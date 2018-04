Innostream – vůně exotiky na českých pultech

Nestává se zrovna každý den, aby se na našem malém trhu s mobilními telefony objevil nový výrobce. Korejská značka Innostream u nás navíc známá není a ani v žebříčku největších výrobců světa ji nenajdete. Dva mobily s jejím logem před časem nečekaně zařadil do své nabídky obchod Deltamobil.

Nejedná se o žádné bořiče mýtů ani úplné low-endy, oba modely patří svou výbavou někam do střední třídy. Pokud tedy toužíte po exotickém mobilu, který bude vyvolávat v okolí nevěřícní pohledy, máte příležitost. Dnes si představíme zajímavější z nich - vysouvací model Inno 55.

Vzhled – neokoukaný brouček

Z prvních fotografií a základních specifikace telefonu se dalo tušit, že Inno 55 bude opravdový cvrček. Vysouvací konstrukce dokáže ušetřit nějaký ten centimetr a celkové rozměry 85 × 42 × 21.8 mm a hmotnost 88 g řadí novinku mezi nejmenší mobily na trhu. Černo-stříbrná kombinace navíc telefonu opravdu sluší. Přes rozměry dětské hračky působí docela seriózně, v kapse tmavého obleku jako by se narodil.



FOTOGALERIE

Kryty výměnné nejsou a lesklý černý plast i chromované doplňky zanechávají občas nějaký ten otisk prstu. Kvalitu materiálu i celková konstrukce jinak zaslouží pochvalu. Nikde nic nevrže, minimální vůli jsme zaznamenali jen u vysouvacího mechanismu. Obvod telefonu kopíruje na přední straně velmi elegantní chromovaná linie, která ve spodní části ustupuje před funkční částí klávesnice. Kromě loga výrobce zde najdete trochu úsměvný nápis GPRS. Ten a několik dalších prvků v nás vyvolalo dojem, že se jedná o starší modelovou řadu, ale Inno 55 je přitom v nabídce korejského výrobce docela krátce.

Funkční tlačítka pod displejem se podřizují křivkám telefonu, ale jejich funkčnost tím nijak netrpí. Klávesy jsou výrazně vyboulené a i s většími prsty se dají tisknout docela na jistotu. Rozložení tlačítek nikoho nepřekvapí - dvě klávesy jsou kontextové, zelené a červené sluchátko slouží standardně pro ovládání hovorů. Navigační tlačítko má tvar stříbrného prstenu s potvrzovací klávesou uprostřed. Zajímavě je vyřešeno jeho podsvícení. Bílá mezera mezi středovým tlačítkem a obvodovým rámečkem se totiž rozzáří celá červeně.

Jak je u vysouvacích telefonů zvykem, funkční blok tlačítek je nalepen těsně na spodní okraj mobilu. Při navigaci se zasunutou klávesnicí tak není telefon v ruce příliš stabilní. Vysouvací mechanismus v sobě nemá žádnou pružinu jako u některých modelů Samsungu. Kolejničky kladou konstantní mírný odpor a v krajních polohách do sebe obě částí překvapivě pevně zapadnou. Numerická část klávesnice je uspořádána do tvaru tiskacího písmene „U“ se třemi puntíky uvnitř oblouku. Velmi originální rozložení ovšem komfort psaní nesnižuje. Tlačítka jsou sice plochá, ale jejich oddělení je výrazné. Celá klávesnice má rudé podsvícení, tlačítka jsou velmi jemná a standardně jejich stisk doprovází jakési kunkání. Naštěstí jej lze vypnout.

Spoj obou částí telefonu, lemuje po obvodu tmavě šedý pruh. Na levém boku najdete v horní části dvě oválné klávesy pro regulaci hlasitosti a nad nimi chrání konektor sluchátek gumová krytka. Docela dlouhá anténa na horní hraně kazí jinak vynikající první dojem z telefonu. Považujeme ji za přežitek a přítomnost antény tolerujeme jen u nejlevnějších modelů. Vedle antény našel své místo infraport. Na spodní hraně se nachází tradičně nabíjecí a datový konektor. Jeho konstrukce připomíná konektor LG, ale nemůžeme to nyní prověřit, protože nemáme nabíječku.

Na zadní straně najdete v horní části čočku VGA fotoaparátu, na kterou se z pravé strany tlačí externí reproduktor. Použitá baterie je typu Li-ion o kapacitě 830 mAh. Výdrž nás dvakrát neohromila. Běžně jsme telefon nabíjeli za dva a půl dne, s větší zátěží vydržel i necelé dva dny. Líbí se nám, že při nabíjení se ukazuje, na kolik procent je proces dokončen. Tabulkové hodnoty udávané výrobcem slibují až osm dnů v pohotovosti nebo šest hodin hovoru.

