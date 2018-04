Jak málo stačilo – Nokia N95 8GB už umí navigovat

Když jsme v dubnu vyzkoušeli navigaci v Nokii N95, byli jsme hodně zklamáni . Kromě map zadarmo jsme toho mnoho pozitivního nenašli. S funkčností navigace v tomhle přístroji to bylo z počátku opravdu na pováženou a na Nokii se sesypala spousta kritiky od recenzentů i uživatelů.

Zřejmě největší chybou, kterou vývojáři Nokie udělali, bylo umístění GPS čipu pod klávesnici, takže, abyste mohli telefon vůbec pro navigaci používat, musel být otevřený. Nokia byla také velmi tajemná v tom, kdo je vlastně dodavatelem samotného přijímače, a stejně mlčela o jeho technických parametrech. V každém případě byla citlivost na signál opravdu špatná a doba startu doslova tragická. Je pravda, že od té doby Nokia hodně zapracovala na firmwaru a poměrně záhy do něj integrovala aGPS.

To znamená, že telefon se při aktivaci GPS čipu připojí přes mobilní datové spojení a pomocí informací ze sítě udělá první nástřel polohy. Tím pádem už přibližně tuší, kde by asi satelity mohly být. Už sama integrace aGPS přinesla výrazné zrychlení a zpříjemnění práce, navíc Nokia postupně implementovala další vylepšení. Pokud porovnáme navigaci s poslední verzí firmwaru v N95 s tím, co jsme měli k dispozici na začátku, je rozdíl opravdu zásadní.

„Osmigigovka“ je jiná kategorie

Už když jsme recenzovali Nokii N95 8 GB, všimli jsme si, že se vývojáři opravdu snažili zaměřit na to, co uživatelé kritizují, a odstranit to. Ve většině případů se jim to docela podařilo. Když jsme si ale poprvé vyzkoušeli navigaci, byli jsme doslova ohromeni. Jako bychom drželi v ruce úplně jiný přístroj! Navigace už skutečně funguje a nová verze N95 má mnohem blíže k modelu 6110 Navigator než ke své předchůdkyni.

Co se bohužel v rámci faceliftu nemohlo změnit, je umístění GPS čipu. Tedy, alespoň se nám nikde nepodařilo zjistit, jestli vývojáři umístění antény přece jen nezměnili. Během testování totiž dokázala N95 8 GB najít satelity i v zavřeném stavu. Je pravda, že v tom případě je citlivost přece jen o něco nižší, ale nijak výrazně. Vůbec se nám nechce věřit, že by byl v telefonu použit stejný čipset jako v minulé verzi, rozdíl je totiž až příliš velký.

Především téměř úplně odpadají problémy se signálem. Nokia N95 8 GB se chytí prakticky všude tam, kde běžné navigace s čipsetem SiRFstar III. Dokonce našla bez problémů satelity i v místnosti poblíž oken, což s předchozí verzí bylo naprosto nemyslitelné. Je pravda, že signál vypadává o něco častěji než v případě all-in-one navigací, ale většinou ho telefon znovu najde během sekundy. Takže ve většině případů výpadek vůbec nezaznamenáte.

Také doba startu byla výrazně zredukována, určitě se na tom výrazně podílí aGPS, které opravdu funguje. Bez aGPS se asi bude potřeba obejít v zahraničí, samotný datový přenos je v tomto případě zanedbatelný, ale vzhledem k tomu, že operátoři účtují ve 100kb blocích, mohl by se docela prodražit. I když ale přístup k síti zakážete, satelity se najdou zhruba za dvě minuty, což je asi polovina času původní verze.

Velká paměť vás navíc zbaví nutnosti stahovat do telefonu mapy pomocí datového připojení. Pokud si do počítače stáhnete program Nokia Map Loader (je k dispozici zdarma na stránkách Nokie), můžete si do telefonu mapy nahrát a pak ušetřit za data. Kompletní mapy Evropy zaberou jen necelé 2 GB, takže vám zbude ještě 6 GB na další obsah, což je celkem akceptovatelné. My jsme si do telefonu nahráli mapy Česka, Slovenka, Německa, Rakouska, Itálie i Velké Británie, a jen těsně jsme přesáhli 1 GB.

