Asus má nejchytřejší zdravotní hodinky. Umí změřit i tlak

Současný sedavý životní styl s minimem pohybu, kdy je stále modernější dělat i nákupy běžných potravin online, u populace radikálně zvyšuje rizikové faktory vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Jedním z nich je vysoký krevní tlak, na jehož následky podle WHO (World Health Organization) umírá ročně více než 9,4 milionů lidí a do roku 2025 by dle odhadů organizace měla mít hypertenze na svědomí už 1,56 miliardy zmařených životů.

Zdravotní pomůcky ke sledování krevního tlaku jsou pro farmaceutické společnosti zajímavou obchodní příležitostí. A nejen pro ně. S minimalizací nezbytných obvodů a senzorů se totiž měřiče tlaku stěhují na zápěstí jako hodinky.

Asus a nejchytřejší zdravotní hodinky

VivoWatch BP (Blood Pressure) si rozhodně s jinými hodinkami nespletete. A nikoli kvůli rozměrům, které dle fotografií nejsou nijak obří. Je to dáno velkou stříbrnou ploškou senzoru, na které se při měření tlaku pokládá prst.

Hodinky ke zjištění krevního tlaku využívají kombinace elektrokardiogramu (EKG) a digitální fotopletysmografie (PPG), což je jedna z neinvazivních metod k posouzení hemodynamiky, tedy krevního oběhu.

Stačí přiložit prst na stříbrný senzor EKG na 15 až 20 sekund a hodinky na základě získaných dat na displeji ukážou systolický i diastolický tlak a hodnotu srdečního tepu.

Náramkový tlakoměr láká i další Asus není prvním výrobcem, který dokázal vyrobit náramkový tlakoměr. Společnost Omron už „hodinky“ s touto schopností ukázala na veletrhu CES v Las Vegas před dvěma lety. Šlo však o opravdu mohutný kus elektroniky, který i na pánském zápěstí běžných proporcí působil úsměvně. Letos to výrobce zkusil znovu a dva roky vývoje jsou znát. Nové hodinky Omron, které kromě srdeční aktivity sledují spánek i pohyb nositele a navíc i krevní tlak, totiž mají konečně lidské rozměry a vypadají jako běžné hodinky s displejem místo číselníku. Omron je však plánuje uvést na trh až na podzim. Asus tak nakonec bude rychlejší.

Změří krevní tlak, sledují spánek i pohyb

Krom toho sledují i kvalitu spánku a monitorují prakticky každou fyzickou aktivitu majitele. Všechna sesbíraná data jsou následně zpracována v přídavné aplikaci pro Android, která díky algoritmu HealthAI nositeli hodinek dává na míru šitá doporučení, jak se držet v kondici.

Motivuje jej k větší fyzické aktivitě v případě, že jí má málo, pokud je jí naopak pro daný den přebytek, doporučí delší kvalitní spánek. Asus má dokonce v plánu přidat funkci, která by uměla sesbíraná data sdílet nejen s rodinnými příslušníky, ale i s ošetřujícím lékařem.

Jak vyplývá z předchozích řádek, Asus VivoWatch BP rozhodně nejsou běžné chytré hodinky. Nové aplikace do nich nedostanete, takže z tohoto hlediska ztrácí, ovšem co se týká míry sledování zdravotních ukazatelů, pak jsme tady dosud chytřejší hodinky neměli.

VivoWatch BP mezi přenosnými tlakoměry vynikají skutečně kompaktními rozměry. Asus uvádí, že oproti srovnatelným alternativním zařízením VivoWatch představují 70procentní snížení rozměrů a poloviční redukci hmotnosti. Přesné rozměry však firma dosud nesdělila, stránka specifikací zeje prázdnotou.

Díky jednoduchému rozhraní, absenci aplikací a zaměření pouze na důležité zdravotní ukazatele se hodinky chlubí výdrží 28 dní.

VivoWatch BP budou v prodeji nejdříve na Tchaj-wanu, a to od července za cenu v přepočtu 169 USD (asi 3 700 korun bez daně), do Evropy se dostanou během srpna.