Který mobil s foťákem je nejlepší?

Nové druhy médií by podle optimistických předpovědí měly výrazněji ovlivnit trh mobilních komunikací již v roce 2004. Digitální fotografie, přehrávání videa, videostreaming – tyto služby již nejsou vizemi budoucnosti – máme terminály, které jsou schopny tato média přijímat, máme sítě, které jejich přenos zvládnou – spuštěním videostreamingu v reálném čase slovenský Eurotel dokázal, že pokročilou multimediální službu zvládne i GPRS, předskokan sítí třetí generace.

Obrázky tedy, dobrá. Jde o to, jak kvalitní. V současnosti jsou na trhu dva multimediální telefony s foťákem (Nokia 7650, Sony Ericsson T68 s přídavným modulem MCA 20, příchod třetího (Panasonic GD87 je v dohledu. Je jasné, že to jsou pionýři multimediálních služeb (třeba se jednou budou ukazovat v muzeu…) Měli bychom být možná trochu shovívaví vůči jejich parametrům. Měli bychom, nebudeme: položíme fotografii z klasického digitálního fotoaparátu Sony DSC-S70 vedle fotek pořízených mobily. V poměrně náročné konkurenci specializovaného zařízení snad vysvitne, který mobil je nejlepší. Zhodnotíme také, s jakým mobilem se při focení nejlépe pracuje – podíváme se tedy i na „mechanickou“ stránku věci.

Povězme si něco o testovaných přístrojích, seřadíme je podle toho, jak dlouhou dobu jsou na trhu.

Sony Ericsson T68

Sony Ericsson byl první telefon s foťákem. Vlastně nebyl, protože objektiv nebyl integrován v těle přístroje. Přídavný fotoaparát MCA 10 , později MCA 20 je první mobilní periferií tohoto typu. (Podobné přídavné fotoaparáty má už i Nokia a Siemens.) Taková konstrukce multimediálního telefonu přináší výhody. Telefon může být menší, protože obslužná elektronika je umístěna v odpojitelné periferii. Například MCA 20 má vnitřní paměť, je na vás, jestli si fotky chcete přesunout nebo zkopírovat do telefonu. Oddělený foťáček ve speciálním pouzdře je jistě lépe chráněn před poškozením (poškrábáním objektivu apod.), ale na druhou stranu bezpečně uložený doma v šuplíku vám bude „v terénu“ na nic. A zde začínají nevýhody. Před focením musíte periferii do telefonu zasunout. Zastrčení modulu do datového konektoru mobilu jde docela ztuha, ovšem díky mechanické západce foťák v telefonu pevně drží. (Modul se mnohem snadněji odpojuje – spojení se jakoby zlomí.) Poté se foťák k telefonu softwarově připojuje a až pak můžete fotit – tedy ještě předtím musíte z menu, které po připojení naskočí, vybrat položku Snímat obrázky… Je to prostě pomalé, se Sony Ericsson žádné akční fotky neuděláte.

Přídavný foťák snímá v rozlišení 320 x 240, to je maximální optická velikost fotografie. Telefon však nabízí ještě další rozměry fotografií: 640 x 480 – tento formát je vzniká interpolací, softwarovým dopočítáním, 160 x 120 a formát pro MMS 80 x 60 (ono to s tím formátem pro MMS není tak jednoduché, více zde). Horší je to již s displejem – zobrazuje pouze 256 barev, má malé rozlišení a při focení neposkytuje dostatečný komfort. Hledáček navíc nepokrývá celou plochu displeje, ale asi pouze jeho polovinu (pravá část je vyhrazena pro ukazatel stavu paměti). Při focení vidíte sotva obrysy snímaného objektu, barvám na displeji nevěřte už vůbec.

Obrázek focený v rozlišení 320 x 240 bodů; vlevo - tak vypadá objekt na displeji, vpravo – skutečná fotka

Telefon se při focení musíte naučit držet. Celou soustavu držte pouze za tělo telefonu, aby jste nezakryli objektiv foťáku. Pokud jako spoušť použijete drobný směrový joystick pod displejem, nastává problém: je titěrný a je třeba trochu cviku. (Ten ovšem majitelé SE T68 jistě už mají; a také vědí, že pro potvrzování v menu je lepší používat tlačítko OK). Jako spoušť můžete použít i velké modré tlačítko na boku foťáku, to je dost velké, ale zase pro jeho stisk musíte použít druhou ruku.

Sony Ericsson T68 s přídavným foťákem MCA 20 skutečně není pro akční reportéry. Spíš pro hračičky, které nová technologie baví (asi také jen oni si MCA 20 koupí). Ale jak uvidíte, budou odměněni.