Huawei nehraje fér. Neprodávaná novinka má přes sto falešných recenzí

Huawei se z nicotné značky vypracoval na jednoho z největších výrobců smartphonů na světě. K dobytí celého světa mu ovšem chybí americký trh. Jenže tam mu zatím pšenka nekvete, vzletně řečeno. Tamní operátoři po slibných jednáních smartphony Huawei nabízet nebudou. Za vším je upozornění amerických politiků na možnost špionáže ze strany čínského výrobce.

Přes operátory se v USA prodá nejvíce smartphonů, přesto to Huawei zkouší alespoň ve volném prodeji. Jak se ale ukázalo, nehraje fér. V obchodu Best Buy už má nový Huawei Mate 10 Pro více než sto recenzí a hodnocení 4,9 hvězdiček z pěti možných.

Huawei Mate 10 Pro je přitom v USA zatím možné pouze předobjednat. A jak je možné, že telefon, který nemohl mít skoro žádný běžný Američan v ruce, má tak vysoké hodnocení? Jak informuje server Android Police, většina zmiňovaných recenzí je falešných.

Huawei totiž na Facebooku rozjel soutěž pro „beta testery“, aby napsali do sekce recenzí na obchodu Best Buy, proč by chtěli vlastnit Huawei Mate 10 Pro. Soutěž byla spuštěna 31. ledna a devět vítězů vyhlášeno 9. února. Právě v té době byla většina pozitivních recenzí napsána.

Zmínění „beta testeři“ nový smartphone v ruce vůbec neměli, podle serveru Android Police jde o 99 procent recenzí. Přesto novinka, která se ještě neprodává, dostala vysoké hodnocení. Společnost Huawei dokonce na některé falešné recenze na stránkách Best Buy v pozitivním duchu reagovala. Best Buy přitom podobné praktiky „recenzí“ zakazuje ve svých podmínkách.

Huawei tak chce na trhu v USA bodovat za každou cenu. Pokud by se mu to povedlo, prodeje jeho smartphonů by se ještě zvýšily.