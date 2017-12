Test: Lákavý čínský smartphone za 900 korun je antireklama na Android

Ulefone S7 jsme vám na podzim představili coby nejlevnější smartphone světa s duálním fotoaparátem. Zkusmo jsme tento levný smartphone objednali – dlouhé dodací lhůty ovšem znamenaly, že přes objednávku uskutečněnou někdy v závěru října k nám telefon do redakce doputoval až ve druhém prosincovém týdnu.

S7 je smartphone s opravdu základní výbavou, ale na druhou stranu mu nic podstatného nechybí: má čtyřjádrový procesor MediaTek, 1 GB RAM, vnitřní paměť má kapacitu 8 GB, displej je pětipalcový s HD rozlišením, fotoaparát je duální s nativním rozlišením 5 megapixelů a Android je tu čistý ve verzi 7.0 Nougat. Tedy žádný zázrak, ale opravdu tu nechybí nic a jako celek působí Ulefone S7 sympaticky. Zdá se, že by to mohl být tip na skvělý levný smartphone pro nenáročného uživatele. Obzvlášť za pouhých 40 dolarů, tedy v přepočtu asi 900 korun.

Pomalý a zasekaný

Jenže není. Ulefone S7, jakkoli působí sympaticky a jakkoli je jeho cena neuvěřitelná, je jen jasným důkazem toho, že kupovat ultralevné smartphony se prostě nevyplatí. Hlavní důvod je jednoduchý: nízký výkon. Ten velmi základní hardware prostě nestačí ani na komfortní běh čistého Androidu a dělá z používání takového kousku docela otravný zážitek. Uživatel musí stále na něco čekat -spouštění aplikací trvá opravdu dlouho, nezřídka i déle než deset sekund. Totéž platí při načítání obsahu v aplikacích – webové stránky, seznam položek v aplikaci, u toho všeho dlouho trvá, než se na displeji vykreslí. Je to jako návrat do dob, ve kterých se snad Android ani nikdy nevyskytoval.

Ulefone S7 by nejspíš byl ideálním kandidátem pro nově představený Android Oreo 8.1 Go Edition, který je právě určený pro levné modely se základním hardwarem. Jenže tohoto systému se tu jistě uživatelé nedočkají, jen těžko si lze představit, že by výrobce u takto levného smartphonu připravil jakýkoli update. A navíc by ani tak rychlost přístroje nemusela být valná. Vypadá to, že se Ulefone na jakékoli odladění a optimalizaci ani neráčil myslet.

Kromě pomalého fungování aplikací tak telefon hůře nebo velmi pomalu reaguje i na uživatelské pokyny, listování v seznamech nebo ovládání aplikací tahy po displeji tak dovedou být nervy drásajícím zážitkem. Nemluvě o tom, že vzhledem k nedostatku RAM a celkového výkonu prostě čas od času nějaká ta aplikace spadne. Ano, pravda, tady nesou díl viny i vývojáři, kteří ze svých výtvorů dělají čím dál náročnější programy, jež na uživatele levných přístrojů nemyslí, jenže i to je důvod, proč levný smartphone vynechat.

Snesitelné ústupky

Navíc je jasné, že zrovna moc aplikací do Ulefonu S7 po rozbalení nainstalovat nepůjde. Uživatelská paměť 8 GB je hodně limitující, po prvním startu je tu k dispozici jen asi 2,5 GB místa. Stačilo nainstalovat naše nejpoužívanější aplikace a rázem se volné místo smrsklo na 1,3 GB. Samozřejmě, telefon podporuje paměťové karty, takže problém s místem je řešitelný, ale vzhledem k optimalizaci se dá očekávat, že třeba spouštění aplikací z paměťové karty bude jen další příšerná zkušenost.

