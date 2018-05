Novinka LG není žádná kopie. Vykrojení bylo v plánu dávno před iPhonem X

0:18 , aktualizováno 0:18

S opravdu výrazně vykrojeným displejem přišel první iPhone X. Od té doby se objevuje jeden podobně konstruovaný smartphone za druhým. Vykrojení displeje u nového LG však údajně bylo v plánu dávno před Applem.

Vykrojení displeje je něco, co se u LG rozhodli využít, protože se domnívají, že to bude fungovat. A pomáhá to minimalizovat rámečky. U LG vykrojení říkají SecondScreen, což odkazuje na fakt, že už model V10 měl druhý malý displej nad tím hlavním. | foto: Luděk Vokáč, iDNES.cz