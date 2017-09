Vybavený menší smartphone bude. I s čistým Androidem

Smartphony se stále zvětšují a kompaktních slušně vybavených smartphonů je jako šafránu. Mimo některých iPhonů od Applu má menší výkonný smartphone jen Sony a LG začalo nedávno prodávat solidně vybavený model Q6, který je zmenšeninou top modelu G6.

Díru na trhu možná zaplní HTC. To chystá zmenšený top model U11. O tom, že HTC chystá novou variantu top modelu, se ví už delší dobu. Nyní twitterový účet LlabTooFeR příchod nového smartphonu s kódovým označením Ocean Life potvrdil a přidal zajímavou zprávu.

Nový model s pravděpodobným prodejním názvem U11 Life totiž bude i součástí programu Android One. Na určitých trzích by tak nový smartphone měl být nabízen s prakticky čistým systémem Android Oreo.

Je to možné znamení sbližování HTC a Googlu, o kterém se spekuluje. Společnost Alphabet, do které Google patří, má prý dokonce zájem tradičního tchajwanského výrobce smartphonů odkoupit či do něj strategicky vstoupit. A tajemstvím není ani skutečnost, že HTC je dlouhodobě v problémech.

Přes zařazení do programu Android One si novinka má některé aplikace z HTC nadstavby ponechat. Konkrétně má být v telefonu přítomna funkce EdgeSense pro ovládání přes dotykový rámeček a aplikace USonic, Zoe a HTC Camera.

Jak bude nový smartphone vypadat, pro změnu odhalil známý Evan Blass. Life vypadá podobně jako „plnotučné“ HTC U11. Má být však menší a tak doplnit docela chudou nabídku slušně vybavených kompaktních smartphonů na trhu.

Výbava je prozatím velkou neznámou. Displej bude logicky menší, pravděpodobně 5,2palcový a má mít Full HD rozlišení (U11 má 5,5palcový QHD displej). Fotoaparát má být 16megapixelový s ostřením pomocí fázového posuvu. Stejné rozlišení má mít i přední kamera. Chybět nebude čtečka otisků pod displejem. Zatím není známo, jaký dostane novinka procesor a jak velkou paměť. Telefon by měl být představený ještě letos.