Sony je ze hry, duální fotoaparáty pro iPhony 7 prý vyrobí LG

Fotomoduly od Sony, které je hlavním dodavatelem fotoaparátů pro smartphony, najdeme v celé plejádě telefonů rozlišných značek. Očekávalo se proto, že primárním dodavatelem duálních fotomodulů pro iPhone 7 Plus bude právě japonský elektronický gigant.

Chris Chang z investiční banky Nomura Securities nicméně odhaduje, že kýžené snímače pro větší z příštích iPhonů dodá spíše společnost LG. Důvodem mají být jednak nižší celkový výnos, než s jakým v Sony počítali, a pak také rozsáhlá poškození produkčního centra společnosti v oblasti Kumamoto, způsobená dubnovým zemětřesením. Tehdy část ostrova Kjúšú zasáhla série otřesů o síle až 7,1 stupně Richterovy škály.

Duální foťák jen pro prémiovou verzi Pro Plus?

Duální fotoaparát je dlouhodobě skloňován pouze v souvislosti s větším z příštích iPhonů. Odhady banky Nomura i analytiků ze Citi Research navíc předpokládají, že na takový foťák dosáhnou všechny 5,5palcové iPhony. Uznávaný analytik Ming-Chi Kuo je oproti tomu připisuje pouze prémiové verzi s označením Pro Plus (více zde).

Chris Chang dále odhaduje, že zatímco dosud byla optická stabilizace výsadou iPhonů s přídomkem Plus, u chystané generace by ji měl dostat i základní 4,7palcový model. Dávalo by to smysl: iPhone Plus by sice měl se dvěma objektivy oproti menšímu modelu náskok, ovšem použitím opticky stabilizovaného fotomodulu u obou verzí by rozdíl v možnostech fotoaparátu nebyl tak propastný.

Applu pomáhá specializovaný tým z LinX

Apple prý na duálním fotoaparátu pro iPhony pracuje už řadu let. Jedním z prvních signálů, že se jejich nasazení do vlastních telefonů blíží, byla loňská akvizice společnosti LinX Technology, která se na tuto oblast fototechniky specializuje.

Umí proto navrhnout duální fotoaparát s menšími rozměry, než jaké mají běžné moduly s jedním objektivem. Optika iPhonu 7 Plus by tak nemusela tolik vyčnívat nad rovinu zad. K dalším výhodám duálních modulů LinX patří 3D mapování, kdy díky informaci o vzdálenosti objektů z obou senzorů lze určit například jejich velikost nebo vzájemnou vzdálenost. Nabízí se také široké možnosti úpravy hloubky ostrosti u zachycené scény, což známe už z dnešních duálních foťáků.

Moduly LinX se dále chlubí nízkými výrobními náklady, technologie Clear Pixels pak zaručuje efektivnější zpracování dopadajícího světla, a tím pádem lepší fotky i při jeho nedostatku. Zmiňováno je i věrnější barevné podání, lepší kresba detailů, ultra HDR režim nebo prakticky nulové zpoždění závěrky při expozici.

iPhony vždy patří mezi nejlepší fotomobily na trhu, avšak konkurence je neúprosná. Z poslední doby se ke smartphonům, které mohou sloužit jako náhrada kompaktu, řadí třeba Lumia 950/950 XL, Galaxy S7/S7 edge nebo Huawei P9/P9 Plus s duálním fotoaparátem. Slibné jsou i nové HTC 10 nebo LG G5 s možností vylepšení fotografických schopností pomocí modulu (více zde).

Pokud se potvrdí spekulace a iPhone 7 Plus skutečně duální fotomodul dostane, pak by mohl rázem stanout na špici mezi fotomobily. Konkurence z dílen Samsungu, Sony nebo HTC už bude na trhu přibližně půl roku, což v segmentu spotřební elektroniky není zrovna zanedbatelný čas.