Trochu delší čekání na signál nastane, když se výrazně změní poloha oproti poslední pozici – typickým příkladem je, když N95 8 GB vypnete v Praze, sednete do letadla a odletíte pár set kilometrů jinam. Pak budete na první nalezení čekat zhruba čtyři minuty. To je ale naprosto normální situace a stejně je to i s all-in-one přístroji. My jsme měli možnost v tomto případě porovnat start s Garminem GPSmap 60CSx a rychlost startu byla srovnatelná. Garmin se zorientoval zhruba o 20 sekund rychleji, což podle našeho názoru není špatné.

Nokia Maps 1.2

S novou verzí telefonu je standardně dodávána i nová verze mapového softwaru Nokia Maps. Opět platí původní obchodní model – základní verze map je zadarmo, a pokud chcete používat navigaci, musíte si ji přikoupit, stejně jako si lze za příplatek pořídit průvodce některými městy. Novou verzi map si pochopitelně můžete stáhnout i do původní N95, stejně jako do dalších symbianových Nokií.

Nokia nás trochu zklamala tím, že ještě více omezila možnosti použití verze zdarma. V případě původní verze sice nebyla k dispozici navigace odbočku po odbočce, ale pokud jste si našli trasu mezi dvěma body, telefon ji vykreslil, a zároveň šipka na mapě ukazovala vaši aktuální polohu. Trasa se tak dala docela pohodlně sledovat i bez navigačních pokynů. V nové verzi se zobrazí trasa a důležité body na ní (křižovatky), ale telefon už neukazuje vaši aktuální pozici. Pokud chcete zobrazit aktuální pozici, zmizí vykreslení trasy. Nezbývá tedy, než se držet itineráře a hledat názvy ulic... ...nebo si zaplatit za navigaci.

Kromě této nepříjemné drobnosti jsou ale nové mapy opět krokem kupředu. Především se o něco vylepšily datové podklady. Mapy využívají podklady od Navtequ, který Nokia nedávno koupila, i od TeleAtlasu, v obou případech to vypadá na nejnovější updaty. Navigaci jsme testovali v Praze, středních a severních Čechách, a také v Londýně a okolí. Ve všech případech byla podklady velmi přesné a nenarazili jsme na žádný problém. Velmi korektně také program akceptoval změnu nastavení z auta na pěšky, pak klidně našel trasu jednosměrkou nebo pěší zónou. Zatím jsme neměli možnost vyzkoušet žádného průvodce městem, ale doufáme, že toho vám budeme moci brzy představit.

Kromě samotných mapových podkladů se výrazně rozšířila i databáze zajímavých míst (POI – Point Of Interests), která se už nyní dá docela dobře využívat. I když nebudete používat N95 8 GB pro navigaci v autě, pokud se octnete v nějakém neznámém městě, může se možnost najít nejbližší hotel či restauraci docela dobře hodit. Když srovnáme detailnost databáze POI s běžnými all-in-one navigacemi, bude určitě N95 8 GB patřit k lepšímu průměru.

Například hotely jsou rozřazeny i podle kategorií, takže se nemusíte obávat, že vám nabídne jen luxusní řetězce. Stejně dobře jsou rozřazeny třeba restaurace nebo další kategorie. U restaurací i dalších objektů najdete vždy kontaktní telefonní číslo. Možná by nebylo na škodu, kdyby bylo informací trochu více, třeba včetně odkazu na internetovou stránku. Nebo třeba u bankomatů byla informace o bance, která ho provozuje. Ale to už je záležitost dodavatelů podkladů a nikoli Nokie.

Změnou prošla i grafika map, a opět musíme uznat, že k lepšímu. Mapy jsou nyní přehlednější a vypadají opravdu lépe. Na rozdíl od předchozí verze už je použitelný i 3D pohled, který oceníte hlavně při navigaci. Lépe zobrazeny jsou nově i POI, což opět usnadňuje orientaci nebo nalezení cíle. Subjektivně se nám zdál o něco povedenější i noční režim, který má sice výraznější barvy, ale za úplné tmy je méně křiklavý. Navíc přibyl informační řádek, v němž je vidět měřítko mapy, a také síla signálu GPS. Přesně tedy víte, na čem jste.

O2 Navigace

Zákazníci české pobočky O2 mohou využít i speciální verzi Wayfinderu nabízenou jako O2 Navigace. V létě představená nová verze přináší několik vylepšení, a hlavně funguje bez problémů s interním GPS přijímačem. S tím si totiž většina ostatních Symbian navigačních programů prozatím neporadí. Verze TomTomu je slibována už od uvedení původní Nokie N95 letos v dubnu, ale podle našich informací ještě dostupná není. Možná bude tedy první Wayfinder, neměli jsme ale možnost ho vyzkoušet.

