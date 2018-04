Test: Huawei to s modelem Mate 10 Pro dotáhl na samotný vrchol

Mate 10 Pro dostal veliký šestipalcový displej s poměrem stran 18:9, téměř bezrámečkovou konstrukci a také moderní konstrukci v kombinaci kovu a skla. Jeho výbava je špičková a nechybí v ní ani parádní dvojitý fotoaparát, což je oblast, kde Huawei patří mezi průkopníky. A tentokrát se s ním dostává skutečně na absolutní špičku mezi všemi smartphony.

Ale je tu ale i několik ústupků či nedostatků. Mate 10 Pro například postrádá klasický sluchátkový konektor, i přes skleněná záda tu není bezdrátové dobíjení a vnitřní paměť nejde rozšířit paměťovou kartou. A třeba ten krásně jasný AMOLED displej má „jen“ Full HD rozlišení, zatímco model Mate 10, který se u nás nebude prodávat, dostal QHD panel.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičková výbava

luxusní zpracování

perfektní výkon

vynikající fotoaparát

Proč nekoupit? nemá sluchátkový jack

chybí slot na karty

nemá bezdrátové dobíjení Kdy? V prodeji Za kolik? 20 990 Kč

Tyto ústupky mu však lze díky jeho perfektnímu výkonu, výbornému zpracování a dalším prvkům výbavy snadno odpustit. Mate 10 Pro skutečně patří k tomu nejatraktivnějšímu na trhu, soupeřit může s modely jako Samsung Galaxy Note 8 nebo nový iPhone X.

V čem je jiný oproti běžnému Matu 10?

Huawei letos u modelu Mate zvolil trochu netradiční strategii: i loni uvedl verze Mate 9 a Mate 9 Pro, u nás se prodávalo jen klasické provedení, verze Pro se zahnutým displejem se objevila až později. Letos je taktika jiná. Pro některé trhy je určen model Mate 10, pro jiné Mate 10 Pro. V Evropě bude většinou k dispozici model s označením Pro, ale ten není ve všech parametrech lepší než Mate 10. Už jsme zmínili, že mu chybí jack a slot na paměťové karty a odlišné jsou také displeje.

Mate 10 dostal tradiční poměr stran 16:9, zatímco provedení Pro má poměr stran 18:9. Mate 10 má ovšem na úhlopříčce 5,9 palce QHD rozlišení, Mate 10 Pro si musí u svého AMOLED panelu vystačit s rozlišením 2 160 x 1 080 pixelů. Na druhou stranu verze Pro je přece jen v řadě ohledů vyspělejší. Má totiž 6 GB RAM a vnitřní paměť dostala kapacitu 128 GB, takže ona absence slotu na kartu nebude uživatele příliš mrzet. Mate 10 Pro má také lepší odolnost vůči vodě a prachu, splňuje certifikaci IP67, zatímco verze Mate 10 má krytí jen IP53. U obou modelů se také liší umístění čtečky otisků prstů, kterou má verze Pro vzadu, obyčejnější pak vepředu pod displejem.

Je tedy Pro lepší?

Jak v čem, ale podle nás ano. Má modernější prvky výbavy a určité ústupky se dají relativně snadno přejít. Snad jen toho rozlišení displeje je trochu škoda, Huawei si nejspíš nebyl schopen zajistit dodávky moderního panelu s vyšším rozlišením. Velká paměť je však podle nás atraktivnější nabídkou a i z hlediska kompaktnosti konstrukce se nám Mate 10 Po líbí více než „obyčejná“ verze. A to i přesto, že ta má mírně lepší poměr plochy displeje k tělu. Ale je širší a Mate 10 Pro lépe padne do ruky.

Není přesto moc velký?

Ne, podle nás není. Kdo chce smartphone se šestipalcovou úhlopříčkou, musí s většími rozměry počítat. Ale na druhou stranu donedávna byly přístroje s takovou úhlopříčkou mnohem větší – důkazem toho je i porovnání letošního kusu s loňským Matem 9. Novinka má rozměry 154,2 x 74,5 x 7,9 mm, loňský typ se šestipalcovou úhlopříčkou a tradičními proporcemi má rozměry 156,9 x 79,9 x 7,9 mm. Je tedy v půdorysné ploše výrazně větší. Snížila se i hmotnost, novinka váží 178 gramů, loňský model 190.

Co říkáte na jeho design?

Podle nás se povedl. Mate 10 Pro má vcelku jednoduché tvary, a aby se odlišil od řady ostatních smartphonů, vsadil výrobce na vcelku originální barevná provedení. U nás budou k dispozici konzervativní šedá a dvě výraznější verze: modrá a hnědá. Oběma to opravdu sluší, hnědá je určitou originálnější alternativou k mnohým zlatým smartphonům. Pro ozvláštnění vzhledu má každá barevná verze na zadní straně u fotoaparátu mírně odlišný barevný pruh, který je jasným poznávacím znamením řady Mate 10.

