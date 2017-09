Otestovali jsme nejvýkonnější smartphone. Recenze iPhone 8 Plus

Apple se k 10. výročí uvedení prvního iPhonu vytáhl a představil hned tři nové přístroje. Hlavní hvězdou je model iPhone X, ten se ovšem začne prodávat až v listopadu. Další novinky s číslicí osm v názvu se už prodávají v zahraničí, v Česku pak od pátku 29. září.

Základ osmiček sahá až do roku 2014, tedy k modelům iPhone 6 a 6 Plus. Základní tvar i některé parametry jsou vlastně shodné. Apple je jediným výrobcem na světě, který si dovolí udržovat čtyři roky shodný koncept a prochází mu to.

Ovšem abychom Applu nekřivdili, novinky přináší řadu důmyslných vylepšení. Ale pro majitele starších iPhonů asi není zas tak velký důvod pro změnu. Ti si možná počkají na „iksko“ nebo si vystačí s loňskou sedmičkou či předloňským iPhonem 6s.

I nové iPhony 8 existují ve dvou verzích - jak je tomu od už výše zmíněného modelu 6. Základní verzi s 4,7palcovým displejem opět doplňuje zvětšené provedení Plus. Výbava obou modelu je v podstatě totožná, liší se pouze velikostí displejů, fotoaparáty a operační pamětí. My jsme otestovali vybavenější verzi Plus.

Liší se iPhone 8 od předchůdce designem?

Ano i ne. Základní tvar zůstal zachován. Vpředu jsou opravdu oba telefony k nerozeznání, záda jsou už ovšem jiná. Apple totiž opustil kov a po vzoru letitého iPhonu 4 jsou záda skleněná. Takto jsou zkonstruovány řady konkurenčních smartphonů, Apple se tak jen vrátil k již použitému designu. Firma slibuje použití toho nejodolnějšího skla. Jestli je to pravda, zatím ověřit nemůžeme, ale v rámci testování se nám na těle přístroje žádný škrábanec udělat nepodařilo.

Použitím skla na zádech se do hry vrací tradiční nešvar - „upatlávání“. Na námi testované světle stříbrné verzi nebyly otisky prstů moc výrazné, ovšem u tmavých variant to může být horší. Apple vybavil skleněné panely oleofobní vrstvou, a tak by mělo být setření otisků snadné. Se skleněnými zády vypadá telefon hodnotněji.

Liší se i detaily. Rámeček telefonu je z chirurgické oceli a proužky pro prostup signálu jsou naprosto neznatelné. Jsou jen nahoře a dole na boku telefonu. V rámečku jsou nadále všechny běžné ovladače, které známe z minulosti včetně šuplíčku pro nanoSIM.

Nově použité materiály mají vliv na rozměry nového iPhonu, které oproti „sedmičkám“ nepatrně narostly, což může být problém u některého příslušenství. iPhone 8 Plus má rozměry 158,4 x 78,1 x 7,5 milimetru. Předchozí iPhone 7 Plus je o něco menší: 158,2 x 77,9 x 7,3 milimetru. Hmotnost kvůli skleněným zádům a dalším vylepšením vzrostla o 14 gramů na nemalých 202 gramů.

iPhone 8 Plus je se svými rozměry jeden z největších špičkových smartphonů na trhu. Větší jsou jen Samsungy Galaxy Note 8 a Galaxy S8+. Oba samsungy mají ovšem oproti testovanému iPhonu o poznání větší displeje. Konstrukční staří novinky od Applu je prostě znát, i když do kapsy se iPhone 8 Plus vejde. Zájemci o menší smartphone se musí poohlédnou po základní „osmičce“, která naopak patří mezi ty (nej)menší top modely.

Nejproblematičtější je z hlediska velikosti šířka testované novinky. Aktuální konkurenti mají displeje s poměrem stran 18:9 a tudíž jsou užší. iPhone 8 Plus má klasický poměr stran 16:9, v porovnání s konkurenty je tak opravdu hodně široký. Naopak je nadprůměrně tenký.

iPhone 8 není výkřik poslední módy. Současný trend displejů přes celé čelo telefonu se mu vyhýbá, od toho tu bude až iPhone X. Přesto si nemyslíme, že by design působil vyloženě obstarožně. Na bezrámečkový displej zatím nepřešla řada výrobců, zmínit v tomto kontextu můžeme například špičkové smartphony Sony Xperii XZ Premium, HTC U11 či Nokii 8.

