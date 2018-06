Huawei má nový procesor proti Snapdragonu. Bude mít stejné označení

Po vrcholném procesoru Kirin 970 chystá konkurenci pro již představený Snapdragon 710. Název na čip od Qualcommu bude přímo odkazovat, nový procesor se má jmenovat Kirin 710. Aby byl mezi mobilními procesory zas o něco větší guláš. Vycházet má z již vyráběného procesoru Kirin 659, který najdeme i v novém smartphonu Huawei P20 Lite.



Snapdragon 710 v nabídce Qualcommu nesoupeří s nejvýkonnějším modelem 845 a ani se o to nesnaží. Je však také vyráběn moderním 10nm procesem a jeho parametry jsou velmi dobře namíchaným koktejlem výkonu a úsporného běhu. Představuje tak citelně vylepšeného nástupce modelu 660, kterým TCL vybavilo nedávno uvedené BlackBerry Key2 (více v článku Známe kompletní výbavu nástupce jediného pracovního smartphonu).

Nový Kirin však bude vyráběn starším 12nm procesem, tedy stejným jako starší čip 659. Výdrž baterie při stejné velikosti článku tak z principu nebude tak vysoká jako u smartphonů se Snapdragonem 710, čipu však nemá chybět třeba moderní výdobytek v podobě samostatného koprocesoru s neuronovou sítí.

Zajímavostí je, že čip Huaweie bude vyrábět taiwanská společnost TSMC. Naopak konkurenční Snapdragon 710 od Qualcommu vyrábí 10nm technologií Samsung.

Přestože společnost HiSilicon zatím existenci nového Kirinu nepotvrdila, podle informací taiwanského serveru by mělo k oficiálnímu představení dojít už během července, a to k příležitosti uvedení modelu Huawei Nova 3, pod jehož kapotou by si Kirin 970 měl odbýt premiéru.

Parametricky by Nova 3 měla reprezentovat stejnou kategorii jako nedávno uvedené Xiaomi Mi 8 SE, u kterého byl jako první pro změnu použit právě Snapdragon 710 (více v článku Xiaomi Mi 8 je venku. Je to nejvýkonnější smartphone a ukazuje střeva).

Dalším, který by mohl Kirin 710 pohánět, je pak Mate 20 Lite, tedy nejslabší z chystané modelové linie Mate 20, příchod se očekává někdy zkraje podzimu.