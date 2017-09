Nejzvláštnější věc v mobilním světě. Google zachraňuje HTC

HTC nutně potřebuje nějakou záchranu a podle spekulací v posledních týdnech tato mohla přijít ze strany Googlu. Oznámená transakce ale rozhodně jako záchrana nevypadá, na první pohled je to spíš zvláštní prodlužování agónie. Google totiž nekupuje HTC jako takové, nekupuje ani celou jeho divizi mobilních telefonů, což by značce umožnilo věnovat se naplno novým oblastem, například virtuální realitě, kde se firma docela uchytila s produktem Vive.

Google si od HTC koupí dva tisíce inženýrů, týmy, které údajně měly pracovat na vývoji smartphonů Pixel. HTC za to dostane 1,1 miliardy dolarů, tedy peníze, které firma dovede při současném tempu „propálit“ zhruba za rok. Zdánlivě to nemůže pomoci a mnozí jistě mají v paměti epizodu Googlu s Motorolou, jejíž mobilní divizi firma koupila před šesti lety za 12,5 miliardy dolarů, aby ji pak v roce 2014 prodala Lenovu za zlomek této částky. Transakce s HTC se zdá být dalším podobným nesmyslem.

HTC nedovede své telefony prodat

Jenže realita je trochu jiná, aktuální postup je určitě promyšlenější, ostatně, to byla i akvizice Motoroly. S ní kupoval Google především důležité patenty, díky kterým se mu podařilo uchránit operační systém Android a výrobce telefonů s tímto systémem před řadou žalob a vyplácením vysokých odškodných. Google tehdy nedovedl využít hardwarovou divizi Motoroly a možná ta ani neměla patřičnou úroveň, proto se ji pak později zbavil.

Teď je situace jiná. O technické zdatnosti inženýrů HTC nemůže být pochyb, telefony produkované touto firmou patří dlouhodobě (až na pár přešlapů) na špičku jak z hlediska technické výbavy a různých použitých novinek, tak z pohledu na samotnou konstrukci telefonů. Problém HTC není v tom, že vyrábí špatné telefony – firma dělá skvělé kousky a aktuální Pixely nebo vlajková loď U11, jsou toho jasným důkazem. Potíž je, že HTC nedovede telefony prodat, což znamená, že vysoké náklady na vývoj takových přístrojů musí firma spolknout ve formě ztrát.

Google už aktuálními modely Pixel ukázal, že přece jen chce vzít vývoj hardwaru více do vlastních rukou. Firma tvrdí, že si telefony vyvinula, byť rukopis HTC na nich je zcela jistě poznat. A jak jinak posílit hardwarové schopnosti Googlu, než tím, že si koupí ty nejlepší a nejzkušenější inženýry v oboru. Z tohoto pohledu dává akvizice dvou tisíc zaměstnanců HTC velký smysl, Google najednou bude schopen vyvíjet si telefony opravdu vlastními silami a to na té nejlepší úrovni.

HTC si pak výrobu a vývoj svých vlastních telefonů ponechá, což možná může vést k obavám, že již nebude schopné vyvíjet tak dobré přístroje jako doposud. Jenže i to je nejspíš představa lichá. Vzhledem k situaci, ve které se firma nachází, jednoduše tolik inženýrů nejen že nepotřebuje, ale především si je nemůže dovolit.



Dříve nebo později by muselo HTC masivně propouštět, a to nikdy není levná záležitost, ani na Tchaj-wanu. Takhle vlastně HTC rázem propustí dva tisíce lidí, ti o práci nepřijdou a ještě za to firma získá peníze. Najednou to zní jako výborný plán. Ve zbylém týmu, který bude čítat další dva tisíce inženýrů, se jistě najde dost schopných lidí na to, aby firma nadále vymýšlela zajímavé smartphony.

Transakce tak není žádnou pomyslnou záchranou HTC nebo zásadní změnou na poli mobilního světa. Google jí směřuje svým vytyčeným směrem, cílem je mít více pod kontrolou integraci hardwaru a softwaru, přičemž ale nechce ohrozit ostatní výrobce. Pixely se asi nikdy nebudou prodávat tak, jako iPhony nebo špičkové modely od Samsungu, Google si ale jejich vývoj může dovolit financovat, protože zkušenosti při tom získané může dále uplatnit při rozvoji vlastního operačního systému.



Větší provázanost Androidu s hardwarem Pixel by pak mohlo přinést pozitivní změny i pro další výrobce a třeba jednou ukončit tu šílenou fragmentaci Androidu, danou spoustou verzí, které jsou v telefonech nainstalovány.

Pro HTC znamená transakce finanční úlevu, v podstatě nic jiného. Firma dostane finance, ušetří na odstupném pro tisíce lidí a zároveň doslova „od zítřka“ nebude muset vydávat peníze na jejich platy. HTC tak dostane prostor k tomu se trochu nadechnout, zhodnotit a popřemýšlet, co v nové štíhlejší podobě bude dělat. Jestli u smarpthonů zůstane i nadále, nebo třeba výrobu postupně utlumí, to je jen a jen na rozhodnutí managementu firmy a s transakcí to vlastně nijak nesouvisí.

HTC tak dostává šanci. Šanci, kterou ale musí nějak využít, jinak totiž půjde o promarněnou příležitost. Že se bude muset firma bít i nadále, dokazuje například fakt, že součástí transakce jsou sice (neexkluzivní) licence některých patentů, ale nikoli třeba smlouva na výrobu budoucích Pixelů. Otázkou je, jestli je současný impuls, který transakce představuje, pro HTC dostatečný.