Pozastavit se musíme nad zpracováním. To je pro smartphony od Applu stále na špičkové úrovni. V současnosti mají solidní konstrukci i daleko jednodušší a levnější chytré telefony, testovaný iPhone ovšem stále považujeme za etalon třídy. Konstrukce je bytelná, vše je perfektně slícováno a použité materiály jsou velmi kvalitní. Navíc je iPhone 8 Plus odolný, splňuje stupeň krytí IP67. Nové „plusko“ je v prodeji ve světle stříbrné, vesmírně šedé a zlaté verzi. V prvním a posledním případě je čelo telefonu bílé.

Snese displej srovnání s konkurencí?

U displeje je papírově nejvíce znát letitý původ letošní novinky. Na displej s úhlopříčkou 5,5 palce je dnes už Full HD rozlišení (1 080 x 1 920 obrazových bodů) v té nejvyšší kategorii vzhledem ke konkurenci málo. Konkurence má totiž superjemné QHD displeje či displeje s ještě vyšším rozlišením. Ovšem Apple původní panel vylepšil.

Za prvé si nemyslíme, že Full HD rozlišení nedostačuje. Samozřejmě konkurenční smartphony podávají ještě jemnější obraz, ale ani displej iPhonu 8 Plus nepatří do starého železa. Jemnost je při pozorování z běžné vzdálenosti stále plně dostačující, displej typu IPS má navíc velmi věrné a plné barvy.

Navíc je tu technologie True Tone, která podle senzorů automaticky upraví barevnou teplotu podle okolního osvětlení. Opravdu to funguje. Čitelnost displeje a jeho barvy jsou za všech okolností skvělé, i když vzhledem k počasí jsme nemohli příliš otestovat čitelnost na ostrém slunci. Při umělém okolním osvětlení je však zobrazení displeje opravdu perfektní.

V rámci 10. výročí od uvedení prvního iPhonu se vrátily některé původní tapety.

Větší rozměry telefonu mají samozřejmě za následek ne zrovna komfortní ovládání jednou rukou. Z dřívějška známé zmenšení obrazu nechybí. Dvojitým poklepáním na ústřední tlačítko se obraz zmenší na polovinu směrem dolů. Apple ovšem v novém systému iOS 11 přišel ještě s jednou inovací. Přepínáním klávesnice lze jednoduše klávesnici posunout vpravo či vlevo a díky tomu ani na velkém displeji není psaní jednou rukou problém.

Přináší iPhone 8 Plus vůbec něco nového?

Opět musíme odpovědět ano. Pod známou „slupkou“ je totiž vše jinak. iPhony 8, stejně jako ještě neprodávaný iPhone X, dostaly zcela nový procesor A11 Bionic vlastní konstrukce. Je to špičkový čip, který využívá strojového učení, tedy umělou inteligenci. Procesor je tak výkonný, že nechává konkurenci daleko za sebou.

V syntetickém testu AnTuTu námi testovaný iPhone 8 Plus dosáhl z 10 testů průměrného skóre 200 711 bodů. Nejvyšší dosažený výsledek byl 217 361 bodů. Minulý iPhone 7 Plus má v žebříčku AnTuTu skóre 167 891 bodů. Nejlepším smartphonem s Androidem je OnePlus 5 s 181 042 bodů, ovšem u tohoto smartphonu bylo hlášeno umělé zvýšení výkonu při detekci výkonového testu. Druhý nejvýkonnější smartphone s Androidem je HTC U11 s 179 883 bodů. Asi největší konkurent nového iPhonu se systémem Android je Samsung Galaxy S8+ se skóre 172 711 bodů. O výsledcích testů GeekBench jsme vás informovali v samostatném článku.

Procesor A11 Bionic je šestijádrový – dvě jádra jsou „výkonnostní“, zbylá čtyři „šetřivá“. Apple ve všech třech letošních iPhonech také poprvé použil vlastní grafický čip. Základní iPhone 8 má jen 2 GB operační paměti. Zvětšený model Plus má 3 GB. Oproti konkurenční platformě Android tedy žádná gigantická paměť RAM, systém iOS má ovšem zcela jiné nároky.

Apple si totiž může dovolit svůj operační systém vyladit přesně podle hardwaru. Jestliže smartphonů se systémem od Googlu jsou tisíce, tak Apple svůj operační systém nikomu jinému neposkytuje a dokáže tak postavit své smartphony na míru požadavkům svého systému. Vyladění systému je tedy špičkové, v rámci testu bez jediného zaškobrtnutí.

Změnilo se nějak ovládání?

