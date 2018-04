Dosud OLED panely Applu dodává jen Samsung. Ale to se změní

Hlavní novinkou iPhonu X byl kromě zcela nového designu a snímače obličeje bezpochyby jeho displej. Zavedenou LCD technologii totiž vůbec poprvé nahradila obrazovka typu OLED.

Největšími výrobními kapacitami takových panelů disponuje skupina Samsung, a proto není divu, že je loni Applu dodávala jako jediná. Konkurence ovšem nespí a rovněž pracuje na posílení v segmentu produkce OLED, kterému Samsung dosud s velkým náskokem vévodí.

Téměř jisté je, že letos odpovídající část zakázky k dodávce potřebných displejů uzme pro Samsung krajanský soupeř LG Display, který by tedy byl druhým největším dodavatelem Applu.

Podle informací serveru DigiTimes by se však jejich seznam mohl brzy rozšířit také o JDI (Japan Display) a Sharp, který předloni koupil Foxconn. Sharp má své linky na OLED panely spustit dříve než JDI, které to podle aktuálních informací stihne až ve druhé polovině letošního roku. Sharp by pak mohl začít Applu potřebné displeje dodávat už během druhého kvartálu a navíc by prý letos mohl uvést i vlastní smartphone prémiové řady s ohebnou OLED obrazovkou.

Loni jeden, letos dva iPhone s OLED

Rozšíření sestavy dodavatelů OLED displejů bude nepochybně vzhledem k dosud uváděným plánům Applu nezbytné. Aktuálně sice výrobce displeje tohoto typu potřebuje jen pro nejvyšší model X, ovšem letos dostanou OLED displej hned dva ze tří plánovaných nových iPhonů.

Nástupce současného modelu X s opět 5,8palcovým displejem má totiž doplnit jeho zvětšená varianta s 6,5palcovou obrazovkou a přídomkem Plus. K této sourozenecké dvojici má dorazit ještě iPhone střední třídy s LCD obrazovkou velikosti 6,1 palce.

Podle dřívějších zpráv deníku Electronic Times by LG mohlo letos pro Apple vyrobit okolo 15 milionů OLED jednotek právě pro větší verzi přístroje. Pro LG nebude tato role nová v pravém slova smyslu, už několik let totiž Applu dodává LCD panely, aktuálně především pro iPhony 8.

Pokud se zvěsti redakce DigiTimes naplní, pak by se letos mohl Apple opřít o kvarteto dodavatelů moderních OLED displejů. Vedle těchto klíčových hráčů existuje ještě velké množství malých firem, které by rovněž mohly v menším množství panely pro iPhony vyrábět. V Číně má být takových subjektů 13 a jejich celková výrobní kapacita by v případě provozu všech linek činila okolo 350 tisíc substrátů měsíčně.

Apetit Applu ohrozí dostupnost displejů pro ostatní hráče

Jisté je jedno: spotřeba OLED panelů bude ze strany Applu letos enormní. Výrobce jimi totiž nebude osazovat pouze jeden model jako dosud, ale s velkou pravděpodobností rovnou tři modely (dva nové a loňský X).

Pro výrobce panelů je to bezpochyby dobrá zpráva. Zakázka pro Apple je jistotou pravidelného přísunu financí a upevnění pozice v daném segmentu. Příkladem může být úspěšná kooperace Applu a tchajwanského TSMC. Z kdysi okrajového výrobce polovodičů je dnes velmi silný hráč, který vyrostl právě díky spolupráci s Applem.

Klíčovým momentem přitom byla produkce čipů A9 pro iPhony 6s, které vykazovaly lepší parametry než stejné čipy z linek Samsungu (podrobněji v textu Koupě iPhonu je loterie. Můžete dostat kus s menší výdrží). TSMC je aktuálně největší výrobce mobilních čipů a hodnota akcií v držení zakladatele Morrise Changa již překročila miliardu dolarů (více v článku Samsung modernizoval výrobu. Možná bude opět Applu dodávat procesory).

Dodávku čipů Samsungu nahradí displeje

Samsung sice aktuálně Applu čipové sady nedodává, ovšem díky iPhonu X silnou pozici v dodavatelském řetězci neztratil. Kromě paměťových modulů jej totiž zásobuje právě špičkovými OLED panely, jejichž objem loni podle analytických odhadů dosáhl 50 milionů kusů. Letos by to mohlo být násobně více, udává se 180 až 200 milionů OLED jednotek.

Problém mohou mít ostatní výrobci smartphonů, kteří dosud OLED nebo AMOLED u svých topmodelů používají a samozřejmě nedisponují jejich vlastní produkcí. Ti si vzhledem k silné poptávce ze strany Applu nemohou být jistí jejich dostupností. Týká se to především čínských dravců ve složení Huawei, Oppo a Xiaomi, kteří podle dostupných informací začali jednat s tchajwanskými dodavateli o zahájení výroby displejů typu mini LED. Spuštěna by podle vyjádření serveru DigiTimes mohla být během června a první jimi vybavené smartphony tak mohou být v prodeji ve druhé půli letošního roku.

Zdroje tchajwanské redakce dále doplňují, že posun v technologii mini LED je v poslední době natolik velký, že umožnil citelně snížit výrobní náklady, což dovolí rychlejší penetraci technologie mezi producenty smartphonů.