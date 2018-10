Hollywoodská kaskadérka otestovala detekci pádu u nových Apple Watch

Redaktora Joanna Sternová za různých situacívyzkoušela, nakolik je funkce detekce pádu páté generace Apple Watch spolehlivá. Začalo se v boxerském ringu, kde ji však zastoupila profesionální kaskadérka Evelyn Osoriová Vaccarová, která své umění předvádí třeba ve známém americkém seriálu Orange is the new black.

Pozvání do ringu přijala i profesionální boxerka Michelle Herzlová, která kaskadérku dobře mířenou ranou poslala k zemi. A výsledek? Apple Watch po chvilce bez pohybu oznámily detekci pádu a nabídly možnost jedním stiskem zavolat záchrannou službu. „Upadl(a) jsem, ale jsem v pořádku,“ zní další volba nabídky. Možnost „neupadl(a) jsem“ pak uživatel zvolí, pokud předešlou situaci hodinky jako pád vyhodnotí chybně.

V případě, že majitel hodinek zůstává minutu po pádu bez pohybu, spustí se odpočet 15 sekund a pokud hodinky zůstávají dále nehybné, automaticky zavolají záchrannou službu. Navíc se spustí výstražný zvukový signál.

Další zkouškou bylo uklouznutí na slupce od banánu a i v tomto případě hodinky situaci správně vyhodnotily jako pád. Stejně tak tomu bylo při zakopnutí. Zajímavé bylo, že při skutálení se ze svahu se krizová nabídka na hodinkách nezobrazila.

Funkci detekce pádu je nutno v nastavení aktivovat, u lidí starších 65 let (datum narození musí samozřejmě zadat), je tento „mobilní záchranář“ v pohotovosti automaticky. Na rozdíl od EKG, které může být dlouhé měsíce funkční pouze v USA, je detektor pádu vítanou novinkou, která funguje bez ohledu na region.

Vylepšený gyroskop, akcelerometr a fyzika

Hodinky jsou schopny pád detekovat díky vestavěnému gyroskopu a akcelerometru. Vyhodnotit je třeba náhlý zrychlený pohyb, který každému pádu předchází, a také následující značný otřes. Snímá i trajektorii pohybu, který je u nenadálého pádu jiný než třeba u běžného tréninku, kde se s pády nepočítá.



Elektronika však musí pracovat opravdu přesně, aby jako pád nevyhodnotila každý zrychlený pohyb s následným nárazem. Například bouchnutí do stolu při snaze zbavit se otravné mouchy skutečně není situací, která by si vyžádala asistenci záchranné služby.



Právě proto sestava senzorů monitoruje i dění po otřesu, a pokud hodinky zůstávají nehybné, znamená to, že se nepohybuje ani jejich majitel a v takovém případě hodinky začnou konat.

Například hodinky VivoWatch BP od Asusu umí změřit i krevní tlak. Ovšem ty už jsou spíše mobilním kardiologem nežli chytrými hodinkami (více v článku: Asus má nejchytřejší hodinky. Změří i krevní tlak).Výrobci chytrých hodinek se na zdravotní funkce zaměřují stále více. Zavedené měřiče srdečního tepu, který už u hodinek není žádnou vzácností, dále vylepšují a některé umí po přiložení prstu na elektrodu zhotovit kardiogram srdeční činnosti.



To Watch Series 4 od Applu jsou ryzí chytrou časomírou se vším všudy a kromě měření EKG, které je však dostupné jen na území Spojených států, disponují i šikovnou funkcí detekce pádu a následného automatického zavolání pomoci.

Nešťastný pád a následná ztráta vědomí se totiž může přihodit komukoli, včasné přivolání zdravotníků může být v takových případech otázkou života a smrti. A právě to nové Watch zařídí i v okamžiku, kdy v okolí není nikdo, kdo by mohl pomoci s resuscitací.