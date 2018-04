Internet Expres - vyplatí se ADSL od Českého Telecomu?

Český Telecom je dominantní telekomunikační operátor v České republice a kromě hlasových služeb nabízí svým zákazníkům i připojení k internetu, které postupně nabývá na významu. Od roku 2003 je součástí nabídky Českého Telecomu také vysokorychlostní připojení ADSL, které využívá metalické kabely až k hranici jejich fyzikálních možností. Díky ADSL lze přenášet data z internetu rychlostí v řádech několika megabajtů za vteřinu. I když jsou kabelové rozvody vedené v zemi a vlastní je právě Český Telecom, je možné si vysokorychlostní internet zakoupit i od jiných firem, tzv. alternativních operátorů. Telecom jim prodává ADSL za velkoobchodní nabídku a firmy (např. Tiscali, Nextra, Contactel, Bluetone) je prodávají koncovým zákazníkům. Tento systém by měl zajistit konkurenční chování firem na trhu s ADSL a přispívat k postupnému snižování ceny a zkvaliťnění samotné služby

Agregace Rychlé připojení k internetu většina zákazníků nepotřebuje celých 24 hodin denně, a tak se zcela nevyužívá jeho kapacita. Představme si 5 občanů, kteří si pořídí službu ADSL s rychlostí 1 MB/s. Dohromady zabírají linku, která dokáže přenést 5 MB dat za vteřinu. V pondělí večer si jeden sedne k počítači a připojí se k internetu, zatímco ostatní spí. Kapacita datové linky je téměř nevyužitá. Na internetu je pouze jeden člověk a ten může stahovat data maximální rychlostí 1 MB/s. Proto se zavádí tzv. agregace, která sloučí několik uživatelů dohromady a ti se pak o připojení dělí. Někdy se pro agregaci používá termín overbooking.

Minulý týden představil Český Telecom novou službu postavenou na ADSL s názvem Internet Express. Podle informací z tiskové konference se mělo jednat o připojení k internetu, ke kterému zákazník získá i jeden z hlasových tarifů Universal. Na internetových stránkách Českého Telecomu se ale v den konání tiskové konference objevil ceník, kde byla uvedena nižší cena za službu Internet Expres, než jaká byla oznámena. Okamžitě se vynořily spekulace, že se jedná o plánovanou a na poslední chvíli změněnou cenu. Nyní se zdá, že údaje byly správné a problém vznikl při samotné prezentaci.

Označení Internet Expres se v některých materiálech Českého Telecomu používá pro samostatné ADSL a jindy slouží jako název celého balíčku Internet Expres, který slučuje vysokorychlostní data a hlasové služby. Ve své levnější variantě 512 kbit/s tak stojí samotná data 1035 Kč. Při pořízení celého balíčku Internet Expres získáte navíc jeden z tarifů Universal za zvýhodněnou cenu 332 Kč (normálně stojí 589 Kč) a celkem tedy zaplatíte 1367 Kč. Samotné ADSL Internet Expres je možné kombinovat i s ostatními hlasovými tarify stejně jako například Internet Broadband.

Porovnání cen

Datové limity Co se stane, když jeden člověk na agregované lince bude stahovat ohromné množství dat? Ostatním bude zpomalovat připojení, a každý tak nedostane za své peníze stejnou službu. K eliminaci tohoto problému slouží fair user policy, která se snaží takové „stahovače“ postihnout. Nejčastěji se jedná o datové limity, neboli objem dat, který může každý z internetu stáhnout. Když se datový limit překročí, musí si uživatel internetu za další data připlatit.

V následující tabulce naleznete porovnání aktuálních cen u nejlevnějšího ADSL. Tato varianta umožní stahovat data maximální rychlostí 512 kbit/s a odesílat 128kbit/s. Datové linky jsou agregované v poměru 1:50. U všech poskytovatelů je možné objednat také instalaci od servisního technika, která vyjde na 1500 až 3000 korun. V případě, že součástí samoinstalačního balíčku není i modem, je brán v úvahu nejlevnější modem v nabídce poskytovatele. U Nextry je nulová aktivace pouze do konce měsíce, pak její cena vyskočí také na 1178 Kč. V kolonce Samoinstalace je uvedena cena za samoinstalační balíček, který obsahuje vše potřebné ke spuštění ADSL (včetně modemu) bez asistence technika.

Aktivace Samoinstalace Paušál Limit v GB Další Doplatek Contactel 0 3300 774 3 10GB 714 Bluetone 0 2499 1012 3 1GB 48 Nextra 0 2379 975 3 1GB 71 Tiscali 0 3201 1034 3 5GB 357 Tiscali Start 1178 3201 926 1 5GB 357 COL 1178 3331 975 3 3GB 237 IOL Telecom 1178 2179 1070 3 5GB 238 Internet Expres 1178 2179 1035 NE

Když se srovnají nabídky jednotlivých poskytovatelů, tak už samotné ADSL Internet Express nijak zajímavě nevypadá. Jedinou významnou změnou je jiná fair user policy, která nevyužívá datové limity. V případě, že zákazník stáhne během jednoho týdne objem dat přesahující 500 MB, dojde k poklesu rychlosti připojení nejdříve na 256 kbit/s a dál na 64kbit/s. Každý pátek se nastřádaná data smažou a začne se znovu. Pokud chce někdo využívat internet pouze pro občasné prohlížení stránek a je ochotný připlatit si za ADSL, může pro něj tento model být výhodnější. Nikdy nezaplatí víc než paušální poplatek a pokud náhodou překročí datový limit, tak to pozná snížením rychlosti.

Nejlevnější ADSL

Pokud má ale někdo zájem o rychlý internet, nehodlá stahovat velká množství dat a rozhoduje se podle cenové nabídky, je pro něj nejvýhodnější ADSL od společnosti Contactel. Pouze je třeba upozornit, že v případě malého překročení datového limitu 3 GB si poskytovatel naúčtuje dalších 10 GB za 714 Kč a 4 stažené gigabajty tak vyjdou vůbec nejdráž.

Pro uživatele, kteří pravidelně stahují více než 3GB měsíčně a jsou ochotni si za ně doplácet, je z těchto připojení nejvýhodnější nabídka Bluetone. Tento poskytovatel si dodatečná data účtuje po 1 GB a zákazník tak doplatí pouze data, která skutečně stáhnul.

Co na to alternativní operátoři?

Po dobu dvou měsíců bude balíček Internet Expres nabízený se slevou za cenu 1189 korun. Tato cena je podle Nextry v rozporu se zákonem, protože alternativní operátoři nemohou na základě velkoobchodní nabídky zákazníkům takovou službu poskytnout.

Další rozpor se zákonem by mohl být ve stahování ze Starzone. Jedná se o zajímavý portál představený současně s Internet Expres, kde uživatelé ADSL od Českého Telecomu mohou stahovat placený obsah v podobě filmů nebo hudby. Problém je v tom, že Český Telecom zákazníkům nebude započítávat objem placeného obsahu k datovým limitům. V případě, že si zákazník stáhne placený obsah z jiného serveru než Starzone, jeho velikost se přičte k datovému limitu. Takto nastřádaný objem dat může vytvořit dodatečné výdaje (u Internet broadband) nebo výrazně zpomalit připojení v druhé polovině pracovního týdne (Internet Express). Tím by došlo ke zneužití postavení poskytovatele internetu a pro ostatní firmy, které nabízejí placený obsah, by tak vznikly nerovné konkurenční podmínky.



Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 19 %.