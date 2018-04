Je volba operátora opravdu výhodná?

Včera Telefónica oznámila, že chce v České republice oživit pevné linky. Když přihlédneme k počtu mobilních telefonů u nás, tak se dá říci, že jde o velmi odvážné tvrzení. Navíc bude mít v patách alternativní operátory, kteří se snaží uloupnout si svůj kus koláče pomocí volby operátora.

Existují dvě varianty volby operátora. Jsou označovány jako Carrier Selection (CS) a Carrier PreSelection (CPS). Rozdíl je ten, že v prvním případě musíte před každým voláním vytočit zpravidla čtyřmístné předčíslí zvoleného operátora.

Druhá volba je postavena na tom, že máte předvolbu alternativního operátora nastavenou napevno. Samozřejmě, že i v tomto případě platí možnost volit další operátory pomocí jejich předčíslí.

alternativní operátor předčíslí Contactel 1055 Czech On Line 1020 eTel 1010 GTS 1023 Tiscali 1003 Tele2 1002 Předčíslí alternativních operátorů

Možnost volby operátora, ve variantě CS (individuální volba), v ČR byla zavedena k 1. červenci 2002, zatímco varianta CPS (trvalá předvolba) až k 1. lednu 2003.

Abyste však mohli volat přes jiné operátory než přes Český Telecom, musíte mít od dominantního operátora doma zavedenou linku. A navíc platit měsíční paušál. Volbu operátora můžete využívat až v případě, že máte aktivován minimálně tarif Home Standard a vyšší. U Home Mini nemáte pro volbu operátora žádný prostor.

Kolem paušálů Telecomu se neustále kalí voda, protože alternativním operátorům se nelíbí, že Telecom přidává ke svým paušálům volné minuty. To by se ale alternativcům na základě smluv o propojení nevyplatilo, a tak průběžně žalují Telecom přo nekalou soutěž, a také své spory často vyhrávají.

Jak začít?

Jestliže máte už pevnou linku a dostatečně vysoký tarif, musíte už jenom uzavřít smlouvu s tím operátorem, kterého si zvolíte. Samozřejmě, že můžete uzavřít smlouvy s více alternativními operátory a pak volat podle toho, kam voláte, a který z nabízí levnější minutové volání.

Problémem tohoto přístupu ale je, že kromě účtu od Telecomu vám na konci měsíce přijdou i složenky od alternativců. Poplatek za poslání peněz pak celkem často prodraží i pečlivě vybrané nejlevnější minutové ceny.

K tomuto problému se vyjadřovalo v loňském květnu i sdružení spotřebitelů SOS. "Má-li spotřebitel uhradit třeba dvacet korun za poštovní poukázku a ještě trávit čas placením, pak se výhoda úspory, který bývá často jen v haléřích za minutu, zcela ztrácí," Prohlásila Ivana Picková z SOS.

Jak zrušit volbu operátora?

Jestliže nechcete dál využívat volby operátora, musíte zažádat na zákaznickém centru alternativního operátora o zrušení registrace a posléze informovat i Český Telecom. Výpovědní lhůty pro CPS se pohybují od jednoho do tří měsíců.

alternativní operátor výpovědní lhůta Contactel 3 měsíce Czech On Line 1 měsíc eTel 1 měsíc GTS 1 měsíc Tiscali 1 měsíc Tele2 1 měsíc Výpovědní lhůty CPS

Pár uživatelských zkušeností

"Volali jsme chvíli přes Tele2, ale nevyhovovalo nám, že musíme platit složenky navíc. Teď stejně přes pevnou linku moc nevoláme a necháváme si ji jenom kvůli internetu," řekl nám Jan Mareš z Teplic.

"Používala jsem alternativního operátora pro volání na mobily do zahraničí, a vycházelo to celkem výhodně," řekla nám o svých zkušenostech Anna Hrubá z Plzně.

Jak se rodila volby operátora

Se službou volby operátora byl problém již od začátku roku 2002. Přestože se vědělo, že zákazníci mají ze zákona nárok na tuto službu již od 1. července toho roku, až do posledních týdnů před spuštěním se prakticky nic nedělo.

ČTÚ se ale nakonec na konci června 2002 podařilo vydat cenové rozhodnutí, které stanovilo tolik potřebné propojovací ceny. Právě ty byly zásadním jádrem sporu mezi alternativními operátory a Telecomem.

Nakonec byla možnost volby operátora ve variantě CS zavedena k 1. červenci 2002, zatímco varianta CPS až k 1. lednu 2003.

Co na závěr?

Jaké máte s alternativními operátory zkušenosti? Budeme rádi, když nám napíšete do diskuse, co jste s s volbou operátora zažili. Příště si porovnáme ceny vytáčeného internetu u Českého Telecomu a alternativních operátorů.