Displej a menu – 260 000 barev potěší

Displej je dobrou vizitkou většiny asijských telefonů. Barevný displej Inno 55 o rozměrech 29 × 36 mm a rozlišení 128 x 160 pixelů dokáže zobrazit až 260 000 barev. Barvy nejsou příliš kontrastní, ale displej se překresluje velmi rychle a rozhodně patří k těm lepším, s jakými se u nás můžeme setkat. V základní obrazovce se do menu dostanete přes levou kontextovou klávesu. Stisk středového tlačítka vás sice odešle na mobilní portál, ale v menu už slouží jen k potvrzení aktuální volby. V úvodní obrazovce se pohybem jednotlivými směry aktivují položky Moje nabídka (s vybranými funkcemi například pro rychlé psaní nové SMS, přepínání profilů nebo vstup do kalendáře), dalšími směry aktivujete fotoaparát, otevřete menu hry nebo přijaté zprávy.

Nelíbí se nám, že displej po několika minutách úplně zhasne. Pokud chcete vidět hodiny nebo ikonu došlých zpráv, musíte dlouze stisknout některé tlačítko. Také skutečnost, že nepřijatý hovor nebo došlá zpráva odemkne natrvalo klávesnici nepatří zrovna mezi ideální vlastnosti. Menu telefonu je jinak zpracováno velmi pěkně. Ikonky se po najetí zatočí a směrem ke spodní části displeje se zvětšují, což vytváří trochu prostorový dojem. V druhé úrovni menu vidíte všechny ikony nahoře v řadě a jako záložkami se můžete mezi nimi pohybovat do stran.

Telefonování – sloní paměť bez vibrací

Do adresáře se dostanete pravou kontextovou klávesou z úvodní obrazovky. Při každém spuštění si na okamžik prohlédnete malé přesýpací hodiny důvěrně známé například z OS Windows. Paměť na 800 kontaktů je vynikající, telefon nabízí pět pevně definovaných skupin volajících plus tři libovolné. Pochvalu si zaslouží adresář za to, že se zobrazuje v podobě přehledných záložek, z nichž každá patří jedné skupině. Mezi záložkami se přesunujete rychle stiskem do strany. Telefon bohužel nedokáže profiltrovat seznam plynule podle více písmen. Buď hledáte jen podle prvního nebo musíte zvolit Možnosti\Hledat. Kurzor se po vrácení výsledku hledání neočekávaně nachází vždy o jedno místo nad zadaným řetězcem.

Každý kontakt může doplnit až trojice čísel, e-mailová adresa a fotografie. Ta sice může mít maximálně 128 × 160 pixelů (v telefonu ji nelze dodatečně zmenšit), ale při příchozím hovoru se krásně zobrazí přes celou plochu displeje jako tapeta. Sedm vyzváněcích profilů by mělo pokrýt všechny možné situace. Na příchozí hovor vás upozorní 64hlasé polyfonní melodie nebo MP3. Reproduktor je dostatečně hlasitý, kvalita zvuku spíš průměrná.

Zprávy – tempo psaní je poklidné

Jestli byl někdy opravdový důvod, proč bychom neměli mít rádi telefony Samsung, je to nemožnost trvale vypnout režim automatického psaní T9 u většiny modelů. Také Inno 55 bude odpůrce automatického psaní obtěžovat s každou novou SMS. Slovník T9 je jinak plně lokalizovaný do Češtiny, nepoužívá diakritiku, ale nepodařilo se nám najít možnost přidat další slovo. Na displej se vejde standardně pět řádků textu. V levém horním rohu se zobrazuje režim psaní a v pravém horním rohu vidíte počet napsaných znaků z celkového počtu 1064. Konečný počet odesílaných SMS si musíte spočítat sami na kalkulačce, protože Inno 55 to za vás neudělá. Do paměti se vejde až 100 textovek.

Tempo psaní zpráv je, slušně řečeno, poklidné. Textové zprávy nenapíšete rychleji než vaše babička, protože pokud stisknete písmeno několikrát příliš rychle, telefon jej prostě nezaznamená. S použitím predikativního psaní tento problém částečně zaniká, ale klasickou metodou není psaní SMS žádným zážitkem. Upřímně, externí anténu bychom klidně výměnou za exotický mobil tolerovali, ale jedna zkusmá textovka by nás od nákupu odradila.

