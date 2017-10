Smartphone dražší než iPhone X. Huawei Mate 10 Pro už není tajemstvím

Umělá inteligence má být nejdůležitější inovace následujících let. Po Applu, který vybavil svůj nový procesor A11 Bionic pro iPhony 8 a X „strojovým učením“, se zanedlouho dočkáme dalšího smartphonu s umělou inteligencí.

Bude jím špičkový Huawei Mate 10 Pro. Jeho procesor Kirin 970, u kterého je kladen na umělou inteligenci velký důraz, už výrobce veřejně ukázal a pravděpodobně záměrně o pár dnů dříve, než byla premiéra iPhonů. Samotný Mate 10 Pro bude představen 16. října v Mnichově.

Podoba a i výbava očekávané novinky už však není tajemstvím. Podobu odhalil Evan Blass. Jak velí duch doby, i vrcholný Huawei bude mít displej prakticky přes celé čelo. Nahoře i dole je ale proužek, naopak postranní rámečky jsou minimální. Alespoň na oficiálních obrazcích.

Vzhledem ke stále nedotažené technologii do displeje integrovaného senzoru otisků prstů bude mít nový Huawei čtečku na zádech. To je na první pohled paradoxní, protože poslední modely čínského výrobce mají čtečku pod displejem. Jenže tam by se u Mate 10 Pro jednoduše nevešla.

Velký 5,99palcový displej bude mít jako většina současných špičkových konkurentů se systémem Android poměr stran 18:9. Přes značné rozměry displeje by ale neměl být smartphone přerostlý, o což se postarají právě minimální rámečky. Rozlišení displeje bude vysoké 2 880 x 1 440 obrazových bodů. Displej by měl být typu IPS, jenže konkurenti čím dál tím víc sázejí na technologii OLED.

Samozřejmě nemůže chybět dvojitý fotoaparát. Ten je opět vyladěn slavnou Leicou. Světelnost jednoho z čipů je f/1.6. Blesk je dvojitý a nechybí laserové zaostřování. Na bližší detaily ohledně schopností nového fotoaparátu si však musíme počkat do představení nového supersmartphonu. Přední fotoaparát podle obrázků není dvojitý jako u jednoduššího chystaného Mate 10 Lite.

Špičkový procesor doplní standardně 6 GB operační paměti. Existovat však má i verze s 8 GB. Dosavadní informace hovoří o základní verzi s 64GB uživatelské paměti, ale v prodeji budou i varianty s dvojnásobnou a dokonce i čtyřnásobnou porcí paměti. Ve všech případech bude možné další data uložit na paměťovou kartu. Použit bude nejnovější Android 8 s vlastní nadstavbou EMUI.

Mate 10 Pro má být jen 7,5 milimetru tenký, přesto se do něj vejde baterie s kapacitou 4 000 mAh. Ta by měla stačit i pro tak výkonný smartphone. I když obří displej a proklamovaná umělá inteligence, která má být schopná rozpoznat přes 2 000 obrázků za minutu, budou velkým žroutem energie.

Připomenout musíme i další vlastnost novinky. Mate 10 Pro má mít zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP68. Záda telefonu jsou podle všeho skleněná, i když na obrázcích vypadají spíše na kovová. Chybět by tak neměla podpora bezdrátového nabíjení.

Nejlepší Huawei všech dob bude jen tak tak stíhat předvánoční trh. Do prodeje se dostane až v prosinci a to asi jen na některých trzích. Tím se dostáváme k ceně. Ta se má pohybovat okolo 1 110 dolarů. Tedy v přepočtu s tuzemskou DPH se dostáváme na cenu těsně pod 30 000 korun. Vyloučeny nejsou mimo DPH různé příplatky, třeba za povinnou dvouletou záruku, a tak může být konečná prodejní česká cena ještě vyšší.

iPhone X se v listopadu na našem trhu začne prodávat za 29 990 korun. V USA bude iPhone X stát 999 dolarů.

Stejně jako v minulosti má existovat ještě luxusní provedení novinky Huaweie ve spolupráci s Porsche Design, které u minulého modelu Mate 9 Pro stálo zhruba 38 000 korun.