Nový model Huawei se také vydal cestou moderní konstrukce z kovu a skla. Vyměnil celokovové tělo za provedení s hliníkovým rámem a skleněnými zády. Je to efektní řešení, ale na druhou stranu má i určité nevýhody. Záda se velmi snadno upatlají od prstů a také budou při pádech náchylná k poškození. Huawei ale v balení s telefonem dodává průhledné gumové pouzdro, které telefon od obojího uchrání. Celkové zpracování pak musíme opět pochválit, jako už tradičně je špičkové.

Co říkáte na ten displej, je k něčemu?

Poměr stran 18:9, tedy 2:1, je v poslední době módní záležitostí. Praktické je to hlavně pro čtení textu, ale jinak vysoké a úzké displeje zatím takové terno nejsou. Umožnily ale roztáhnout displej po téměř celé ploše telefonu bez toho, aniž by musely být přístroje hodně široké. Takže v tomto ohledu je to podle nás dobré řešení. Systém Mate 10 Pro si navíc s oněmi pixely na výšku navíc dovede velmi dobře poradit a nezaznamenali jsme, že by některé aplikace měly s novým poměrem stran problémy.

Co se parametrů displeje týče, rozlišení 2 160 x 1 080 pixelů se může stát terčem kritiky, ale není k tomu důvod. Jemnost je stále velmi dobrá: 402 pixelů na palec je podle nás zcela dostatečná hodnota a obraz na displeji je bezproblémový. Ano, konkurence dovede předvádět i o trochu jemnější obraz, ale situace u Matu 10 Pro není zásadním důvodem ke kritice. Navíc nižší rozlišení pomáhá telefonu ve výkonu a také výdrži baterie.

AMOLED panel Huawei Mate 10 Pro také dostal funkci always-on, ale ta je v nastavení běžnému uživateli tak umně skryta, že ji neodhalí. I my jsme ji zapnuli až poté, co nás na původní nepřesnost upozonil výrobce. Nastavení Always-on je potřeba hledat v menu Zabezpečení a soukromí, kde je dále v položce Zámek obrazovky a hesla zcela dole volba Vždy zobrazovat informace. Tady si může uživatel always-on zapnout a dokonce si vybrat i časové rozmezí, ve kterém bude funkce aktivní. Škoda, že se v podobném časovém rozmezí nedá třeba automaticky aktivovat i reim pro komfortní čtení v noci, který telefon má a jak je u této funkce obvyklé, je třeba ji zapínat ručně. Displej také chvlíme za široké možnosti nastavení barevnosti - základní volbou je výběr mezi živými a běžnými barvami, k tomu se přidává možnost vyladit si podle svého teplotu barev.

Co ten výkon, jaký je?

Špičkový. Huawei Mate 10 Pro dostal nový procesor Kirin 970 a 6 GB RAM. Tato sestava z něj dělá jeden z nejvýkonnějších smartphonů současnosti. Na nové iPhony v benchmarcích sice Mate 10 Pro ztrácí, ale jinak patří na špičku mezi androidími modely a momentálně je to nejspíš ten vůbec nejvýkonnější androidí model na trhu. Procesor jako takový má přitom ještě v rukávu trumf v podobě koprocesoru pro umělou inteligenci, který je schopen se zapojit do některých úkolů. Upřímně, zatím to moc vidět není, AI používá Mate 10 Pro hlavně u fotoaparátu. Ale vývojáři dostanou zanedlouho od Huawei možnost s tímto čipem pracovat a to určitě přinese nové funkce v některých aplikacích a výrazně zrychlí některé běžné úkoly.

Do té doby bude Mate 10 Pro jen „obyčejným“ byť hodně výkonným smartphonem. Hardware je výborně sladěn se softwarem. Telefon dostal Android 8.0 Oreo s tradiční grafickou nadstavbu od Huawei. Systém je rychlý a nikdy a nikde se nezadrhává, funguje opravdu výborně.

Má nějaké speciální funkce?

Vlastně ani moc ne, do příchodu nových aplikací využívajících umělou inteligenci, bude Mate 10 Pro v podstatě klasickým smartphonem. Jsou tu veškeré moderní prvky výbavy, nechybí věci jako NFC a porce paměti 128 GB je hodně nadstandardní. Vyhovuje nám čtečka otisků prstů na zádech přístroje – tak lze telefon odemykat v podstatě už při vytahování z kapsy. Ale na druhou stranu se hůře odemyká telefon ležící na stole.