Ulefone S7 má i některé další chyby, ale ty už jsou vzhledem ke kategorii a zacílení snesitelné, uživatele by nemusely tolik trápit. Tak třeba regulace podsvícení je tu spíše symbolická a telefon postrádá automatickou regulaci. Čitelnost na přímém slunci tak asi nebude nic moc. Ale celkově se dá s pětipalcovým HD displejem žít. Obraz sice není úplně ideálně ostrý, ale za danou cenu asi není nač si stěžovat. Totéž platí pro trochu nerovnoměrné podsvícení – opět žádná velká tragédie.

Trochu nás štvalo rozložení senzorových tlačítek pod displejem. Tlačítko zpět a tlačítko pro multitasking jsou tu prohozeny oproti tomu, co je obvyklé. Že nejsou tato tlačítka podsvícena, musíme brát v dané kategorii jako fakt. Podobně jako nám ani nemůže vadit absence čtečky otisků prstů. Ceně se jednoduše musely některé parametry podřídit. Ale slušně odradit může uživatele absence LTE. Telefon podporuje pouze 3G sítě a ty u nás fungují jen ve městech, operátoři je jinak celoplošně v podstatě vynechali a vsadili až na LTE. Takže datové přenosy mimo větší města budou s S7 utrpením.

Ukázka režimu hloubky ostrosti v porovnání s běžným režimem

Velkou pochvalu si nevyslouží ani lákadlo telefonu, onen duální fotoaparát. Jak se dá u levného přístroje očekávat, foťák nepodává moc dobrý výkon, fotky jsou často tmavé, Ulefone S7 si brzy musí pomáhat bleskem a fotografiím celkově chybí detaily. Foťák je pětimegapixelový, ale interpolací umí vytvářet až osmimegapixelové snímky, to však kvalitě nijak nepomůže. Duální kamera pak slouží ke hrátkám s hloubkou ostrosti, ale i to dopadá tragicky. Podle zvolené clony (nastavuje se posuvníkem, číselné označení tu není) totiž fotka dostává jen jakýsi „závoj“ v okolí objektu, na který bylo zaostřeno. O kýženém bokeh efektu rozhodně mluvit nelze.

Nadějný celek

V aktuálním provedení je Ulefone S7 doslova špatnou reklamou na Android. Je typickým příkladem modelu, který dává vzniknout výkřikům o tom, jak je Android zasekaný, nefunkční a pomalý operační systém. Samozřejmě v porovnání s jedinou konkurencí, kterou je iOS s přístroji s mnohanásobně vyšší cenovkou. Opravdu by nás zajímalo, jak by Ulefone S7 fungoval s novým Androidem Go Edition, jestli by byl posun tak výrazný, že bychom ho vzali na milost.

Ostatně, svým způsobem by si to Ulefone S7 zasloužil. Coby smartphone s extrémně nízkou cenou totiž dovede i překvapit. Má hezký design s barevnými zadními kryty těla – my jsme zvolili tyrkysové provedení. Zadní kryt je sice z obyčejného plastu, ale zpracování přístroje působí překvapivě dobře a rozhodně cenu nijak neprozrazuje. Konstrukce působí i docela pevným dojmem. Díky oblým tvarům padne přístroj dobře do ruky a byť nemá nijak minimalizované rámečky, přerostlý není. Příjemným detailem je, že v balení s telefonem najdeme i průhledné silikonové pouzdro, které jej ochrání před poškrábáním a také s ním pak mobil méně klouže v ruce.

Jenže tato malá naděje ničemu nepomůže. Celkově je Ulefone S7 jen jednou velkou připomínkou toho, že ultralevné androidí smartphony nemají opravdu žádný smysl. Snad jen pro toho, kdo by na žádný jiný smartphone nedosáhl, může určitý smysl dávat. Ale takový uživatel se musí obrnit obrovskou trpělivostí a smířit se s tím, že jeho přístroj bude fungovat tak nějak napůl. Třeba dětem něco takového do ruky určitě nepatří: byť by se coby levný smartphone, jehož rozbití nemusí nikoho trápit, Ulefone S7 nabízel. Jenže dítě ho vzteky rozmlátí nejspíš při prvním pokusu cokoli na něm udělat. Nic tu totiž nefunguje tak jako na „tatínkově smartphonu“.