Pokud ovšem napíšete jen pár zpráv do měsíce a mobil máte hlavně na volání, tak proč ne. Podpora MMS k fotoaparátu samozřejmě patří a v nabídce je také e-mailový klient. Ten může střídavě obsluhovat až osm přednastavených e-mailových schránek a lze si nastavit maximální velikost pro přijímané a odesílané zprávy. Klient si poradí také s fotografiemi, které chcete odeslat e-mailem místo drahé MMS. Nastavit se nám jej bohužel během testování nepodařilo.

Organizace a data – zajímavé novinky

Ranní alarm je zpracován do posledního detailu. Opakuje se jen ve vybrané dny, nastavit si můžete libovolnou melodii i kolikrát se má opakovat a v jakých intervalech. Příkladem malé daně za exotický mobil je jeden vydařený překlad v nabídce budíku: Zapnutí zapnuto a Zapnutí vypnuto. Kromě klasického budíku si můžete definovat libovolné množství tzv. Obecných výstrah, což jsou v základu jednoduché upomínky.

Do přehledného kalendáře uložíte maximálně 100 upomínek. V možnostech sice nenajdete týdenní pohled, ale za to se nám velmi zamlouvá náhled na seznam úpně všech záznamů pěkně pod sebou. Jedná se skutečně o užitečnou věc, kterou by se mohli nechat jiní výrobci klidně inspirovat. Zajímavé je také tzv. Dnešní hlášení. Na displeji se objeví den, datum, aktuální čas, ranní budík a roztříděné poznámky a úkoly na aktuální den.

Nechybí obligátní kalkulačka, stopky, převodník měn a dobře poslouží i diktafon limitovaný jen čtyřmi megabajty sdílené paměti. Kromě toho se Inno 55 pochlubí také aplikací biorytmy a ženským kalendářem. Pro spojení s počítačem můžete využít infraport nebo datový kabel. Telefon podporuje také GPRS neznámé třídy a přímo na displeji lze prohlížet stránky ve formátu WAP 2.0.

Zábava – VGA a Java neohromí

Fotoaparát s rozlišením VGA je dnes téměř nutností. Kromě rozlišení 640 × 480 pixelů máte v nabídce i několik menších formátů a video v rozlišení 128 × 104 pixelů. Z dalších možností jmenujme 4× digitálního zoom, seřízení jasu, barevné efekty, sérii třech snímků a focení přes jednu z deseti šablon. Výsledná kvalita fotografií je přes všechny tyto nastavení podprůměrná. Posuďte sami:

Docela se nám líbí, že hned po sejmutí fotografie vidíte, kolik zabírá místa. Pro větší pořádek v paměti využijete také možnost pojmenovat si při uložení každou fotku zvlášť. Když se nechcete zdržovat, nastaví se jméno automaticky. Fotografie bohužel nelze stahovat do počítače přes infraport.

Proč ho koupit? Inno 55 je sympatický malý telefonek s kvalitním displejem a velkou pamětí na telefonní čísla. Málokdo jej bude znát. Proč ho nekoupit? Nelze trvale vypnout T9 a psaní zpráv je celkové pomalé. Menu má sem tam nějaké mušky a nereaguje zrovna bleskově. Kdy? už je v prodeji Za kolik? 9 199 Kč

V testovaném telefonu byly tři akční hry: Jedna hvězdná střílečka Vesmírní vojáci, plošinová skákačka Dobrodružství z prérie a vynikající arkáda Chycen, ve které vidíte shora bludiště se svým panáčkem a pronásledují vás zlé šedé koule. Vašim úkolem je rychle sebrat všechny diamanty, proplést se labyrintem a skočit do dalšího levelu. Nepřátelé jsou poměrně rychlí a proplétání chodbami místy až infarktové. Inno 55 podporuje Javu a další hry by tak mělo jít do telefonu stáhnout.

Verdikt: nad exotikou budete muset přivřít oči

Pokud jste dočetli recenzi až sem, tak je vám jasné, že Innostream Inno 55 není rozhodně mobil pro každého. Jedná se o velmi pěkný telefon, který by se ve verzi bez antény mohl směle řadit mezi největší fešáky na trhu. Zájemci o něco výjimečného si ovšem budou muset v první řadě připravit přes 9000 Kč a navíc mávnout rukou nad několika muškami, které kolem tohoto mobilu poletují. Nemůžeme se tak ubránit pocitu, že cena je vzhledem k současné nabídce telefonů trochu přestřelená.