Ne. U iPhonu 8 i 8 Plus je vše při starém. Na rozdíl od iPhonu X mají „osmičky“ stále ústřední tlačítko se čtečkou otisků prstů. Rozpoznávání obličeje, s kterým přijde „iksko“ využít nelze. Ústřední tlačítko není stejně jako u předchůdce mechanické, ale dotykové. Opět je přítomen haptický motorek, který při stisku mírně zavibruje (intenzitu lze nastavit).

Klávesnici lze na velkém displeji přisunout na stranu, stejně jako lze obrazení zmenšit.

Apple razí cestu dotykového ovládání pomocí síly stisku, technologie 3D Touch tak samozřejmě nechybí ani u nových modelů. Nic zásadně nového ovšem nepřináší. Kdo si na toto ovládání zvykne, asi nebude chtít měnit, ale obejít se bez něj také jde. Navíc 3D Touch displej je zákonitě tlustší a spolu s haptickým motorkem zabírá místo baterii.

Nový systém iOS 11 přináší řadu šikovných vylepšení, revoluce jako v případě tabletů iPad se však u iPhonů nekoná. O novém systému iOS 11 píšeme v samostatném článku.

Jak nový iPhone fotí?

iPhone 8 Plus je novým králem ve fotografování mezi smartphony. Téměř rok vládl žebříčkům laboratoře DxOMark smartphone Google Pixel, které mu se nedávno se shodným skóre 90 vyrovnalo HTC U11. Nový iPhone 8 Plus ovšem dosáhl skóre 94 a je tak podle renomovaného žebříčku, nyní využívajícího nového protokolu, nejlépe fotografujícím smartphonem. Pro doplnění uvádíme skóre běžného iPhonu 8, které je 92.

Prostředí foroaparátu se nezměnilo. Nové efekty pro portrétní mód. Ukázka rozšířené reality.

Jestliže běžný iPhone 8 má jednoduchý fotoaparát, tak provedení Plus má stejně jako předchůdce fotoaparát dvojitý. Skládá se ze dvou 12megapixelových snímačů. Širokoúhlý má clonu f/1.8, teleobjektiv potom f/2.8. Díky dvěma fotoaparátům lze využít dvojnásobné optické přiblížení nebo hrátky s hloubkou ostrosti. Čočky fotoaparáty ovšem značně vystupují z jinak kompaktního těla.

Dvojitý fotoaparát s optickou stabilizací obrazu a čtyřdiodovým True Tone bleskem s pomalou synchronizací fotí opravdu parádně. U našich ukázkových snímků můžete porovnat, jak použitelné je optické přiblížení. Kvalita všech snímků je opravdu vysoká s věrnými barvami a skvělou ostrostí. Povedené jsou i snímky pořízené za horší viditelnosti.

V portrétním režimu si lze pohrát s hloubkou ostrosti, efektní snímky lze pořídit i při fotografování různých objektů a ne jen obličeje. Navíc iPhone 8 Plus disponuje technologií mapování obličeje, kterou lze využít pro některý z efektů. Ty simulují osvětlení ve fotografickém studiu a použít je lze i po pořízení snímku. Tyto efekty jsou zatím ve stádiu beta, že je ale Apple vypustil do světa, ukazuje jejich použitelnost.

Jak je tradicí, fotoaparát nenabízí nijak široké možnosti nastavení. Pro to bude případně třeba stáhnout aplikaci třetí strany. Jednoduché ovládání je nyní komplikovanější o zmíněné portrétní efekty, jinak nelze vyjma různých filtrů skoro nic nastavovat. Novinkou je vestavěná možnost čtení QR kódů a využití fotoaparátu jako skeneru.

Nový systém iOS 11 přišel s šikovným pamatováním naposledy používaného režimu fotoaparátu, stejně jako efektu a filtru (lze vypnout). Apple se také rozhodl ke změně formátu fotek. Snímek v novém formátu HEIF by měl při shodné kvalitě zabrat poloviční místo v paměti (v nastavení lze změnit na JPEG). Při přesunutí fotografií do počítače se fotografie ve formátu HEIF, které v pamětech iPhonů zabírají méně místa, překonvertují do formátu JPEG. Na počítači tak obrázek zabere více paměti. Výhodou snímků v novém formátu je daleko širší možnost editace.

Vylepšení se dočkaly takzvané živé fotografie Live Photos, tedy krátké videosekvence. Nově mohou být ve smyčce, s „bumerangovým“ efektem, bez zvuku nebo s dlouhou expozicí. Přední kamerka obou nových „osmiček“ je sedmimegapixelová s clonou f/2.2. I předním fotoaparátem lze pořizovat živé fotografie a nechybí ani podpora technologie HDR či automatická stabilizace obrazu. Apple pro přední snímač klasicky místo blesku používá „bliknutí“ displeje.

