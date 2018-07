Prodejní hit značky má dobrou výbavu i cenu. Test Huawei Y7 Prime 2018

Levné modely Huawei jsou populární. Výrobce těží především z toho, že má dobré vztahy s českými operátory. Levný model Y6 Prime 2018 mají například v nabídce všichni operátoři. To typ Y7 Prime 2018, tedy o kousek vybavenějšího sourozence, už musí zákazníci hledat pouze na volném trhu, čeští operátoři ho do nabídky nezařadili.

Na první pohled je tato volba docela logická. Y6 vyjde na necelé 4 000 korun, Y7 je o 900 korun dražší. Přitom rozdíly ve výbavě jsou drobné. Y7 má větší šestipalcový displej, o trochu výkonnější procesor Snapdragon 430 nebo duální fotoaparát. Většinu věcí běžný zákazník v praxi oželí a raději ušetří 900 korun.

Jenže Y7 Prime 2018 působí v praxi daleko luxusněji, než jeho kolega. Platí to alespoň pro námi testované módní modré provedení, které „simuluje“ oblíbenou kombinaci kovu a skla, vysoký lesk a barevné odlesky na zadní straně. Celkově působí typ Y7 velmi dospělým dojmem, rozhodně ne jako levný smartphone. Ostatně, před časem jsme ho po stránce designu a zpracování porovnávali se špičkovým typem P20 Pro a z tohoto srovnání vyšel Y7 Prime 2018 se vztyčenou hlavou.

Opravdu se vám tak líbí?

Ano, na levný telefon je Y7 Prime 2018 opravdu povedený kousek. A vůbec nám nevadí, že použité materiály nejsou to, co na pohled slibují. Rám telefonu není kovový, záda také nejspíš nejsou z odolného skla Gorilla Glass, ale jen z hodně lesklého plastu. Jenže v praxi to může být jedno. Vypadá to dobře a navíc telefon je na svou velikost (158,3 x 76,5 x 7,8 mm) docela lehký (155 gramů).

Kombinace plastů neklouže v ruce jako kov a sklo, celé se to upatlává zhruba stejně a při nešťastném pádu na zem bude variace materiálů o trochu odolnější vůči fatálním škodám. Ano, kovový rám dnes sice vydrží hodně, jenže pád na chodník v něm zanechá ošklivé nenapravitelné vrypy, zatímco plastový rám Y7 Prime 2018 se „jen“ víc poškrábe. Celkově na nás působí zpracování tohoto dostupného Huaweie velmi dobře.

Jak velký má displej?

Úhlopříčka je podle údajů 5,99 palce, což je i na dnešní poměry hodně. Podle nás telefon není přerostlý, a to díky dvěma módním řešením. Displej má poměr stran 18:9 a konstruktéři se snažili maximálně eliminovat rámečky. I pod a nad displejem Huawei Y7 Prime 2018 zbytečně neplýtvá místem a je mezi cenově dostupnými kousky z tohoto hlediska příjemným překvapením.

Displej má rozlišení 1 440 x 720 pixelů, tedy HD. To není na danou úhlopříčku mnoho, ale stále je dobře použitelný. Kdo nebude mžourat na displej zblízka, nemusí si na rozlišení stěžovat. V menu nastavení je znát, že písmo není zcela ostré. Malé písmo na webu už na nás působilo lépe, ale pravdou je, že pokud na displeji telefonu čtete často čistý text, nemusí být Y7 Prime 2018 to pravé. To však platí pro jakýkoli smartphone s takto velkou úhlopříčkou a HD rozlišením.

Panel samotný je typu IPS, jak už bývá v této kategorii obvyklé. Barvy jsou živější a v menu nechybí možnost zapnout volbu pro komfortní čtení, která ubere ze spektra modré světlo, což méně unavuje oči. Podobných moderních funkcí má Y7 Prime 2018 více.

Jaké jsou ty moderní funkce?

Vedle zmíněného bezrámečkového 18:9 displeje a duálního foťáku, kterému se ještě budeme věnovat, tu je třeba odemykání obličejem, které sice spoléhá na jednoduchou kameru, ale funguje svižně. V kombinaci se čtečkou otisků na zádech je to ideální – při vytahování z kapsy lze telefon odemknout čtečkou, když leží mobil na stole, stačí jej zdvihnout a odemčení proběhne obličejem.