Huawei zatím také nepatří mezi výrobce, kteří by to zkoušeli s rozpoznáváním obličeje, byť čip pro umělou inteligenci by pro něj určitě měl vlohy. Uvidíme, Mate 10 Pro má v tomto ohledu docela potenciál k dalšímu softwarovému rozvoji a Huawei by mu mohl v průběhu života nějaké ty funkce přidat. Po softwarové stránce tu jsou zatím obvyklé věci: třeba možnost zdvojit vybrané aplikace (typicky Facebook a Messenger) a tím mít možnost využívat dva účty najednou, nechybí tu vestavěná fitness aplikace Zdraví a řada podobných drobností.

Užitečnou drobností může být podpora VoLTE na obou SIMkartách, což z Mate 10 Pro dělá jeden z nejschopnějších dual-SIM smartphonů na trhu. Datové přenosy LTE samozřejmě běží na obou SIM také a to klidně zároveň.

Jednu specialitu si ale přeci jen Huawei přichystal. Říká jí EMUI Desktop a ta umožní po připojení Mate 10 Pro k televizi nebo monitoru stroj využít v jakémsi počítačovém režimu. Funguje to podobně, jako u Samsungu s krabičkou DeX, jen k tomu není ona krabička zapotřebí. Tady je ale ten správný háček. Ke zprovoznění desktop režimu je zapotřebí dnes vlastně hodně speciální a vzácný kabel z USB-C na HDMI konektor a ten v balení s telefonem nenajdeme.

Sehnat takový kabel v některém z českých e-shopů není nic snadného. Lépe uživatel pochodí, když pořídí redukci z USB-C na HDMI a pak propojovací HDMI-HDMI kabel. I tak ale bude tato „legrace“ stát dohromady nejméně tisíc korun, pokud zvolí uživatel ty nejlacinější kabely. S lepšími kabely se snadno dostaneme na částku dva tisíce korun a to už pak je argument Huawei, že není třeba „drahá dokovací stanice“ jakýmsi vstyčeným prostředníkem směrem k zákazníkům. DeX od Samsungu je jen o málo dražší a umožní připojení normální USB klávesnice a myši, zatímco k Mate 10 bude třeba tyto periferie připojit bezdrátově nebo se musí uživatel spolehnout na ovládací prvky na displeji (pak ale dekstopový režim pozbývá trochu smyslu).

Co výdrž baterie?

Výborná. Huawei si krátce po uvedení Matu 10 Pro střihl malou ostudu, když testovací kousky obsahovaly softwarovou chybu, která znamenala nadměrnou spotřebu energie. Ve skutečnosti byl na vině Google a firmám se společně podařilo rychle situaci vyřešit. Od té doby je baterie Mate 10 Pro doslova k neutahání. Kapacita je stále 4 000 mAh jako u předchůdce, ale s novým Androidem 8.0 Oreo a AMOLED displejem se ještě podařilo optimalizovat spotřebu. O klidném víkendovém dni tak Mate 10 Pro spotřebuje třeba jen čtvrtinu energie ze svých zásob, v perném dni jsme se téměř nikdy nedostali večer hlouběji než pod 40 % nabití baterie. Takže dvoudenní výdrž tu opravdu nemusí být utopií.

Možná je trochu škoda, že Huawei neimplementoval do skleněných zad i cívku pro bezdrátové nabíjení – to by se mohlo hodit třeba v autě, pak by uživatel, který stráví denně nějakou tu hodinku za volantem, nemusel možná téměř vůbec přemýšlet o hledání nabíječky doma. Ale i ta má svůj trumf v rukávu: nabíjení je skutečně rychlé, za 30 minut se dovede telefon nabít z prázdné baterie na 58 % a to už je porce, která většinou vystačí na celý den používání. Výborné. Na druhou stranu zatím třeba Huawei nepřišel s režimem pro ochranu baterie, jaký u svých nových modelů s Androidem 8.0 nabízí Sony – tento režim nabíjí naopak baterii třeba přes noc pomalu a tím prodlužuje její životnost.

Jak to fotí?

Výborně. Opravdu skvěle. Huawei se už dlouho snaží dostat na špičku mezi fotomobily a pomáhá mu v tom firma Leica. S tou výrobce opět ladil fotoaparát novinky a opravdu to stojí za to. Podle testů DXO Mark je dvojitý foťák Mate 10 Pro tím nejlepším v současnosti (společně s Notem 8), když se započítá natáčení videa, tak jen mírně ztrácí.

Naše praktické zkušenosti s fotoaparátem jsou také výborné. Foťák dobře zvládá všemožné situace, a to i díky umělé inteligenci, která se snaží rozpoznat scénu a nastavit automaticky vhodné parametry focení. Navíc se umělá inteligence podle nás i trochu vkládá do zpracování fotky, což je například rozdíl oproti smarpthonům Sony, které už nějakou dobu automatickou detekcí scény disponují. Je to drobný příjemný bonus, který běžnému uživateli při fotografování pomůže.