Výhodou O2 Navigace je to, že si ji nemusíte kupovat za jednorázový poplatek. Velmi dobře se dá proto využít v případech, kdy navigaci potřebujete jen občas. Navigaci si totiž aktivujete pomocí SMS, přičemž denní poplatek je pro Česko 30 Kč, pro Evropu 40 Kč. Vzhledem k tomu, že GPS přijímač už máte v telefonu, pokud navigaci nepotřebujete denně, je to velmi praktické řešení. V případě Česka jsou navíc v ceně i datové přenosy (mapy se stahují přes mobilní síť), pokud byste chtěli O2 Navigaci využít i v zahraničí, je vhodné sáhnout po některém z roamingových datových tarifů, ani v tomto případě není totiž objem stažených dat nijak obrovský, takže se vejdete do limitů.

Mobile GMaps

Pokud nechcete z nějakého důvodu používat mapy od Nokie, můžete sáhnout ještě po Mobile GMaps. Ty názvem odkazují na mobilní verzi map od Googlu, ale na rozdíl od symbianové verze Google Maps Mobile umějí pracovat i s GPS, a to včetně té interní v Nokii N95. Jde o Java aplikaci, která je k dispozici zdarma v několika jazykových verzích – čeština sice chybí, ale pokud se vám nebude líbit angličtina, můžete sáhnout po slovenštině.

Mobile GMaps stahují mapy z internetu, umějí využívat hned několika podkladů – kromě Google Maps i Yahoo Maps, Ask.com Maps, MSN Road a některé další služby. Přitom jsou ve většině případů k dispozici jak klasické uliční mapy, tak satelitní nebo hybridní mapy. Máte tak skutečně na výběr, jaké mapy vám budou nejvíce vyhovovat, který z poskytovatelů nabídne nejlepší pokrytí. Navíc součástí map jsou i dopravní informace, které využívají služeb Google nebo Ask.com. Ani jeden poskytovatel nemá ale dopravu pro Česko.

Na rozdíl od Nokia Maps navíc dokáže tato aplikace ukazovat vaši aktuální polohu na mapě i v případě, že máte naplánovánu trasu. Pokud se tedy obejdete bez hlasových pokynů, dá se podle této aplikace i jezdit. Není to samozřejmě tak pohodlné jako v případě dokoupené navigace u Nokia Maps, ale na druhou stranu, za tuhle aplikaci nezaplatíte nic. Pravda je, že zejména v zahraničí se může používání trochu prodražit, protože veškeré mapy se stahují přes datové přenosy.

Už toho moc nechybí

Vzhledem k tomu, že má Nokia N95 8 GB také o něco větší displej než její předchůdkyně, zase o kousek stáhla náskok PDA s integrovanou GPS. Displej má úhlopříčku 2,8“, takže třeba populární Windows Mobile zařízení nenabídnou o mnoho větší displej – tady se úhlopříčky pohybují mezi 2,8“ až 3“. Přitom přístup k ostatním telefonním funkcím je přece jen o něco pohodlnější u Nokie N95 8 GB než u přístrojů bez klávesnice.

Jak už jsme řekli na začátku, Nokia udělala opravdu znatelný pokrok, a pokud jde o komfort navigace, většině PDA se téměř vyrovná. Je pravda, že all-in-one navigace nabídnou pořád výrazně větší komfort obsluhy, a samozřejmě také větší displej. Na druhou stranu, máte zase jedno zařízení navíc, které musíte z auta odnášet. Pokud tedy nejezdíte denně desítky kilometrů a navigace se vám hodí jen čas od času, je možná výhodnější pustit si ji na telefonu.

Co prozatím navigacím v mobilech stále chybí, je podpora RDS-TMC, tedy dopravních informací. Je otázka, kdy se k tomu výrobci odhodlají. Integrované rádio s podporou RDS není už v mobilech až takovou výjimkou. Je pravda, že pak by museli uživatelé používat navigaci s připojenými sluchátky, ale vzhledem k tomu, jak může být TMC užitečný, asi by to rádi skousli.

Jak dokazuje navigace v Nokii N95 8 GB, mobily jsou v tomto směru stále lepší, takže se máme do budoucna nač těšit. Uvidíme, jak se bude rozvíjet Navteq pod křídly Nokie, už nyní je ale zřejmé, že Finové mají s navigací velké plány.