Dalším dnes už tak obvyklým prvkem výbavy je slot na dvě SIM karty. Ovšem Y7 Prime 2018 má pro své uživatele bonus, slot totiž není hybridní, microSD karta má vlastní místo. Všechny tři karty se vkládají do jednoho „šuplíčku“ na boku, SIM mají dnes už obvyklý formát nanoSIM. Celkově je výbava slušná, vnitřní paměť má kapacitu 32 GB. Telefon běží na Androidu 8.0 s tradiční Huawei nadstavbou EMUI.

Z moderních prvků výbavy nám trochu chybí jen USB-C konektor, Y7 Prime 2018 zůstává u staršího microUSB. Co nás také mrzí je absence NFC, s levným Huaweiem tedy nevyužijete platby mobilem, které se u našich bank stávají čím dál oblíbenějšími.

Jaká je výdrž baterie?

V oblasti výdrže Y7 Prime 2018 nijak nevybočuje ze zavedených kolejí. Akumulátor má kapacitu 3 000 mAh, což je slušná hodnota, ale do daného těla by se určitě vešlo i více. Menší Y6 Prime 2018 má kapacitu shodnou. Výrobce se nechlubí žádným rychlým dobíjením, ale na rychlost nabíjení si rozhodně nemůžeme stěžovat. V praxi bude většina uživatelů dosahovat dvoudenní výdrže na jedno nabití, ale za den se samozřejmě Y7 vybít dá také.

A jak fotí?

Huawei Y7 Prime 2018 je dalším důkazem toho, jak moc se v poslední době zlepšily fotoaparáty u levných smartphonů. V dobrém světle jsou snímky výborné, daří se pracovat s kontrasty, i když i při použití HDR zůstává třeba obloha vypálená. Na špičkové mobily samozřejmě Y7 nemá, ale výsledky jsou opravdu solidní.

Trochu boj přichází s úbytkem světla. Šum nastupuje hodně rychle a světelnost 2.2 ošálit nejde. Telefon se to snaží dohnat delšími expozičními časy, pak je však složitější pořídit ostrý snímek. Blesk však funguje dobře, takže focení lidí a bližších předmětů není problém, třeba na noční focení ve městě cenově dostupné telefony stále dost dobrý fotoaparát nemají.

Fotoaparát má rozlišení 13 megapixelů, druhý čip je černobílý a pouze dvoumegapixelový, slouží jen ke sběru informací o hloubce ostrosti. Takže duální sestava přijde vhod jen málokdy. Trochu paradox je, že čelní foťák s rozlišením 8 megapixelů má lepší světelnost 2.0. Má dokonce i vlastní diodový blesk, ale automatické ostření stále chybí.

Mám si ho pořídit?

Huawei Y7 Prime 2017 je povedený cenově dostupný telefon, ale jak jsme zmiňovali na začátku, konkurence je obrovská. Při ceně 4 900 korun je v daném segmentu trochu dražším přístrojem. Třeba Xiaomi Redmi S2, které má výrazně výkonnější hardware a jinak velmi podobnou výbavu, vyjde na

4 400 korun.

Honor 7C, který je vlastně sourozencem Y7 Prime 2018 má také o trochu výkonnější procesor a stojí 4 799 korun a Honor 7A s trochu menším 5,7palcovým displejem, ale jinak vlastně opět shodnou výbavou, vyjde na

3 800 korun. V této cenově dostupné kategorii najdeme i soupeře jako Xiaomi Mi A1 s čistým Androidem, zajímavou, byť už starší Motorolu G5s Plus nebo Xiaomi Redmi 5 Plus. To jsou telefony s Full HD displejem a cenou jen o stovku vyšší než u Huawei.

Na výběr toho je samozřejmě mnohem víc. Ale Huawei mezi těmito modely vyniká modernějším a stylovějším designem, což může pro některé zákazníky jeho vyšší cenu ospravedlnit. Podobně, jako tomu bylo u nedávno testovaného Alcatelu 5.