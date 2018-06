iPhony by mohly být levnější. Apple má díky dohodě s LG páku na Samsung

Dosud jediným dodavatelem OLED displejů pro iPhony je Samsung. To se ovšem změní, Apple se totiž dohodl na dodávkách OLED panelů i se společností LG Display. Nesnižuje tak pouze závislost na největším rivalovi, dostává se i do lepší vyjednávací pozice. Ta by se mohla příznivě promítnout i do cen iPhonů.