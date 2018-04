Jobsi, nelži! Problémy s anténou jako iPhone 4 nemáme, bouří se konkurence

Mimořádnou tiskovou konferenci k problémům s anténou iPhonu 4 začal Jobs lidově řečeno "pliváním na konkurenci". Ukázal, že podobnými problémy trpí také telefony jako BlackBerry Bold 9700, HTC Droid Eris a Samsung Omnia II a názorně předvedl, že když je uživatel "správně" chytne, signál mizí podobným způsobem, jako u nového iPhonu. - čtěte Apple přiznal problémy s anténou a přinesl řešení: pouzdro zdarma

Reakce konkurence na sebe pochopitelně nenechala dlouho čekat. A ačkoli je to téměř zázrak, výrobci se vzácně shodují; připouštějí, že při držení každého telefonu určitým způsobem může dojít ke ztrátě signálu. Do jednoho ale odmítají, že by měli stejně vážné potíže jako iPhone 4.

Neomluvitelné, vzkazují Applu šéfové RIM

Šéfové RIM, společnosti která vyrábí BlackBerry, Mike Lazaridis a Jim Balsillie Jobsovi vzkazují: "Pokus Apple vtáhnout RIM do vlastnoručně vyrobeného problému je neomluvitelný. Prohlášení Apple o produktech RIM se zdá být bezohledným pokusem pozměnit veřejné povědomí o problematice návrhu antén a má odvrátit pozornost od složité situace, do níž se Apple dostal."

V jejich společném prohlášení dále stojí, že RIM má bohaté zkušenosti s návrhem antén pro mobilní telefony a podobným chybám jako Apple se v minulosti vyhnul. Lazaridis a Balsillie dodali, že jejich zákazníci nemusí používat pouzdra, aby měl telefon kvalitní příjem signálu.

Samsung pak deníku Korea Herald řekl, že i jejich telefony jsou navrhovány s ohledem na eliminaci problémů s příjmem signálu. U Samsungů je anténa navržena tak, že mezi rukou a anténou je vždy jistá vzdálenost. Firma odmítá, že by kdy měla u některého modelu podobné potíže a vylučuje, že by se tak mohlo v budoucnu stát.

Tisková mluvčí HTC vydala trochu neurčité prohlášení, že pouze 0,016 % všech uživatelů telefonů HTC si stěžovalo na model Droid Eris a jen několik z nich přitom zmiňovalo problémy se signálem.

Nokia se brání také, sama ale měla problémy

Proti prohlášení Applu se ohradila i světová mobilní jednička Nokia. Firma připomněla, že je průkopníkem na poli integrovaných antén a její model 8810 z roku 1998 byl prvním mobilem s takovým řešením. Nokia tvrdí, že upřednostňuje kvalitní technické řešení antény před fyzickým designem telefonu. Pokud by tak u některých modelů design měl mít vliv na kvalitu příjmu signálu, musí vzhled ustoupit funkčnosti.

Je to ale právě Nokia, kdo doposud schytal nejvíce kritiky za umístění antén. Před časem se vyskytly potíže s příjmem signálu u některých kusů modelu E71, již dříve byla Nokia kritizována za umístění GPS antény v modelech N95 nebo E90. Anténu umístěnou pod klávesnicí totiž uživatel snadno zastínil prstem.

Svou reakcí přispěl i šéf Motoroly, Sanjay Jha. Řekl, že umístění antény na vnější plášť telefonu může způsobovat problémy s příjmem signálu a že Motorola takto antény u svých telefonů neumisťuje. "Spotřebitelé nemají rádi, když jim někdo říká, jak mají držet telefon. Je hloupé domnívat se, že všechny telefony budou fungovat stejně," dodal Jha ve svém prohlášení.

Tím možná trochu narazil na podstatu celého problému. Ačkoli má iPhone jisté chyby a možné potíže se signálem k nim patří, Apple se prostě a jednoduše ocitl na špatném okraji žebříčku telefonu dle kvality příjmu. O kolik horší než konkurence ale Apple vůbec je, zůstává stále otázkou. Problémy jsou možná trochu zveličovány a firma se měla soustředit na zmírnění současné vlny negativních ohlasů. Namísto toho ale vyvolala další vlnu a to jistě nebude připsáno Stevu Jobsovi ke cti.