První dojmy: foťák Huawei P20 Pro v noci poráží úplně všechny

Abychom mohli posoudit schopnosti nového fotoaparátu Huawei P20 Pro, do ulic (převážně) noční Paříže jsme vyrazili nejen s ním, ale také se stále ještě čerstvou novinkou Samsung Galaxy S9+. To byl smartphone, který žebříčku fotomobilů ogranizace DxO Mark kraloval do doby, než Huawei představil své letošní top novinky. Je tak jasné, že foťák S9+ není žádné „ořezávátko“. Jenže nový Huawei P20 Pro se jej z něj, alespoň na papíře, snaží udělat.

Pro připomenutí. Samsung Galaxy S9+ má duální fotoaparát se dvěma čočkami o rozdílné ohniskové vzdálenosti. Ta hlavní má rekordní světelnost 1.6 a skrývá se pod ní dvanáctimegapixelový snímač. Pro lepší kvalitu snímků za ostrého světla pak dostala tato optika mechanickou clonu, která dovede světelnost „zhoršit“ na 2.4. Je to první smartphone, který dovede „přiclonit“. Druhá čočka má světelnost 2.4 standardně a má dlouhé ohnisko dodávající telefonu dvojnásobný zoom. Rozlišení čipu tu je opět dvanáct megapixelů. Fotoaparát dostal optickou stabilizaci obrazu.

Vlevo snímky z Huawei P20 Pro, vpravo ze Samsungu Galaxy S9+

To Huawei P20 Pro jde na věc jinak. Hlavní foťák má 40 megapixelů a světelnost 1.8, další čočka s dlouhým ohniskem poskytuje trojnásobný zoom, rozlišení čipu je tu ale „jen“ 8 megapixelů, světelnost opět 2.4. K tomu je tu černobílý dvacetimegapixelový čip s optikou o světelnosti 1.6. Tahle sestava dohromady pak pořizuje ideálně desetimegapixelové snímky, které za použití různých softwarových kouzel mohou dosáhnout až na pětinásobný hybridní zoom. A i bez optické stabilizace přináší schopnost udržet z ruky několikasekundové expoziční časy při focení v noci. Zdá se, že Samsung nemá šanci, což ostatně ukazuje i rozdíl v hodnocení DxO Mar: P20 Pro předběhl Galaxy S9+ o rovných deset bodů.

Ukázka zoomu: P20 Pro klasické foto, trojnásobný a pětinásobný zoom, Galaxy S9+ (vpravo) klasické a dvojnásobné přiblížení

Realita možná tak dramatická není, ale musíme uznat, že foťák P20 Pro v nás zanechal ty nejlepší dojmy a mnohdy jsme se nestíhali divit tomu, co umí. A to jsme se s ním nijak nestihli blíže seznámit, zatímco s S9+ už nějaký ten pátek intenzivně fotíme.

Fotili jsme v noci, kdy mají být rozdíly mezi oběma telefony nejvýraznější – detailnější porovnání připravíme později, teď šlo o první dojmy a o to získat představu o schopnostech novinky. A ty jsou skutečně úctyhodné. Běžné snímky v interiéru, který byl schválně nasvícen ve výrazných barvách a dával prostor kontrastům, vyznívají jasně ve prospěch P20 Pro. Barevné podání je u něj přirozenější, P20 Pro také lépe zvládá kontrasty a lépe vykreslí detaily v tmavých plochách.

I venkovní noční fotky ukazují podobné rozdíly, ale lze si tu všímat i dalších odlišností mezi oběma modely. U obou smartphonů se docela výrazně liší kresba v různých částech obrazu. Někdy se nedovedeme rozhodnout, který z výsledků je vlastně lepší. Na první pohled zvládá kresbu lépe P20 Pro, ale detailní zkoumání odhalí, že někdy přeci jen vede Samsung. Detaily na snímcích tu působí přirozeněji, nejspíš proto, že u Huawei do nich hodně zasahuje chytrý software.

Při zoomu se ale karta obrací na stranu Huawei. Chytrý software totiž z informací, které nasbírají tři čipy P20 Pro, poskládá nečekaně dobrý snímek – ostatně, to dovoluje i takovou drobnost, že při „dlouhém“ trojnásobném přiblížení mají snímky rozlišení 10 a ne 8 megapixelů, což je fyzické rozlišení daného čipu. Deset megapixelů zůstává i u pětinásobného, již hybridního rozlišení. Na tohle jednoduše Samsung nemá, jeho detaily při dvojnásobném přiblížení nemají zdaleka takovou úroveň, jako ty u P20 Pro s maximálním pětinásobným zoomem.

Ukázka běžného a nočního režimu Huawei P20 Pro. Vlevo běžný snímek, vpravo s dlouhou expozicí

Krátce jsme vyzkoušeli také rozdíl mezi běžnými snímky a snímky pořizovanými ve speciálním nočním režimu, který umožní udržet z ruky expoziční časy i v řádu několika sekund. Samozřejmě, tak to vlastně není, při dlouhé expozici jen telefon pořídí několik snímků s různými úrovněmi expozice a ty pak poskládá dohromady do jednoho ideálně prosvětleného obrazu. Funguje to opravdu skvěle, ale nejde o onu skutečnou dlouhou expozici – pohybující předměty nezanechají přirozené „šmouhy“ nebo světelné stopy, to se podaří pouze vzácně (na to je tu režim malování světlem – ale ten zas neumí triky s touto expozicí). Ale i tak to vypadá skvěle.

V porovnání se špičkovým Samsungem jsou tak naše dojmy z fotoaparátu Huawei P20 Pro skvělé. Třeba inteligence, která má poznat povahu scény, zatím nefunguje úplně dle našich představ a noční režim jsme museli často pouštět ručně, ale fotografie vypadají opravdu skvěle. Huawei P20 Pro jednoduše na poli mobilních telefonů umí něco, co ještě před týdnem nebylo v této třídě možné. A konkurenci tak nejspíš opravdu výrazně utekl. V testování schopností foťáku samozřejmě budeme pokračovat.