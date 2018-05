Alcatel 5 je model střední třídy, patří spíše do jejich nižších pater. To ostatně potvrzuje i cenovka 4 990 korun. Ta přitom zaručuje, že výbava bude ještě solidní a nejde vyloženě o low-endový přístroj. Na druhou stranu si za dané peníze mohou zákazníci koupit i vybavenější telefony. Ale Alcatel mezi nimi boduje stylem, za který si jistě mnozí rádi připlatí.

Myšlenka Alcatelu 5 je velmi jednoduchá. U cenově dostupného modelu s moderním úzkým displejem chtěl výrobce nějak zaujmout, ale přitom potřeboval minimalizovat rámečky a zároveň se nepouštět do ničeho složitého a tudíž drahého. Výsledek je opravdu neotřelý a originální, byť k tomu stačilo málo.

Vám se design líbí?

Ano, líbí. Alcatel 5 působí v současné produkci opravdu vcelku originálně. Zatímco Xiaomi u svého modelu Mi Mix (a nové generace Mix 2 a Mix 2s) roztáhlo displej na maximum možné plochy a telefonu nechalo jen určité místo pod displejem, u Alcatelu to jednoduše otočili. Rámečky jsou minimální na stranách i dole, zato nahoře je překvapivě velká plocha.

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený design

dobré zpracování

moderní funkce

Proč nekoupit? pomalejší hardware

nižší rozlišení displeje

starší Android Kdy? V prodeji Za kolik? 4 990 Kč

Na první pohled je řešení trochu podivné, ale časem jsme si na něj zvykli a oblíbili si ho. Navíc má i svá praktická pozitiva, takže jsme zvědavi, jestli se někdo nevydá v blízké budoucnosti podobnou cestou.

Praktická pozitiva? Jaká?

To, že Alcatel má vcelku velkou plochu nad displejem, znamená, že se výrobce nemusel snažit příliš šetřit místem a mohl sem umístit bez obav veškerou funkční výbavu. Takže zde najdeme duální foťák nebo obvyklou sadu senzorů. Nejlepší na tomto uspořádání je ovšem provedení sluchátka. Moderní smarphony s výřezy nebo tenkými horními rámečky mají často potíž se sluchátkem, které je malé je nutné ho k uchu přikládat chirurgicky přesně, aby bylo při telefonování vše dobře slyšet. U Alcatelu 5 nic takového nehrozí, telefonuje se s ním pohodlně a rozhodně není důvod si stěžovat na kvalitu zvuku nebo nedostatečnou hlasitost.

Řešení má samozřejmě i možnou stinnou stránku. Tím, že spodní rámeček je minimální, může pro někoho být méně pohodlné ovládání systému pomocí tlačítek na displeji, která jsou hodně nízko.

Jak velký je displej?

Velký, úhlopříčka je 5,7 palce, přitom rozměry telefonu zůstávají docela kompaktní: 152,3 x 71,1 x 8,4 mm jsou u cenově dostupného kousku solidní hodnoty. Displej má však jednu nevýhodu: jeho rozlišení je jen HD, tedy 1 440 x 720 pixelů, což už je na danou úhlopříčku trochu málo. Zatímco Full HD nám i u špičkových smartphonů stačí, tady už je místy vidět, že obraz není perfektně ostrý. Většině uživatelů to nemusí vadit, ale je to trochu škoda. Obzvlášť, když sourozenec Alcatel 3V dostal větší šestipalcový panel s Full HD rozlišením a stojí stejně.

Jenže to je prostě daň za originální design, ve kterém například nehraje roli ani zaoblení rohů displeje – naopak, Alcatel využil hran a i tělo se snaží působit jednoduše a „ostře“. Přitom do ruky padne telefon velmi dobře, hrany jsou příjemně zaobleny a záda taktéž – směrem k bokům je tělo tenčí, což držení v ruce pomáhá.

Alcatel 5 není ani příliš těžký, hmotnost 144 gramů je na danou velikost a provedení docela málo. Je to dáno tím, že telefon je z plastů a nikoli z kovu, přitom zpracování je příkladné a Alcatel 5 rozhodně nepůsobí jako levné zboží.

A jak funguje?

Z nepochopitelného důvodu dostal telefon Android ve starší verzi 7.0, což je v ostrém kontrastu s ostatními moderními prvky výbavy, včetně USB-C konektoru. Procesorem je tu MediaTek MT6750, kterému sekundují 3 GB RAM. Zatímco velikost RAM je na danou třídu i cenu slušná, procesor v kombinaci se starším systémem, který neumožňuje takové vyladění, jako novější Oreo, přeci jen občas přináší zadrhávání při spouštění nebo běhu některých aplikací. V tomto případě je dobře, že je tu displej s nižším rozlišením, protože jinak by mohly být potíže ještě větší.

