Ulhaný smartphone trhá rekordy. V Číně se prodává lépe než iPhone X

Lenovo Z5 je zatím exkluzivně v prodeji na čínském internetovém tržišti JD.com, který patří k největším svého druhu. Zatím není známo, zda se telefon bude později prodávat i v Evropě.

Obchodník prodej spustil 12.června v deset hodin dopoledne a první emise přístrojů zmizela během několik minut. To Z5 katapultovalo do čela žebříčku nejprodávanějších smartphonů na JD.com a předčil tak třeba Xiaomi Mi 8, Honor Play nebo iPhone X.

Podobně úspěšná byla i druhá vlna prodeje, během které byly všechny nově naskladněné kusy vyprodány za méně než pět minut. Xiaomi se sice může pochlubit ještě mnohem rychlejšími prodeji, a například první várka Mi 8 byla rozprášena během 37 sekund, přesto jsou dosažené výsledky Z5 pro Lenovo velmi slibné a jsou předzvěstí možného velkého úspěchu.

Nejulhanější smartphone v historii

Inovativní smartphone. Vlajková loď se čtveřicí horkých technických novinek a osmnácti patentovanými technologiemi. Smartphone s displejem pokrývajícím 95 procent čelní plochy a s výdrží baterie 45 dnů.

Z podobných vyjádření viceprezidenta Lenova Changa Chenga (zakladatel společnosti ZUK Mobile, někdejší divize Lenova) jsme zcela oprávněně nabyli dojmu, že mají v rukávu opravdový trumf. Špičkový smartphone, na kterém usilovně pracovali dlouhé měsíce. A že by se elitní smartphony typu iPhone X měly začít skutečně obávat.

Ale po oficiálním představení přišlo vystřízlivění. Ne snad že by Z5 byl špatný smartphone. To vůbec ne, za necelých 5 tisíc korun (1 299 jüanů) toho nabízí opravdu dost. Ovšem je jasné, že Lenovo v této cenové relaci nemohlo vyrobit přístroj, jenž by se mohl měřit s elitou. Výrobce však koncovou cenu spolu s přehnanými sliby nikdy ani nenastínil, a nebylo se tak od čeho odrazit.

Z5 je tedy smartphone střední třídy s 6,2palcovým displejem s rozlišením 1 080 × 2 246 pixelů. Základem je Snapdragon 636 s 6 GB operační paměti a 64GB, nebo 128GB uživatelskou pamětí. Nesmyslně slibované 4TB úložiště se samozřejmě nekoná, i když to nás ze všech nenaplněných slibů mrzí nejméně.

Duální fotoaparát opět na nejlepší fotomobily vzhledem k ceně nemůže stačit, ovšem Lenovo v minulých dnech prezentovalo schopnosti foťáku ukázkovými snímky, které vypadají velmi dobře.

Tiskovou konferencí však zklamání z novinky neskončilo. Na tiskových snímcích a renderech totiž přístroj vypadal výborně, přestože měl výřez v displeji, který mít neměl. Několik dnů nato se však ukázal reálný snímek telefonu s viditelně širšími okraji i vyšší „bradou“ ve spodní části. Z původních 95 procent tak panel z čela ukrajuje rovných devadesát. Jistě, i tak je to velmi slušné číslo, ale sliby Lenova prostě byly někde jinde. A to v mnoha ohledech.

S procenty kouzlilo i Xiaomi

Lenovo není prvním výrobcem, který uměle nafukuje displej na úkor čelní plochy. Podobná kouzla s čísly zkusilo předloni také Xiaomi při nečekaném uvedení smartphonu Mi Mix. Ten koncem předminulého roku způsobil velký poprask, výrobci se totiž podařilo displej na třech stranách rozprostřít skutečně až k okraji. Panel měl podle tiskových vyjádření zaujímat 91,3 procenta plochy, což Xiaomi zpočátku uvádělo i na webu. Poté, co se číslo ukázalo jako nereálné – pravdivá cifra byla necelých 84 procent – Xiaomi výsledky svých počtů z webu v tichosti odstranilo (více v článku Xiaomi chystá nástupce Mi MIX. Displej má ukrojit 93 procent plochy).

Přes ono malé nedorozumění můžeme v „oboru“ minimalizace rámečků Mi Mix s klidným svědomím označit za průkopníka. Není bez zajímavosti, že následující generace Mi Mix 2 ani jeho mírně vylepšená edice 2S v této disciplíně na původní model nestačily.