Novinkou je možnost skenování dokumentů a následná editace. K dispozici je možnost virtuálně se rozhlédnout po velkých městech.

Nové iPhony 8 a 8 Plus jsou prvními smartphony, které zvládají pořizovat 4K videa s frekvencí 60 snímků za sekundu. To už je opravdu vysoká kvalita, která zaručí skoro profesionální videonahrávky. Velmi kvalitní videa ovšem zabírají hodně místa. Proto se Apple i u videí rozhodl pro nový formát HEVC, v nastavení ho lze změnit na H.264. I při nahrávání videa můžeme použít optického přiblížení a optickou stabilizaci obrazu. Nechybí zpomalená videa ve Full HD rozlišení s frekvencí 240 snímků za sekundu.

Ukázku videa nahraného iPhonem 8 Plus si můžete stáhnout zde.

Nový iPhone 8 Plus je asi nejlépe fotografujícím smartphonem současnosti. Uvidíme s čím se vytasí Google, který zanedlouho představí nové smartphony řady Pixel. Ovšem trumf má v záloze i Apple. V listopadu se začne prodávat iPhone X, který bude mít ještě lepší fotoaparát než model 8 Plus. Například clona teleobjektivu bude f/2.4.

Co nová „osmička“ dále nabízí?

Předchůdce „pluskové osmičky“, tedy iPhone 7 Plus byl nabízen ve třech verzích lišících se pamětí. Uživatel si mohl vybrat z verze s 32GB, 128GB či 256GB úložištěm. Novinka je ovšem v prodeji pouze ve dvou verzích. Základní paměť se zvýšila na 64 GB, vrcholné provedení s pamětí 256 GB zůstalo. Na paměťové karty se u Applu, stejně jako například u smartphonů přímo od Googlu, nikdy nehrálo.

Podporována jsou všechna myslitelná pásma LTE (podpora VoLTE), na internet se lze dostat i přes wi.fi 802.11 ac a pro satelitní navigaci lze využít i systém Galileo. Bluetooth sloužící pouze pro připojení sluchátek je ve verzi 5.0, technologie NFC nově využívá i funkci čtečky.

Nový App Store.

Nešťastná je opakovaná absence standardního audio konektoru, tedy 3,5mm jacka. Aniž bychom chtěli dělat Applu advokáta, tak se v budoucnu budeme muset obejít bez některých vymožeností. Do moderních smartphonů se prostě všechno nevejde. Pro připojení klasických sluchátek lze tedy využít standardně dodávané redukce. Přibalená sluchátka (pecky) s Lighting konektorem hrají překvapivě dobře, při použití kvalitnějších sluchátek si lze hudbu vyloženě vychutnávat. Zejména v bezztrátových formátech. Nové iPhony disponují stereo reproduktory, které dokážou hrát dostatečně nahlas.

Na rozdíl od konkurence nesází Apple na virtuální realitu, ale na takzvanou rozšířenou realitu (AR). Ta spojuje záběry reálného prostředí pomocí fotoaparátu s virtuálními doplňky. AR podporuje nový systém iOS 11, takže je dostupná i pro starší iPhony. Testovaný iPhone žádnou speciální funkci pro rozšířenou realitu nemá.

Výhodou iPhonu 8 Plus je jeho extrémní výpočetní výkon. Díky tomu je použití rozšířené reality pro model 8 Plus hračkou. Zatím je nutné počkat na opravdu propracované aplikace, několik her v App Store ovšem ukazuje potenciál, který se v AR skrývá. Počin od Applu zatím vypadá nadějněji než už nějakou dobu vyvíjený Project Tango od konkurenčního Googlu.

Jakou má tak výkonný smartphone výdrž?

Výdrž je standardní jako u všech moderních smartphonů - odvíjí se od používání. iPhone 8 Plus bez problémů přečká jeden perný den, při uskromnění se jde dostat na dny dva. Stejně tak lze ovšem baterii vybít při náročném používání za pár hodin. Telefon má i úsporný režim, který dokáže výdrž baterie prodloužit.

Baterie použitá v iPhonu 8 Plus má kapacitu 2 675 mAh. V porovnání s konkurenčními smartphony se systémem Android je tedy její kapacita podprůměrná. Ovšem v praxi odladění systému tento rozdíl smazává.

