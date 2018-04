Kapely kašlou na rádia a míří do mobilů

Hudební průmysl je opravdu nenasytný. Poté, co ovládl televize a rádia, brousí si zuby i na mobilní telefony. Kapely už chápou mobilní telefony jako silnější tahák než rádio, a tak svoje singly pouští jako melodie na mobily dříve, než samotnou písničku do rádia. Začali s tím britští Coldplay, kteří už v dubnu vydali svou hitovku Speed of Sound z nového alba.

V době výrazných poklesů prodejů klasických hudebních nosičů jsou mobilní telefony záchranou pro hudební průmysl. Samozřejmě, že ani operátoři nepřijdou zkrátka. Americká country zpěváčka Gretchen Wilson spojila své umění s operátorem Cingular Wireless, a její singl All Jacked Up se objevil v nabídce operátorových vyzváněcích melodií. „Původně jsme z toho měli trochu strach, ale nakonec jsme byli až překvapeni, jak velký zájem o píseň byl,“ řekl zpěvaččin agent Marc Oswald.

Americký operátor Cingular Wireless rozjel hudební projekt Cingular Sounds, v němž se objevují nové písničky od známých interpretů leckdy dříve nebo současně s rádiovou premiérou.

Už v dubnu proto nabídl svým uživatelům již zmíněný singl od Coldplay, milovníci klobouků a praskajícího ohně si mohou stáhnout country Gretchen Wilsonové. Koncem srpna se objeví další country objev, kapela Big & Rich, která chce pustit singl Coming to Your City na konci srpna. V nejbližších týdnech se chce do mobilů vetřít i raperská bandička Wu-Tang Clan se svým singlem, který se ale objeví v nabídce poskytovatele obsahu Zingy Inc.

Vydělat na hudbě bez lisování stříbrných disků chtějí i britští umělci a operátoři. Andy Cato ze skupiny Groove Armada se dal dohromady s operátorem O2. Ten nabízí jejich skladby ke stažení do mobilů. V Británii je společnost k vyzváněcím melodiím celkem vstřícná, už jen proto, že jedna z melodií vyhrála tamní hitparádu.

Vyzvánění do mobilů nahrazují trička

Vyzváněcí tóny mají za sebou dlouhou cestu. Od původních jednoduchých melodií přes polyfonní melodie až po současné MP3 vyzvánění a uvítací tóny. Kvalita vyzvánění jde ruku v ruce s vývojem telefonů. Každopádně se z nich stal fenomén. „Vyzvánění je doplněk image,“ říká Antony Bruno, editor magazínu o mobilních technologií Billboard. „To jaké máme zvonění o nás říká hodně. Co jsme zač, co máme rádi a jaká hudba se nám líbí. Vyzvánění tak zastává podobnou funkci jako trička,“ dodává Bruno.

Vyzvánění však mohou přinést větší zisky. Dosud vydělaly čtyři miliardy dolarů po celém světě. Jenom na americkém trhu si v loňském roce zákazníci stáhli vyzvánění za 250 tisíc dolarů. To je o 130 milionů více než rok předtím. Hudebníci už si také sami uvědomují, že mobilní telefony pro ně začínají být nejenom nástrojem propagace, ale i další zdroj příjmů.

Další cesta propagace - bluecasting

Britské hudební vydavatelství vyEMI Parlophone vyzkoušelo ve spolupráci s firmami Maiden a Filter netradiční promotion nové desky "X&Y" hudební skupiny Coldplay. U svých velkoplošných obrazovek Transvision umístěných na nejfrekventovanějších londýnských nádražích nainstalovala reklamní firma Maiden Bluetooth servery s technologií od společnosti Filter.

Na obřích obrazovkách pak byli cestující vyzváni k aktivaci Bluetooth na svých mobilech. V okruhu 150 metrů kolem obrazovky si pak mohli stáhnout zdarma melodii, video a nebo obrázky Coldplay. Rovněž byl publikován link na WAPový obchod "Coldshop".

Dvoutýdenní kampaň oslovila asi 87 tisíc uživatelů. Přes 13 tisíc z nich na výzvu zareagovalo a nabízené materiály si stáhlo. Všichni zúčastnění ji považují za velmi úspěšnou.

Umělci potřebují popularitu a chtějí peníze

„Hodně umělců se snaží prodávat své jméno jako značku. Mít vlastní vyzvánění v nabídce operátora se mezi hudební smetánkou bere jako vynikající příležitost, jak se dostat co nejblíže ke svým posluchačům,“ řekl John Burbank z Cingular Wireless.

"Možnost dostat svou hudbu mezi lidi prostřednictvím mobilních telefonů je určitě velmi zajímavá i pro mladé, začínající kapely," řekl Miky Wanderer, frontman nezavislé kytarovky Fresh Broccoli.

Pro Gretchen Wilson je mobilní telefon cestou, jak protlačit country hudbu na scénu, na které vládne hip hop a vracející se elektrické kytary. Ostatní hudebníci, jako třeba raper a producent Timbaland, využívají služeb portálu firmy Zingy, na které skládají exkluzivní nahrávky, vymykající se z průměru běžných operátorských vyzvánění. „Zájem o tyto služby stojí na tom, že lidé chtějí vyjádřit a prezentovat sama sebe před okolím. A mobilní telefon je dobrá cesta, kterou to mohou dokázat,“ řekl Andy Volanakis, šéf Zingy Inc.

Mobilní operátoři a výrobci mobilů teď razí nový trend hudby v mobilech. Z mobilních telefonů se stávají i MP3 přehrávače. A první výsledky jsou už na světě. Sony Ericsson přišel s modelem nazvaným W800 - Walkmann a Motorola spolupracuje s Apple na integraci iTunes do mobilů. Nokia zase chystá harddiskový mobil N91.