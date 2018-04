Když vám vadí pokrytí, tak ho zrušte

Problém zvonících mobilů na místech, kde je toto obtěžování nežádoucí, lze řešit dvěma způsoby. Pokud již ten mírnější, tedy prostá domluva, nezabírá, je na místě přejít k tvrdšímu. Tím je samozřejmě rušení signálu, který nedoputuje až k telefonům a ty tak ztratí kontakt se sítí. Nový výrobek, rušička dost silná na to, aby pokryla kruh o poloměru pětadvaceti metrů, se nazývá MuteTone a vychází z vojenského zařízení na rušení naváděných raket.

Hongkongská firma Champion Technology přišla s malým zařízením, ukrytým v jediné krabici velikosti menšího kufříku, které dokáže rušit signál sítí GSM. Pokud vás napadá otázka, proč by asi někdo chtěl rušit signál mobilní sítě, pak si stačí vzpomenout na taková místa, jako jsou kostely, nemocnice, školy. V některých prostorách je zkrátka lepší, když mobilní telefony nezvoní a neruší lidi, kterým by to mohlo být nepříjemné. Stále častěji totiž můžeme vidět různé cedule, prosící přítomné, aby vypnuli telefony nebo alespoň zrušili vyzvánění. Přesto se najdou tací, kteří taková upozornění ignorují, někdo si zas hned neuvědomí, že má mobil vypnout, a zvonění pak překvapí i jeho samotného. Rušička může tento problém snadno řešit.

V případě vězení jde naopak o to, aby nemohli odsouzení používat mobily k domlouvání se se svými komplici mimo nápravné zařízení i v něm. Vzpomeňme při této příležitosti ukrývané mobilní telefony, zabavené při nedávné razii policistů proti ukrajinským vězeňským mafiím.

Zájemci jsou

MutePhone se podle ředitele společnosti Champion Technology Paula Kana bude dobře prodávat například v arabských zemích, kde budou moci věřící instalovat zařízení do mešit, aby mobily nerušily jejich modlitby. Jedna země na Středním východě si údajně již objednala 150 000 kusů MuteTonu. Podle Kana se však může MuteTone stejně dobře prosadit i v Evropě - v kostelech, restauracích, divadlech nebo na výstavách. „Také v obchodní sféře si najde přístroj své využití, například v jednacích místnostech nebo v úřadech, kde by neměly telefony rušit jednání,“ říká Kan. O tom, že by se podobné zařízení hodilo i v české poslanecké sněmovně, jsme již psali.

Přesto však bude mít výrobce MuteTonu problémy získat zpět 30 milionů dolarů, které údajně vložil do vývoje zařízení. Bude se muset spolehnout především na vývoz, protože v samotném Hongkongu je kvůli současné legislativě poněkud ošidné rušičky instalovat. „Právně je to tak trochu šedá zóna,“ říká Kan. „Pokud se MuteTone používá na soukromém místě a signál není rušen mimo toto území, není zákon, který by něco takového zakazoval.“ Podobné je to ve většině zemí světa. Nelze pochopitelně zařízení jednoduše instalovat uprostřed rušné ulice, ale ve svém domě si můžete mobily klidně rušit.

Ve Francii se dokonce pracuje na novele zákona, která by umožnila podobná zařízení používat v muzeích a knihovnách, upozorňuje Kan. Je pravda, že například v Brazílii by se tato zařízení měla v příštím roce začít instalovat do věznic. Naproti tomu čeští dozorci jsou zatím spíš než rušičkami vybavováni detektory mobilních telefonů.

Bohužel výdaje na přetvoření vojenského zařízení na rušičku telefonů zatížily učet firmy Champion Technology, takže je nyní nucena zlepšit svou finanční situaci. Proto je cena zařízení vcelku vysoká a poněkud tak podkopává představy Paula Kana, že by MuteTone mohla brzy mít každá restaurace a divadlo. Alespoň v České republice divadla nemívají zbytečných 1600 dolarů (60 tisíc korun), navíc by ta větší potřebovala na pokrytí celého hlediště alespoň dvě, možná i více zařízení. Ve státním rozpočtu by se však mohlo na „utišení“ mobilů ve sněmově pár desítek tisíc najít.