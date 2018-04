Takhle vypadá iPhone X zkřížený s levným iPhonem z polykarbonátu

Známý designér Martin Hajek v minulých dnech na svém webu ukázal, jak by mohla vypadat varianta iPhonu X s plastovým tělem, kterou označuje jako iPhone Xc. Odkazuje tak nejen na nový špičkový iPhone X ale i na dávný model 5C, který měl být levnější alternativou ke standardním iPhonům.

Apple to s levnějším iPhonem zkusil v roce 2013, když vedle vrcholového modelu 5s představil i jeho odlehčenou variantu jménem 5c s barevnými kryty (c jako akronym anglického slova colour, tedy barva).

iPhone 5s přišel hned se dvěma důležitými novinkami, vůbec poprvé měl v home tlačítku vestavěný snímač otisků prstů a srdcem přístroje byl 64bitový čip Apple A7. Qualcomm mobilní hardware s podporou 64bitových instrukcí uvedl o více než rok později.

Ani jedna z těchto deviz však levnějšímu 5c vlastní nebyla. Přístroj měl o generaci starší hardware, slabší fotoaparát, méně paměti a odemykat jej předtím uloženým otiskem prstů pochopitelně nešlo. Své fanoušky si přesto našel, a to především díky nižší ceně, byť konkurence s Androidem uměla být při papírově lepších parametrech ještě výrazně levnější.

Na výbavě by se dalo ušetřit

Podle serveru iDropNews, který rendery publikoval by telefon poháněl čip A11 Bionic, případně chystaná verze A12. Pokud by však měl být přístroj levnější alternativou k modelu X, pak by zcela jistě Apple použil starší čip, který bude mít dostatek výkonu i příští rok.

Místem, kde by výrobce mohl hodně ušetřit, je displej. OLED jednotku by tak určitě nahradil běžnější typ LCD, a zřejmě i s nižším rozlišením. V kritizovaném vykrojení displeje je umístěna technologická lahůdka v podobě TrueDepth kamery, jež kromě autorizace uživatele podle hloubkové mapy tváře umí obličejovou mimiku promítnout třeba do hlav zvířat (Animoji).

Ocelový rámeček a skleněná záda by nahradil polykarbonátový kryt, jež by eliminoval kritizovaný parametr modelu X, a sice jeho křehkost. Výměna prasklého zadního skla je totiž velmi drahá. Kvalitní plast je naproti tomu mnohem pevnější a pád by odnesl leda oděrkami. Materiály jsou tedy dalším parametrem, jež by umožnil cenu dále snížit. Přístroj by přitom bylo možno bezdrátově nabíjet jako současný model.

Lze očekávat, že by telefon měl v porovnání s modelem X také slabší fotoaparát a zřejmě i méně paměti. Tím by vznikl přístroj, kombinující design i některé důležité prvky iPhonu X, který by ale mohl být nabízen za citelně nižší cenu.

Levný iPhone 5c příliš levný nebyl

iPhone 5c byl sice prezentovaný jako levný přístroj, což ale nebyla tak úplně pravda. V Česku stála 16GB verze 15 tisíc, model 5s byl dražší jen o cca 3 tisíce korun. Aktuálně nejlevnějším iPhonem je 32GB verze, která je v USA za 349 dolarů, v tuzemsku vyjde na 10 490 korun.

Pokud by měl přístroj typu iPhonu Xc slavit úspěch, klientelu by podle serveru iDropNews mohl oslovit při ceně mezi 450 až 550 dolary (cca 10 až 12 tisíc bez DPH). Pokud ceny promítneme na český trh, kde jsou iPhony vždy dražší, mohla by se cena pohybovat mezi 14 až 18 tisíci. Samozřejmě by záleželo, nakolik by byla jeho výbava vůči vrcholovému modelu X odlehčená.

Apple by podle dosavadních informací měl příští rok opět uvést tři iPhony, kromě velkých modelů se delší dobu mluví také o nástupci loni na jaře představeného modelu SE, který kombinuje hardware řady 6s s designem generace 5s.

Přestože jsou rendery pouze fantazií designera Hajka, nemůžeme zcela vyloučit scénář, že nástupcem cenově nejdostupnějšího iPhonu bude právě odlehčený model Xc s plastovým tělem v různých barvách.