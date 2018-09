Potvrzeno: T-Mobile udělá z nových iPhonů dual SIM. Jen čeká na Apple

Český T-Mobile je jeden z prvních světových operátorů, který eSIM zvládá a Apple to naznačil už při uvedení novinek, kdy měl firmu v relativně krátkém seznamu podporovaných operátorů. Novinky XS a XS Max, kterých se podpora eSIM týká, se u nás značnou prodávat již tento víkend, konkrétně v sobotu 29. září. A T-Mobile teď podporu eSIM ve své síti potvrdil, byť to má malý háček.

„T-Mobile je připravený na podporu této technologie jako první na českém trhu,“ píše se v tiskové zprávě operátora. Důležité je ono slůvko připraven: operátor má vše nachystáno, ale tentokrát se čeká na Apple. Ten bude muset uvolnit aktualizaci systému, která možnost využívání eSIM v telefonech zapne.

„Nové modely telefonů iPhone budou nejdříve podporovat pouze klasické SIM karty. Jakmile však Apple provede ohlášenou aktualizaci SW, budou moci naši zákazníci iPhony využívat se vším všudy,“ říká Jan Fišer, který má v T-Mobilu projekt eSIM na starosti. Aktualizace by podle něj měla dorazit do konce letošního roku. Operátor v eSIM věří a chce nabídku zařízení s touto funkcí do budoucna rozšiřovat.

Ostatní čeští operátoři s eSIM zatím trochu otálí. „V současné chvíli mapujeme trh a jednáme s dodavateli. Co se týká podpory eSIM v telefonech iPhone, rádi bychom tuto možnost výhledově zákazníkům nabídli. Záležet bude také na tom, jakou podporu od společnosti Apple získáme pro co nejrychlejší implementaci,“ sdělila nám mluvčí O2 Lucie Jungmannová už krátce po uvedení nových iPhonů.

Vodafone je na tom podobně. „Technologii eSIM v současné době testujeme v rámci skupiny a jakmile budeme znát termín nasazení v České Republice, budeme o tom informovat,“ vysvětlovala Ivana Vejvodová z tiskového oddělení operátora. U německé a španělské pobočky Vodafone už eSIM využívat lze.

T-Mobile také v souvislosti s uvedením iPhonů na český trh prozradil, jaké varianty bude mít v nabídce. Z hlediska paměti budou k dispozici všechny verze, ale ne ve všech barvách.

Nejbohatší bude nabídka u XS se 64 GB paměti, ten bude k mání v šedé, stříbrné a zlaté barvě, šedá a stříbrná budou i v 256GB provedení. Typ XS s 512 MB paměti nabídne operátor jen v šedém provedení, a to ještě jen v e-shopu.

XS Max se základní pamětí bude mít operátor ve stříbrné verzi, variantu s 256 GB paměti šedou a zlatou, tu druhou opět jen v e-shopu. Nejdražší iPhone všech dob, XS Max s 512 GB paměti, T-Mobile nabídne jen v internetovém obchodě v šedém provedení.