Vysvobození z velkých problémů? Google má prý zájem o HTC

HTC je jedním z průkopníků chytrých telefonů, ovšem v poslední době se tchajwanské firmě nedaří. Výsledky za letošní druhé čtvrtletí jsou nejhorší za 13 let, deváté čtvrtletí v řadě se HTC potácí v červených číslech. Ztráta je enormních (v přepočtu) 1,5 miliardy korun. Nic nenapovídá obratu, v posledním čtvrtletí HTC vydělalo polovinu toho, co loni.

Nyní se objevilo možné řešení pro výrobce vůbec prvního smartphonu se systémem Android. Podle serveru Commercial Times má zájem o odkup tchajwanské společnosti, případně o strategickou investici do HTC, aliance Alphabet. Do té patří Google, který vytváří systém Android. Předmětem zájmu je jen mobilní divize HTC, divize Vive pro virtuální realitu má zůstat samostatná.

HTC s Googlem spolupracuje už dnes. Vyrábí pro něj smartphony Pixel a Pixel XL. Letos by mělo HTC pro Google vyrábět nástupce základního pixelu, větší model má vyrábět jihokorejské LG. Pixel 2 má mít unikátní funkci vyvinutou HTC, tedy na stisk citlivý rámeček. Ten má nový model U11, který se začal prodávat před nedávnem.

HTC zprávy nekomentovalo. Jestli by vstup Alphabetu do HTC byl přínosem, je otázkou. Google už jednoho tradičního výrobce mobilů a smartphonů odkoupil. Z Motoroly si ponechal pouze patenty a za krátkou dobu tento první výrobce mobilů putoval do rukou čínského Lenova. HTC má ovšem pro Google smysl jako producent jeho vlastních smartphonů.

Vstup Googlu na trh se smartphony je však prozatím nevýrazný. První generace smartphonů řady Pixel se s velkým zájmem zákazníků nesetkala. Nijak zásadně inovativní chytré telefony Google prodává za velmi vysoké ceny. Očekávaná druhá generace smartphonů Pixel by měla být představena v říjnu.