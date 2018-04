Komentář: Nexus 6P katapultuje Huawei mezi prémiové značky

Vyrábět smartphone řady Nexus je pro výrobce mobilních telefonů prestižní záležitostí a pro Huawei je to v podstatě velký úspěch. Přístroje Nexus nedovedou pouze přitáhnout pozornost technických nadšenců a milovníků Androidu k dané značce. Zbytku světa totiž také ukazují, že daný výrobce má vrcholné síly k tomu, aby referenční smartphone, kterým se Google chlubí, kde to jde, vyrobil.

Smartphony Nexus svým způsobem vyrábějí firmy za odměnu. Dodávky pro Google totiž musí být vysoutěženy. Americký internetový gigant tak tlačí dolů nejen cenu, ale zároveň se snaží výrobce donutit ukázat to nejlepší a přinést ten nejšpičkovější hardware. A Nexus 6P je tím opravdovým špičkovým smartphonem současnosti, je to jeden z nejlépe vybavených kousků na trhu. Kombinuje přitom perfektní technické znalosti Huawei (třeba v oblasti technologie antén) s požadavky Googlu (nově třeba nároky na fotoaparát). Nexus 6P tak ukazuje, že nedávný posun společnosti Huawei směrem do vyšších cenových pater není jen náhoda, ale promyšlená strategie, ze které bude chtít i díky novému modelu pro Google čínský výrobce těžit.

Prestiž smartphony nexus totiž znamenaly vždy, ať už se konkrétním výrobcům dařilo celkově jakkoli. První Nexus One vyrobilo na počátku roku 2010 HTC, které bylo tehdy na vrcholu svých sil a na poli chytrých telefonů nemělo z technologického hlediska téměř konkurenci. V prosinci téhož roku představený Nexus S se stal mimo jiné jedním z odznaků růstu korejského Samsungu, který se stal vládcem světa chytrých telefonů. Odměnu si Samsung vychutnal ještě o necelý rok později v podobě modelu Galaxy Nexus.

Pak už přišla doba slávy LG, kterému se sice u zákazníků příliš nedařilo, ale telefony Nexus dovedly alespoň částečně situaci obrátit. Nexus 4 z roku 2012 přitáhl ke značce pozornost a snad se na něm i inženýři LG konečně naučili udělat pořádný smartphone. V roce 2013 pak přišlo na tehdejší dobu výborně vybavené LG G2, které mimo jiné předznamenalo i techniku o několik měsíců později představeného LG Nexus 5. Tento telefon byl prozatím asi nejúspěšnějším nexusem a kdo si jej nepořídil, často zvažoval další modely od LG. Jako třeba loňský G3. A ačkoli komerční úspěch menšímu z jihokorejských rivalů tak úplně nevydržel, kdo ví, jestli by bez řady Nexus společnost LG nadále na světových trzích bojovala.

Loni dostala za úkol připravit referenční telefon Googlu společnost Motorola. A ačkoli její Nexus 6 nebyl možná i z důvodů šestipalcové úhlopříčky displeje přijat fanoušky tak vřele jako předchozí modely, ani tomuto přístroji se nedá upřít špičková technická úroveň a fakt, že telefon je známkou návratu Motoroly mezi výrobce, které je dobré brát vážně. Nic na tom nemění ani skutečnost, že Nexus 6 vznikl v době, kdy Motorolu vlastnil Google. Dnes jej prodává vlastně Lenovo, které značku od internetového giganta koupilo.

Letošní Nexus 5X opět od LG dokazuje, že jihokorejská firma má stále chuť rvát se o zákazníky toužící po výborně vybavených telefonech. A Nexus 6P od Huawei přináší svou kovovou konstrukcí do řady Nexus krom špičkové techniky také náznak luxusu. Jinak tomu snad být ani nemůže, Huawei se totiž v poslední době právě k produkci luxusním smartphonům posunul (více zde) a prestižní nexus tak nemůže po stránce zpracování ani výbavy stát mimo.

VIDEO: Google představuje nové vlajkové lodi Androidu: Nexus 5X

Mohlo by se zdát, že Nexus 6P bude tak trochu ubírat zákazníky nedávno uvedené vlajkové lodi značky Huawei, modelu Mate S. No, možná bude, ale na tom asi nezáleží, Huawei na tom totiž vždy vydělá. Navíc, Nexus 6P nebude tak snadno dostupný jako Mate S. Takže si možná leckdo připlatí právě za obdobný telefon, který Huawei vytvořil sám bez Googlu.

Portfolio čínského výrobce (pokud k němu připočítáme i smartphony Honor) vypadá i s novým nexusem hodně zajímavě. Fanoušci špičkových telefonů si totiž mohou vybírat v podstatě mezi čtveřicí modelů – Nexus 6P, Mate S, P8 a Honor 7. Každý z nich je trochu jinak zaměřen, každý z nich má určité silné stránky a samozřejmě i nějaké ty nedostatky. Ale Huawei s nimi dovede oslovit relativně široké spektrum zákazníků. Tak schválně jaký vliv to bude mít třeba do půl roku na prodejní výsledky společnosti.