Mate 10 Pro pořizuje výborné snímky prakticky za všech okolností. Zvládá dobře kontrasty, výborně se mu vede i ve špatných světelných podmínkách. Dojem trochu kazí jen přílišné umělé doostřování fotografií, které trochu kazí jinak hodně dobrou úroveň detailů.

Nový huawei k dosažení těchto vlastností fotografií používá osvědčenou koncepci s duálním fotoaparátem. Je tu sestava dvanáctimegapixelového barevného snímače s optickou stabilizací obrazu a dvacetimegapixelového černobílého bez stabilizace. Optika se v obou případech chlubí světelností 1.6, což je výborná hodnota, která pomáhá právě ke skvělým výkonům ve špatném světle.

Tato sestava umožňuje i takzvaný hybridní zoom, který se má kvalitou vyrovnat dvojnásobnému optickému zoomu. A něco na tom bude, přiblížené snímky ztrácejí jen něco málo detailů a rozhodně vypadají mnohem lépe, než prostý výřez ze snímku. Chytrý software tentokrát ještě kvalitu oproti předchozím modelům vylepšuje.

Fotoaparát má také celou řadu kreativních režimů. Nechybí tu portrétní režim pro fotografování se zapojením hloubky ostrosti (rozmazáním pozadí), je tu i režim nízké clony pro focení jiných objektů než osob. Velikým trumfem je černobílý režim fotografování, který přináší skvělé kontrasty a výbornou kresbu detailů. Co nám ale stále u modelů Huawei trochu chybí, je režim automatického HDR. Fotoaparát si sice s kontrasty poradí dobře, ale v situacích, kdy je přeci jen vyšší dynamický rozsah žádoucí, je třeba tuto funkci zapnout ručně.

Mám si ho pořídit?

Pokud sháníte špičkový smartphone, který patří k tomu nejlepšímu na trhu, měl by být Huawei Mate 10 Pro ve vašem nejužším výběru. Patří do skutečné extratřídy, kde má jen několik přímých konkurentů. A navíc je vlastně výrazně levnější než tito soupeři. Mate 10 Pro totiž oficiálně stojí 20 990 korun. To určitě není málo, ale cena odpovídá schopnostem a výkonu smartphonu.

A jací že jsou tedy soupeři? Na českém trhu mají zákazníci trochu užší výběr než na tom světovém, ale i tak tu samozřejmě soupeři jsou. Těmi hlavními budou špičkové samsungy, tedy Samsung Galaxy S8+ se 6,2palcovým displejem a nový Note 8 se 6,3palcovým displejem. Oba toho mají ve výbavě trošku více než Mate 10 Pro – rozlišení displeje je QHD, nechybí tu slot na karty ani 3,5mm jack a Note má navíc i dotykové pero. Ale Mate 10 Pro má větší výkon, více RAM a větší vnitřní paměť, oproti S8+ má také navíc duální foťák. Samsungy jsou ovšem o dost dražší: S8+ vyjde na 24 990 korun, Note 8 na 26 990 korun.

Dalším soupeřem je nový iPhone X, který se právě začal prodávat a který je v podstatě hodně nedostupným zbožím. Asi bude málo těch, kteří se budou rozhodovat mezi Huawei a Applem, ale i tak – iPhone X má trochu navrch ve výkonu, ale jinak se mu v mnohém Huawei Mate 10 Pro vyrovná. Nový iPhone ovšem vyjde na nejméně 29 990 korun a to je pořádná částka.

Mate 10 Pro má i další soupeře, ale ti jsou zatím v Česku ze hry – Google Pixel 2 XL a LG V30, což jsou vlastně sourozenci, se u nás totiž zatím neprodávají a jejich dostupnost je celkově otázkou. Totéž platí třeba pro Xiaomi Mi Mix 2.

Ale soupeřů celkově může být více. Mnozí zájemci o smartphone s velkým displejem by se mohli nechat zlákat třeba výhodnější cenou loňského Huawei Mate 9, který momentálně vyjde na 14 990 korun. A mezi špičkovými smartphony by určitě nemělo zapadnout ani HTC U11, které aktuálně stojí necelých 18 tisíc korun. Ale nemá tak moderní bezrámečkovou konstrukci a má menší 5,5palcový displej. Ale HTC v tomto ohledu chystá novinku, jenže ta bude nejspíš opět dražší než Huawei Mate 10 Pro. Ten je tak v závěru letošního roku možná trochu překvapivým hráčem na poli špičkových smartphonů.

Aktualizováno: Opravili jsme nepravdivou informaci o chybějící funkci Always-On a doplnili informace o desktopovém režimu telefonu a duálním VoLTE.