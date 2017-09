Nové Pixely od Googlu odhaleny, ovšem zatím jen zezadu. Levné nebudou

Google loni rok překvapil a „na vlastní triko“ vstoupil na trh se smartphony. Jeho řada Pixel ale velký zájem nevyvolala. Nijak převratné chytré telefony byly pořádně drahé a v oficiálním prodeji jsou jen na některých trzích.

Přesto se už za několik dní dočkáme druhé generace Pixelů. Jednoduší základní model bude vyrábět opět HTC. Google paradoxně v minulých dnech vývoj Pixelů od HTC odkoupil, takže si Pixely 2 bude vlastně vyrábět sám. Podoba základního Pixelu 2 už byla odhalena.

Větší Pixel XL 2 bude pro změnu vyrábět jihokorejské LG. Oproti základnímu modelu to bude špičkový přístroj s moderní konstrukcí. Displej zabere téměř celé čelo přístroje, bude téměř bez rámečků. Výbava je ovšem zatím jen snůškou spekulací a tak si na to, co bude větší Pixel umět, musíme počkat.

Server DroidLife aktuálně zveřejnil obrázky novinek. Ovšem pouze zezadu. Takže už víme, že novinky budou mít stejně jako současná generace Pixelů záda ve dvojodstínovém nebo přímo dvojbarevném provedení. Čtečka otisků prstů bude u obou nových modelů opět na zádech. A ani jeden z chystaných smartphonů nebude mít dvojitý fotoaparát.

Jmenovaný server už odhalil i ceny novinek. Základní Pixel 2 s pamětí 64 GB vyjde bez americké místní daně na 649 dolarů (přes 14 000 korun), verze s pamětí 128 GB potom na 749 dolarů (přes 16 300 korun). Větší Pixel XL 2 ve verzi s pamětí 64 GB potom bude v USA bez místní daně stát 849 dolarů (zhruba 18 500 korun), s pamětí 128 GB 949 dolarů (přibližně 20 700 korun).

Vrcholný Pixel XL 2 tak ve Spojených státech vyjde skoro stejně draho jako nový iPhone X, který na tamním trhu stojí 999 dolarů bez místní daně. iPhone X má ovšem za tuto cenu paměť jen 64 GB. Dodejme, že Pixely i iPhony nemají slot na paměťové karty.

Pokud se začnou chystané Pixely oficiálně prodávat i na našem trhu, což není příliš pravděpodobné, tak by základní model mohl stát minimálně 17 000 korun. Větší Pixel XL 2 ve vrcholné specifikaci s největší pamětí by potom mohl stát dokonce přes 25 000 korun.

Pixel 2 bude v prodeji ve variantách Kinda Blue, Just Black a Clearly White. Druhý model potom bude v prodeji jen ve dvou provedeních: černém a černobílém.