani nijak dramaticky neohromí. U levného M6 je vcelku důležité, že nedělá zbytečné kompromisy: má čtečku otisků, slušný třináctimegapixelový foťák, HD displej s úhlopříčkou 5,2 palce, 32 GB vnitřní paměti a 3 GB RAM. Procesorem je tu MediaTek MT6750.

Prostřední typ M6 note už má 5,5palcový Full HD panel, zmíněný duální foťák (12 + 5 megapixelů pro hrátky s hloubkou ostrosti), 4 GB RAM a také konvenčnější procesor Snapdragon 625, který je oproti MediaTeku přece jen zárukou lepšího odladění s různými aplikacemi.

Typ Pro 7 se opět vrací k MediaTeku, ale tentokrát k výkonnějšímu čipsetu Helio P25. Full HD displej má úhlopříčku 5,2 palce a SuperAMOLED techniku, je tu 4GB porce RAM a vnitřní paměť má kapacitu 64 GB. Duální foťák má dvakrát 12 megapixelů a jeden z čipů je čistě černobílý, takže by měl být schopen lépe sbírat data v horším světle. Čelní foťák má rozlišení 16 megapixelů. Jako jediný z modelů má Pro 7 nový USB-C konektor.

Společným znakem tří modelů Meizu je solidní kapacita baterie: Pro 7 disponuje 3 000 mAh, levný M6 má 3 080 mAh a typ M6 Note pak 4 000 mAh. Podporováno je rychlé dobíjení, ale jen vlastní technologií, takže výhradně s dodávanou nabíječkou.

Všechny modely také mají operační systém Android s grafickou nadstavbou Flyme 6.0, kterou ovšem vidíme jako asi největší zádrhel. V dnešní době, kdy se výrobci snaží co nejvíce přiblížit čistému Androidu a některé značky ho používají ve zcela čisté podobě, je Flyme OS docela odlišný. Líbí se nám jeho minimalistický design i možnosti voleb ovládání (buď virtuálními tlačítky na displeji, nebo gesty za pomocí čtečky – ta je mimochodem stisknutelná), ale daň za změny podle představ výrobce je starší verze Androidu: není tu Oreo, ale Nougat.

Modely Meizu, které jsou nově dostupné na českém trhu, jsou dalším zajímavým příspěvkem do vysoce konkurenčního prostředí střední třídy a levných telefonů. Nezdá se, že by nad soupeři dramaticky vynikaly, ale na druhou stranu mají vcelku vyváženou výbavu. Podrobněji se na ně samozřejmě podíváme v rámci klasického redakčního testu.