Takto budou vypadat nové iPhony XS. Applu unikla oficiální grafika

Premiéru letošních novinek naplánoval Apple stejně jako loni opět na 12. září, uskuteční se v již známých prostorách Steve Jobs Theater v novém kampusu Apple Park. Podoba nových iPhonů byla ovšem zahalena tajemstvím, žádný únik nenaznačoval, jak by měly očekávané novinky vypadat. Až doposud.

Server 9to5mac totiž zveřejnil oficiální grafiku Applu, která odtajňuje podobu dvou ze tří očekávaných iPhonů. Jde přitom o modely, které budou navazovat na loňský vrcholný model X. Menší model si zachová stejnou úhlopříčku displeje jako loňské „iksko“, tedy 5,8". Doplní jej nicméně provedení s větší, 6,5" úhlopříčkou. To by mělo nést tradiční přídomek Plus.

A jak se mají letošní novinky jmenovat? Server je přesvědčen, že oba modely osazené OLED panely ponesou skutečně označení XS, o kterém se již spekulovalo vzhledem ke známé strategii společnosti s „mezimodely“.

Kromě podoby dvou ze tří iPhonů (třetím má být levnější model s LCD panelem) nicméně uniklá grafika prozrazuje i širší barevnou paletu iPhonů. Podle všeho bychom se totiž letos měli u vyšších modelů dočkat nové zlaté barvy.

Ovšem iPhony nebudou patrně tím jediným, co Apple za necelé dva týdny představí. Dočkat bychom se měli totiž i nové generace chytrých hodinek Watch.

Apple Watch 4 obou velikostí mají mít oproti předchozí generaci o 15 % větší displeje, po vzoru současných trendů má být totiž i displej hodinek bezrámečkový.

Displej díky tomu bude moci zobrazovat informace po okrajích analogového ciferníku. Další viditelnou odlišností na pouzdře nové generace je otvor mezi bočním tlačítkem a korunkou. Ve hře je buď použití dalšího mikrofonu, ale i přesunutí toho původního.



Více o hodinkách i nových iPhonech se dozvíme pravděpodobně až při oficiálním představení, které začíná 12. září v 19:00 středoevropského letního času.

Představení nového iPhonu X (9/2017):