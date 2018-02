Velmi levné smartphony útočí. Se speciálním Androidem fungují svižně

Mezi všemi trendy barcelonského veletrhu MWC, ke kterým patří nástup displejů s poměrem 18:9, příchod duálních fotoaparátů i do cenově dostupných smartphonů a čím dál širší využití skla v konstrukci nových modelů, je jeden, který není zdaleka tak blyštivý: do hry se podle všeho vracejí levné, skutečně levné smartphony.

Situace se má tak: třeba na českém trhu chytré telefony s cenou zhruba kolem dvou tisíc korun v poslední době výrazně oslabily, především velké značky v této třídě nenabízejí nic. Ve světě to bylo trochu jinak, řada „bezejmenných“ značek se především na asijských trzích mezi nejlevnějšími smartphony snažila, ale výsledky byly většinou dost tragické. Důkazem je třeba i námi nedávno zkoušený nejlevnější smartphone s duálním fotoaparátem Ulefone S7. Systém u něj totiž funguje doslova příšerně.

Jenže před časem přišel Google s řešením, které by z levných přístrojů mělo udělat přece jen použitelné kousky. S Androidem 8.1 představil totiž i provedení nazvané Go edition. Jde o odlehčenou verzi operačního systému, která není hardwarově tak náročná a obsahuje i zjednodušená provedení oblíbených Google aplikací. I na slabých procesorech a v telefonech s málo RAM paměti tak má systém běhat svižně. Konkrétně Google tento systém určuje pro přístroje s 1 GB RAM nebo méně.

A právě takových telefonů se na veletrhu MWC objevilo překvapivě dost. A to i od velkých jmen, nejde rozhodně o nezajímavé kousky. Android Oreo (Go edition) má třeba nová Nokia 1, která na první dojem funguje opravdu obstojně. Nemůžeme u ní očekávat bleskurychlé spouštění aplikací jako na vlajkových modelech, ale telefon, jehož cena by se měla vejít i výrazněji pod hranici dvou tisíc korun, není vyloženě šnek. Výbava je opravdu základní, včetně nízkého rozlišení displeje 854 x 480 pixelů, ale začínajícím uživatelům to může opravdu stačit.

Podobně je na tom i nový Alcatel 1X. Jednoduchý a elegantní smartphone bude stát 2 499 korun a jeho displej má opět nízké rozlišení: 960 x 480 pixelů, Alcatel tedy i u ultra-levného modelu přináší poměr stran 18:9. Podle prvních dojmů opět novinka funguje obstojně a příjemně nás překvapil i fotoaparát, který tu není do počtu. Optika by totiž měla mít světelnost 2.0, což je na tak levný kousek překvapivé, a i v přítmí haly vytvořil 1X použitelný snímek.

Do rozjetého vlaku Android Oreo (Go edition) ale naskakují i méně známé značky. Přístroj s tímto systémem jsme našli třeba na stánku společnosti Vestel. Jeho model E2 – GO má pětipalcový displej dokonce s HD rozlišením (1 280 x 720 pixelů). Jenže právě na Vestelu je vidět, že to nemusí být dobrá volba – více pixelů totiž více namáhá hardware a přístroj na stánku firmy nepůsobil tak plynule a svižně jako alcatel či nokia. Na druhou stranu to může být způsobeno i nedoladěním na konkrétním hardwaru. Nicméně displeje s malým rozlišením budou u levných modelů určitou funkční jistotou.

Telefon s Go edicí Androidu má i turecká značka General Mobile. Jmenuje se GM 8 Go a má opět moderní displej s poměrem stran 18:9. I tady se výrobce chlubí solidním fotoaparátem, příjemným překvapením je přítomnost čtečky otisků prstů. Displej je relativně veliký, úhlopříčka 5,5 palce si ovšem už opět vyžádala rozlišení 1 440 x 720 pixelů. Ani v tomto případě nebyl systém kompletně odladěný, ale celkově vypadal přístroj svižněji než u Vestelu. Cena telefonu by se měla pohybovat v úrovni 70 - 80 dolarů, přitom jeho zpracování nízkou cenu vůbec nenaznačuje.

Přístroje s Androidem Go oznámily během MWC také značky ZTE a Lava. ZTE má model Temp Go, který však na stánku nevystavuje. A smartphone Lava Z50 se nám v záplavě stánků nepodařilo najít.