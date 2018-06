Mnozí jim nadávají, ale nám se kopie iPhonu X za 5 000 korun líbí

Samotné Lenovo dlouho dopředu lákalo na premiéru modelu Z5. Měl to být supersmartphone s displejem přes celé čelo, bez výřezu v horní části a plochy pod displejem. Jenže dnes, kdy měl model Z5 oficiální premiéru, se představil docela jiný přístroj.

Mnozí Lenovu spílají, že lákalo na něco, co nedokáže vyrobit. A mají pravdu, výrobce dopředu ukazoval rendery konceptu, nikoli reálného telefonu. Lenovo nehrálo čistou hru. Důvod je možná v tom, že firmě v poslední době příliš nedaří a za konkurenty zaostává. Značka dobře funguje jen v Číně a na pár dalších trzích včetně českého. Mimo Čínu proto přechází na značku Motorola (kterou vlastní), takže je otázkou, jestli se novinka do Evropy vůbec dostane.

V každém případě je Lenovo Z5 zajímavý telefon, především v kontextu jeho ceny. Základní varianta vyjde v Číně v přepočtu na necelých 5 000 korun, verze s větší pamětí na 6 100 korun. Pokud by se telefon prodával v Česku, bude cena jistě vyšší, už jenom kvůli rozdílné dani. Levnější verze by mohla stát okolo 6 000 korun.

Pokud vezmeme v potaz cenu a to, jak nové Lenovo vypadá a co umí, mohl by to být velký hit. Výbava je na nižší střední třídu skvělá a vzhled kopírující iPhone X by se, přes zjevnou neoriginalitu, jistě líbil. Konkurence takovou kombinaci v této cenové kategorii nemá.

Lenovo Z5 nakonec displej pokrývající sto procent čelní plochy nemá. Podle výrobce se podařilo využít „jen“ 90 procent. To je samozřejmě výborné, ale displej má v horní části výřez a pod ním je tenké volné místo. Záda jsou skleněná a po vzoru huaweiů a honorů je kryt vyveden v barevném přechodu. Tedy opět nic originálního, ale celek vypadá velmi dobře.

Vzadu je duální fotoaparát a čtečka otisků, vpředu místo na žádné mechanické tlačítko nezbylo, ale to dnes není nic neobvyklého. Displej má úhlopříčku 6,2 palce a rozlišení FHD+ (2 246 x 1 080 pixelů) při poměru stran 18,7:9. Displej je plochý, ale díky 2,5D krycímu sklu působí jako mírně zahnutý do boků.

Procesor dodává Qualcomm, konkrétně telefon pohání nový čip Snapdragon 636. To ukazuje, že telefon patří do střední třídy, ale výkonu by měl mít dost. Navíc operační paměť má v obou variantách telefonu kapacitu 6 GB, což nemá ani většina špičkových smartphonů na trhu. Levnější verze k tomu disponuje 64 GB operační paměti, dražší varianta dvojnásobkem. Ano, Lenovo lákalo na až 4 TB místa v telefonu, takže další “nepřesnost“, která však v kontextu finálního produktu nevadí. Telefon má hybridní slot na paměťovou kartu (do 256 GB) nebo druhou SIM.

Takhle mělo Lenovo Z5 vypadat, žádný výřez v displeji mít nemělo

Zadní duální fotoaparát kombinuje 16 a 8Mpix senzory, přední foťák má rozlišení 8 Mpix. Všechny objektivy mají světelnost f/2.0, což je slušný průměr. Hlavní foťák podporuje umělou inteligenci, má funkci HDR+, umí nahrávat videa ve 4K, k dispozici je i diodový blesk.

Samozřejmostí je podpora LTE, telefon má USB-C konektor, ale zároveň i sluchátkový konektor jack. Baterie s kapacitou 3 300 mAh není nejmenší. Rozměry telefonu jsou 153 x 76 x 7,85 mm a hmotnost je 165 gramů. Telefon bude dodáván s nejnovějším Androidem 8.1. V Číně prodej začne 12. června.

Přes zklamání, že Lenovo slibovalo něco jiného, než nakonec představilo, se nám novinka líbí. Přesně takový smartphone by mohl Lenovu pomoct vrátit se na výsluní. Kdyby ukázal špičkový smartphone, tak by mu sice všichni tleskali, ale málokdo by si ho koupil. Luxusní smartphony dokážou ve velkých počtech prodávat jen giganti Samsung, Apple a možná Huawei.