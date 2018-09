Apple představí tři nové iPhony, sledujte s námi online

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Tři modely představil Apple už loni, tehdy to byl zcela nový model X a dvojice iPhonů 8, která navazovala na předloňské sedmičky. Letos už všechny modely navazují na model X, jehož jméno nesou v názvu: základní iPhone Xs, větší Xs Max a levnější Xr. Pokud se tedy spekulace uniklé před premiérou potvrdí.

Z názvů je příbuznost k loňskému modelu X zcela jasná, stejně tak doplňující označení „s“ odkazuje na to, že letos představuje Apple vylepšené modely, nikoli zcela nové. Což je u značky běžné, většinou jede v dvouletém inovačním režimu. Opravdovou novinkou je model Xr, podle spekulací možná i Xs, či iPhone 9. Měl by představovat levnější alternativu k běžně velmi drahým hlavním modelům. Ale co si pod pojmem levnější alternativa představuje sám Apple, se dozvíme až večer.

Akce Apple Keynote 2018 začíná v 19:00 středoevropského letního času, tedy v 10 deset hodin dopoledne amerického pacifického času z auditoria Steva Jobse v Cupertinu, což je město navazující na aglomerace San Franciska a San José. Okolí centrály jsme vám představili v původní reportáži.

Přímý přenos můžete sledovat s námi, přineseme vše podstatné z celé akce. Případně na tomto odkazu poběží stream pro majitele počítačů Mac, respektive iPhonů. Na odkazu bude možné přenos sledovat i na počítačích s Windows 10, Apple ovšem sliboval, že letos se budou moci koukat i uživatelé Androidů a dalších systémů. Podle Applu poběží stream na prohlížečích Chrome a Firefox.

Všechny spekulace a úniky informací o novinkách jsme připravili do tohoto souhrnu informací. V kostce, všechny tři modely budou mít velké displeje s výřezem, řada Xs bude používat OLED displeje, levnější Xc či iPhone 9 pak bude mít obyčejný LCD. Minimálně pro čínský trh Apple poprvé připraví iPhony s podporou dvou SIM, ale jestli se takové přístroje dostanou do prodeje i na jiných trzích, to je zatím tajemstvím.

Na akci Apple jistě zmíní i další novinky včetně například nových Apple Watch Series 4, které mají dostat větší displej. Větší bude i velikost pouzder, a to podle nejnovějších informací 40 a 44 mm. Společnost se tradičně pochlubí úspěchy za poslední rok. A nutno dodat, že se mu stále výjimečně daří, přestože iPhone X je extrémně drahý. I z toho lze předpokládat, že letošní modely Xs rozhodně nebudou patřit mezi levné zboží, ale jestli ve stopách loňského modelu X půjde menší Xs i zvětšený Xs Max, to zatím nevíme.