Apple se u modelů 8 a 8 Plus i ještě neprodávaného „ikska“ rozhodl pro bezdrátové nabíjení v široce rozšířené specifikaci Qi. Právě proto mají letošní iPhony skleněná záda, přes kovový kryt by nabíjet nešly. Bezdrátovou podložku pro nabíjení je však nutné dokoupit zvlášť, v balení s telefonem není. Apple nabídne podložku AirPower až příští rok, její výhodou bude možnost nabíjení několika zařízení najednou.

iPhony nově podporují i rychlonabíjení, je tu však háček. Standardně dodávané nabíječky rychlonabíjení nepodporují, rychlonabíječku je opět nutno dokoupit zvlášť. Místo zvýšení komfortu uživatelů se tak Apple rozhodl pro zvýšení zisku. Je ale fakt, že i se standardní nabíječkou netrvá nabití „naplno“ nesnesitelně dlouho.

Pro koho iPhone 8 Plus je?

iPhone 8 Plus si asi stěží koupí současný majitel předešlé „sedmičky“. Asi o něm nebude uvažovat ani uživatel modelu 6s Plus. Ti se raději poohlédnou po iPhonu X. Nové „osmičky“ jsou tak vhodné pro uživatele starších iPhonů, nebo pro ty, kteří chtějí se smartphony od Applu začít. Cenově jsou totiž přijatelnější než očekávaný iPhone X.

I tak jde ovšem o velmi drahé smartphony. Základní verze iPhonu 8 Plus s pamětí 64 GB vyjde na 23 990 korun (základní verze iPhonu 8 stojí 20 990 Kč). To je ještě jakžtakž akceptovatelná cena. Ovšem verze s pamětí 256 GB už vyjde na 28 490 korun (25 490 Kč v případě iPhonu 8). Což už je na dostřel ceny iPhonu X, který se začne prodávat v listopadu a přinese toho více.

Zájemci o slušně vybavený iPhone se tak mohou poohlédnout po loňském modelu 7 Plus, jehož cena začíná na 19 990 korunách, ovšem s pamětí jen 32 GB. A to je už dnes málo. Verze s pamětí 128 GB už vyjde na 22 990 korun, tedy o tisícikorunu levněji než základní nový model 8 Plus. A pozor, iPhone 7 Plus se po nástupu „osmičky“ přestal prodávat s pamětí 256 GB.

Plusy a minusy Proč koupit? skvělý výkon

perfektní zpracování

kvalitní fotoaparát

bezkonkurenční video

odladěný systém s dlouho podporou

Proč nekoupit?

jen Full HD displej

zastaralý design

vetší rozměry

vysoká cena Kdy? 29. září Za kolik? 23 990 Kč (64 GB), 28 490 Kč (256 GB)

Konkurence iPhonu 8 Plus je bohatá, zejména ta se systémem Android. Samsung nabízí nový model Note 8 s větším a lepším displejem s možností ovládaní dotykovým perem za 26 990 korun. Jihokorejská novinka tak vyjde o 3 000 korun dráže než testovaný iPhone se stejnou pamětí (64 GB). V případě Samsungu lze zmínit také model Galaxy S8+ za 24 990 korun, který oproti iPhonu disponuje opět větším a lepším displejem. Ovšem Galaxy S8+ nemá dvojitý fotoaparát.

Sony Xperia XZ Premium s úchvatným 4K displejem vyjde na 19 990 korun, ale ani tento smartphone nemá dvojitý fotoaparát. HTC má v nabídce letošní top model U11 tradiční konstrukce bez dvojitého fotoaparátu, který stojí 18 990 korun. Velkým soupeřem může být LG V30, u kterého ovšem ještě neznáme českou cenu. Výhodné je jiné LG, a to model G6, které mezi špičkovými smartphony vyjde na pouhých 11 990 korun.

Zanedlouho může zamíchat kartami Google, který představí nové smartphony řady Pixel. Ty však asi opět nebudou přímo prodávány v České republice. Hodně se dá také čekat od špičkového Huawei Mate 10 Pro, který bude představen až v říjnu.

I přes vysokou cenu lze iPhone 8 Plus doporučit. V konzervativním, ale také ověřeném těle, je všechno jinak. iPhone 8 Plus je v současnosti nejvýkonnější smartphone, který má špičkový fotoaparát. Displej není nejmodernější, ale stále vyhovuje. Překážkou mohou být velké rozměry.

Vysokou cenu si lze ospravedlnit tím, že by nový iPhone měl něco vydržet a bude mít vysokou zůstatkovou hodnotu. Benefitem iPhonů je snadno dostupná aktualizace systému a tím i vysoká bezpečnost. Vždyť nový systém iOS 11 dostal i iPhone 5s z roku 2013. Nové iPhony řady 8 se na našem trhu začnou prodávat až 29. září.