iPhone Made in India bude příští rok. Bude malý a výkonný

Původní informace hovořily o tom, že se nástupce kompaktního iPhonu SE nedočkáme, ale následně se ukázalo, že Apple na něm pracuje. Podle těchto zpráv jsme se ho mohli dočkat už v srpnu.

Ale nejnovější informace serveru Tekz24 říkají, že se nové generace iPhonu SE dočkáme až v prvním čtvrtletí příštího roku. Tedy zhruba dva roky od uvedení původního iPhonu SE, který byl představen 21. března 2016.

To je vcelku logické, Apple tím lépe rozprostře novinky do celého roku, protože hlavní modely představuje tradičně v září. Vedle iPhonu 8 (nebo X či Pro) se v tomto termínu dočkáme i inovovaných modelů 7s a 7s Plus. Čtvrtý model by v jednom roce mohl zapadnout.

iPhone SE výrobce jen tak zavrhnout nemůže, je totiž pro něj důležitý. A to zejména na trzích s nižší kupní silou. Chystaný iPhone SE2 má být přednostně určen především pro obrovský a nenasycený indický trh, kde bude jeho nižší cena výhodou.

V Indii u smluvního výrobce Wistron se má také novinka vyrábět. Nikde jinde jeho produkce probíhat nebude. Již nyní se tam vyrábí původní iPhone SE, ale výhradně jen pro tamní trh. To „dvojka“ bude v Indii produkována pro celý svět.

iPhone SE2 má v mnohém navazovat na současný model. Displej má být opět čtyřpalcový, respektive možná o kousek povyroste na úhlopříčku 4,2 palce. I tak to bude jeden z nejmenších smartphonů na trhu. Apple by měl u chystané novinky chytře „zrecyklovat“ komponenty z jiných iPhonů. iPhone SE využívá řadu prvků výbavy z iPhonu 6s, novinka využije součástek z iPhonu 7.

Z něj tak dostane stále velmi výkonný procesor A10. Operační paměť má mít kapacitu 2 GB. Samozřejmostí tak bude bezproblémové zvládání nejnovějšího, ještě nedistribuovaného systému iOS 11. Výkonný hardware umožní zachovat do budoucna možnost aktualizací na náročnější software.

Z iPhonu 7 si má iPhone SE2 vzít hlavní 12megapixelový fotoaparát. Přední kamerka s rozlišením pět megapixelů má být z modelu iPhone 6s. Existovat budou verze s pamětí 32 GB a 128 GB. Senzor otisků prstů by měl být novější generace. Mírně by se měla zvětšit i kapacita baterie, současný model má baterii s kapacitou 1 624 mAh.

Chystaný iPhone SE2 by měl dostat pozměněný design, který má být mixem současného iPhonu SE a iPhonu 7. Menší by měly být rámečky okolo displeje. To by mohlo indikovat použití o něco většího displeje při zachování současných rozměrů telefonu.