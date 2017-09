Nové iPhony ve výkonnostních testech rozdrtily konkurenci

Dalo se to tak trochu čekat. Od představení loňských iPhonů 7 a 7 Plus tyto dva modely kralovaly výkonnostnímu testu AnTuTu a až teprve v posledních měsících je sesadila z trůnu konkurence od HTC, Xiaomi a dalších. Ovšem novinky v podobě iPhonu 8, 8 Plus a X budou pravděpodobně zase minimálně na celý příští rok na špičce těchto testů.

Porovnání bodových výsledků testu jednoho jádra procesoru iOS x Android

Zatímco z AnTuTu ještě čísla neznáme, další benchmark (výkonnostní test) Geekbench už nové iPhony zařadil do svých žebříčků. Lépe řečeno na jejich vrchol. Kupříkladu iPhone X obdržel skóre 4204 testem jednoho jádra procesoru a 9955 bodů v testu více jader naráz. Pro srovnání, současný král Android žebříčku, Samsung Galaxy S8, má na jednom jádru skóre 1965 a na více současně 6494. Takže rozdíl je obrovský.

Zajímavé také je, že nové iPhony dohánějí výpočetním výkonem i některé notebooky. Například Model X tak má prakticky srovnatelné výsledky s letošním 13palcovým modelem MacBook Pro, osazeným procesorem Intel Core i5-7267U. Je tak už zřejmý logický vývoj z posledních let, že se mobily čím dál více přibližují svým výkonem klasickým počítačům.

Porovnání bodových výsledků testu více jader procesoru iOS x Android

Apple za tyto výsledky vděčí svému novému procesoru A11 Bionic, který má nově šest jader. Paradoxní na celé situaci je, že nové levnější iPhony 8 a 8 Plus mají v testech oproti dražšímu modelu X ještě o trochu navrch, jelikož „desítka“ musí obstarávat navíc další procesy jako odemykání telefonu obličejem a také má jemnější displej, což se logicky také promítne do vyšší zátěže na procesor a grafický čip.