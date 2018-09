Názvy a ceny nových iPhonů odhaleny. Týden před premiérou

Již ve středu 12. září představí Apple novou generaci iPhonů. Stejně jako loni má jít o tři modely, přičemž dva z nich budou navazovat na loňský vrcholný iPhone X. Třetím modelem bude levnější verze s LCD displejem. Ale zpět k vyšším modelům s OLED displeji, tedy iPhonům s označením XS (více viz Takto budou vypadat nové iPhony XS. Applu unikla oficiální grafika). Verze s 6,5" displejem neponese obvyklý přídomek Plus.

Podle serveru BGR totiž Apple o použití rozlišovacího označení, které pro větší provedení používal od uvedení osmé generace iPhonu (6/6 Plus), u novinky neuvažuje. Objevovaly se spekulace, že by se v názvu největší novinky mohl objevit přídomek Pro, který k odlišení prémiových modelů používají konkurenční značky. Server nicméně s odvoláním na dva nejmenované zdroje informuje, že očekávaný iPhone s 6,5" OLED se bude jmenovat XS Max.

Dobrou zprávou pro skalní fanoušky Applu by měly být ceny očekávaných novinek. Ty by podle německého serveru Macerkopf měly odpovídat cenám současných modelů, tedy iPhonu 8, 8 Plus a X. Server se přitom odvolává na dva na sobě nezávislé zdroje.

To by znamenalo, že menší model XS v provedení s 5,8" displejem bude levnější než jeho předchůdce v podobě iPhonu X. Základní 64GB provedení loňského vrcholného iPhonu aktuálně stojí 1 149 eur (téměř 29,6 tisíce korun), ovšem cena nástupce by měla odpovídat ceně současného modelu 8 Plus. iPhone XS má tedy startovat na 909 eurech (téměř 23,4 tisíce korun). iPhonu X má cenou odpovídat výše zmíněný iPhone XS Max.

Jsou-li informace pravdivé, pak to znamená, že třetí model, tedy iPhone s 6,1" LCD displejem nebude tak levný, jak se původně předpokládalo (více viz Nové iPhony jsou za dveřmi. Jeden by měl být relativně levný). Cena „LCD“ iPhonu, jehož název stále neznáme, má startovat na 799 eurech (20,5 tisíce korun). Cenou má odpovídat současnému iPhonu 8. Nutno dodat, že i „osmička“ je osazena LCD displejem, jeho úhlopříčka je ovšem jen 4,7 palce.

Výše uvedené ceny odpovídají vždy 64GB provedení daného modelu. Příplatky za varianty s 256GB uživatelskou pamětí by u všech očekávaných modelů měly být podle německého serveru shodně 170 eur, tedy v přepočtu zhruba 4 400 korun.

Apple by měl nicméně do nabídky zahrnout údajně i verzi s 512GB interním úložištěm. V tomto případě není ovšem cena příplatku oproti základnímu provedení známa. Není navíc jisté, zda tuto paměťovou variantu nabídne firma u všech, nebo pouze u vybraných budoucích iPhonů.

Představení iPhonu X (9/2017):