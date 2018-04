Levnější tarif si už nevyhádáte. Mají platit jen ceníkové ceny

Konkrétní pasáž změny zákona uvádí: „Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a poskytovatel univerzální služby nesmí při prodeji služeb spotřebitele diskriminovat, zejména nesmí spotřebitelům poskytovat služby za jiné ceny, než jaké byly uveřejněny.“

Proti změně, která na první pohled jde na ruku operátorům, se postavila česká pobočka Vodafonu: „Vodafone tuto změnu neprosazuje. Nevíme, proč ji předkladatel navrhuje, protože tím poškodí spotřebitele,“ říká mluvčí Vodafonu Markéta Kuklová.

Když ne sleva, co služby zdarma? Fixace cen tarifů pouze na veřejné ceníkové ceny nemusí znamenat konec zvýhodnění. Je možné, že operátoři budou k tarifům přidávat služby navíc, což by se omezení dané zákonem nemuselo týkat. V této chvíli na to ale není jednoznačný názor.

Pokud bude novela (celé znění jejího návrhu najdete zde) schválena, což může být relativně brzo, protože vláda chce zákon schválit ve zrychleném režimu, tak běžní zákazníci pořídí tarify jen za ceníkové ceny. Tuto změnu prosazují i někteří operátoři, například podle ředitele O2 Tomáše Budníka je to jeden ze způsobů, jak narovnat situaci na trhu, spolu s omezením rozsahu firemních nabídek. Firemními nabídkami se ale novela zákona vůbec nezabývá a zmíněná cenová „regulace“ se jich také nedotkne.

Na úterní otázku MF DNES, proč je Česko jediným evropským trhem, kde jsou vlajkové tarify všech tří operátorů na korunu stejně drahé, odpověděl s odkazem na to, že podle něj soutěž v Česku neprobíhá v ceníkových cenách, ale právě v těch podpultových.

“Tak ať ČTÚ zakáže podpultové tarify. My s tím nebudeme mít žádný problém,” dodal Budník. Podle něj by to byl krok správným směrem, který by rozehrál konkurenční boj na úrovni ceníkových cen a ty by šly dolů. Nikoli ČTÚ, ale Mládkovo ministerstvo jeho výzvu v návrhu zveřejněném za necelé dva dny splnilo.

Naopak regulátor kontroverzní paragraf silně kritizuje: „Návrh zakázání individuálních cen pro spotřebitele s námi nebyl konzultován a nechápeme jeho motivaci. Z našeho pohledu dochází k omezení autonomie vůle smluvních stran a k velkému nebezpečí zakonzervování cen v segmentu, kde již nyní, po protispotřebitelské novele, neprobíhá intenzivní soutěž,“ komentuje zakonzervování ceníkových cen mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Mluvčí Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund zmiňuje, že kontroverní pasáž novely se do novely zákona dostala mimo připomínkové řízení: „Pro APMS je to novinka, která se v zákoně objevila mimo standardní připomínkové řízení. Proto bychom se nejprve rádi seznámili s hlubší myšlenkou tohoto ustanovení ze strany předkladatele zákona,“ dodává Grund.

Problémy českého trhu

V současné chvíli jsou na českém trhu velké rozdíly mezi ceníkovými cenami, které patří mezi nejvyšší v Evropě, a podpultovými nabídkami, respektive cenami služeb pro firemní zákazníky. Operátoři se pak hájí, že aby mohli snížit ceníkové ceny, musí se nůžky uzavřít.

Jestli ovšem novela přinese snížení cen, je otázka. Může se stát, že operátoři ceníkové ceny nesníží a se zákazem podpultových cen a retenčních nabídek se zákazníci již k levnějším službám vůbec nedostanou. Samozřejmě je ale možné, že bez podpultových cen operátoři k nějakému snížení ceníkových cen dospějí.

Levnější mobilní služby hýbou politickou scénou Blíží se volby a telekomunikační služby začali řešit politici. Za novelou stojí ministerstvo průmyslu a obchodu, které z nečinnosti ústy ministra Mládka obvinilo regulátora Český telekomunikační úřad. Levnější volání řeší i ministr financí Andrej Babiš a premiér Sobotka (více zde).

Vysoké pokuty

Novela zvyšuje i pokuty pro operátory. Ze současných 20 milionů korun se maximum navyšuje na 50 milionů a nebo na 10 procent obratu za poslední účetní období. Platit bude vyšší hodnota. V tomto případě už může mít pokuta na operátory výrazný dopad, 10 procent z obratu by u tří síťových operátorů znamenalo částky v řádu miliard korun. Zde je nutné dodat, že zatím ČTÚ nevyužil maximální pokutu ani v současném maximu 20 milionů korun.

Tuto část novely ČTÚ podporuje. „Příklon ministerstva průmyslu a obchodu k námi navrhované nové kompetenci ČTÚ vyměřovat pokuty procentem z ročního obratu vítáme a hodnotíme jako krok správným směrem,“ dodává Drtina.

Naopak Asociaci provozovatelů mobilních sítí se změna maximální výše pokuty nelíbí: Institutem sankcí z obratu je již dnes vybaven Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nevidíme smysl, proč by se měl dublovat i pro další instituci. Zvýšení pokut nepovažujeme za šťastné. Jednoduše nejsme přesvědčeni o tom, že zvýšení represí povede ke zvýšení konkurenčního prostředí a nižším cenám. Spíše se obáváme opaku. Navíc v minulosti regulátor ani současné maximální limity pokut de facto neuplatňoval,“ říká mluvčí asociace Grund.

Poslední významnou změnou, kterou návrh novely přináší, je úprava lhůty pro přenos čísla. Účastník bude moci změnit operátora do 10 dnů. Tato pasáž je ale v novele uvedena dost komplikovaně.