Přitom výrobce zapojil do fungování telefonu některé skutečně chytré a moderní funkce. Například čtečka otisků prstů umístěná na zádech umí telefon nejen odemykat, ale dají se na ní použít některá gesta k ovládání: stáhnout notifikační lištu takto nejde, ale delším podržením prstu na čtečce lze třeba skočit zpět na domovskou obrazovku. Navíc umí čtečka spouštět vybrané aplikace nebo akce: každému prstu můžete přiřadit jinou, což může práci s telefonem zajímavě urychlit.

Dobrou funkcí může být i odemykání obličejem. Ani to nefunguje tak samozřejmě a bleskurychle, jako na mnohem dražších telefonech, ale je vcelku spolehlivé. Určitou alternativou tak může být, obzvlášť, když lze toto odemykání kombinovat s dalšími způsoby a uživatel si tak může v každé situaci vybrat to, co mu právě vyhovuje.

Co baterie, jak je na tom?

Výdrž není špatná, však baterie dostala solidní kapacitu 3 000 mAh a vzhledem k nižšímu rozlišení displeje tu není takový hlad po energii. Na druhou stranu modely s novějším Androidem mají mnohem lepší možnosti optimalizace spotřeby, takže výsledek není nic, co by vystupovalo z průměru. Den na jedno nabití zvládne Alatel 5 s přehledem, při troše skromnosti to jsou dny dva.

A co fotoaparát, jaký je?

Alcatel 5 je dalším důkazem toho, že i relativně levné smartphony dnes mají docela solidní foťáky. Hlavní fotoaparát je tu jednoduchý, má rozlišení dvanáct megapixelů a světelnost f/2.2. To znamená, že v horším světle trochu ztrácí, ale výsledky nejsou úplně špatné. Pomůže diodový blesk s diodami dvojí barevnosti, který pracuje vcelku spolehlivě.

Foťák má dobré funkce, je tu automatické HDR, ale při jeho využívání je znát, že telefon nemá výkonu na rozdávání: zatímco fotka bez HDR se uloží hned a uživatel může okamžitě fotit další snímek, snímek s HDR telefon na sekundu až dvě „znehybní“. Líbí se nám i ovládání, které přináší možnost buď klasického uspořádání nebo volbu, kdy jsou veškeré ovládací prvky v pravém rohu displeje a soustředí se do kruhových výsečí – to je vcelku pohotové a navíc to usnadní focení i nastavování některých parametrů jednou rukou.

Výsledné snímky jsou za dobrého světla opravdu solidní a ani v noci se Alcatel 5 vyloženě neztratí, byť samozřejmě na ty nejlepší nemá.

Příznivci selfie snímků se navíc mohou těšit z přítomnosti dvojitého foťáku vpředu. Jedna čočka má běžný záběr, druhá hodně široký. Rozlišení je 13 u běžného a 5 megapixelů u širokého objektivu. Zajímavostí je, že přední hlavní kamera má světelnost 2.0, ale postrádá ostření. V selfie-módu lze používat i režim, který Alcatel nazývá „sociální“. Na polovině displeje je pak vidět hledáček foťáku, na druhé se okamžitě ukazuje pořízený snímek.

Mám si ho pořídit?

Alcatel 5 je smartphone, který je hodně zajímavý především po vizuální stránce. Design nám skutečně učaroval, navíc je v praxi funkční, což se dnes moc často nevidí. Elegance většinou přináší komplikace v oblasti praktičnosti. Za to zaslouží Alcatel, respektive mateřská společnost TCL, která smartphony vyrábí, pochvalu.

Jenže Alcatel 5 má i své mouchy: hlavní potíží je starší Android a trochu dýchavičný procesor, respektive ne zrovna ideální sladění těchto prvků. Displej s nižším rozlišením bereme jen jako ústupek kráse telefonu, někde se zkrátka šetřit muselo.

Alcatel 5 přijde na pět tisíc korun. „Stylovky“ se jinak prodávají mnohem dráž, třeba Huawei P20 lite je za devět tisíc korun. Ale má i mnohem lepší hardware a ambicióznější fotoaparát. V cenové hladině okolo pět tisíc korun si navíc zákazníci mohou vybrat i výkonnější a vybavenější modely, než je Alcatel 5. Jen za tisícikorunový příplatek lze mít Huawei P Smart nebo Honor 9 lite, což jsou opravdu povedené kousky, které výkonem i jeho praktickým podáním Alcatel výrazně předčí.

Výborné Xiaomi Mi A1 s čistým Androidem, mnohem větším výkonem a 5,5palcovým Full HD displejem (byť o normálním poměru 16:9) vyjde na 5 000 korun (nebo 5 400 se 64 GB paměti). Starší LG Q6 (s Androidem 7.1) vyjde na něco více než 5 000 korun, je to stylový model se zaoblenými rohy displeje (18:9). A ani loňskou Nokii 6 s kovovým tělem a 5,5palcovým Full HD panelem bychom nezatracovali, její čistý Android je dobrý trumf, cena je necelých šest tisíc korun.