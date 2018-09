V sobotu startuje český prodej iPhonů, koupíte je i bez předobjednávek

18:07 , aktualizováno 18:07

Týden poté, co se spustil prodej iPhonů XS a XS Max na hlavních světových trzích, se dostávají novinky i do tuzemských obchodů. Většina prodejců přijímala předobjednávky a vypadá to, že letos bude možné novinky koupit první den i bez rezervace.