HTC bojuje o život. Propouštění, prodej továrny i nový top model

Dlouhodobé problémy společnosti HTC vygradovaly letošním propadem hodnoty akcií o zhruba 60 %. Značka HTC se tak stala víceméně bezcennou (více zde). A to si společnost v roce 2013, kdy představila model One, tak věřila. V případě tehdejší novinky totiž nešetřila superlativy. Nic jiného jí patrně nezbývalo, již tehdy totiž značně pokulhávala za konkurencí. A zákazníky bylo nutné na novinku nějak upozornit.

Ne, HTC One nelze považovat za špatný smartphone, problémem byla však vysoká prodejní cena a problémem byla i distribuční síť. Společnost jen stěží dokázala konkurovat především neznámým čínským výrobcům, jejichž tržní agresivita zaskočila nejednoho předního mobilního výrobce. A s příchodem každé nové generace svého top smartphonu HTC věřilo, že právě tou se podaří zvrátit pro společnost se nepříznivě vyvíjející tržní situaci.

Nepodařilo se to však ani aktuální třetí generaci (One M9) a spásou nebude ani model One M9+, jehož cena bude například na českém trhu převyšovat 23 tisíc korun (více zde). HTC se tak podle posledních informací pustilo do vývoje zcela nového vlajkového smartphonu, v jehož případě pro někoho možná překvapivě upustí od stávajícího označení One.

Jde však jistě o velmi dobře promyšlený marketingový tah. Modelová řada One se totiž pro mnohé stala během tří let synonymem pro drahé a málo inovativní smartphony. Novinka by tak měla nést označení O2. Shoda s názvem jednoho z největších světových mobilních operátorů je patrně náhodná, HTC však kvůli tomu může při uvádění novinky na některé světové trhy narazit kvůli ochranné známce.

HTC O2 má být stejně jako špičkové One M9+ osazeno QHD displejem (1 440 x 2 560 pixelů), jeho úhlopříčka však vzroste na šest palců. Avizované použití 64bitového procesoru Snapdragon 820 je nutné brát spíše s rezervou. HTC chce totiž s novinkou přijít již do konce letošního října, avšak podle Qualcommu mají první smartphony vybavené tímto novým procesorem přijít na trh až v první polovině roku 2016. Model O2 by měl být prvním HTC odolným proti vniknutí prachu a vody. Operační paměť má mít kapacitu 4 GB, uživatelská pak 64 či 128 GB. Kapacita pravděpodobně nevyjímatelné baterie má být 3 5000 mAh.

Nové vedení, propouštění a prodej továrny v Číně

Zda se novinkou podaří společnosti HTC vystoupit z bludného kruhu, v němž se již několik let zmítá, je otázkou. Podařit se jí to může, nejdůležitějším faktorem bude především cenovka, kterou u novinky nasadí. To však záleží na tom, zda se nové vedení společnosti poučilo z dřívějších nezdarů.

Letos v březnu totiž došlo ke změně na nejvyšším postu HTC. Novou výkonnou ředitelkou se stala spoluzakladatelka společnosti Cher Wangová, která nahradila odstoupivšího Petera Choua. Právě Chou v roce 2013 věřil, že HTC One bude pro společnost spásnou záchranou.

Pod vedením Wangové tak společnost kvůli stále se zhoršující finanční situaci přistoupila k propouštění zaměstnanců. HTC, které po celém světě zaměstnává více než 15,5 tisíce lidí, má kvůli snižování provozních nákladů snížit stav pracovních sil o 15 %. O zaměstnání tak přijde téměř 2,5 tisíce lidí.

A není to pravděpodobně jediné opatření, k němuž se HTC ve snaze zlepšit svou finanční situaci rozhodlo. Podle informací tchajwanského časopisu NextMagazine má totiž společnost plánovat i prodej své šanghajské továrny postavené v roce 2009, jejíž pracovní plocha činí 146 667 metrů čtverečních. Tu má prodat blíže neurčené čínské společnosti, informoval o tom portál GSMdome.

HTC je jedním z výrobců, který se snažil jít ve šlépějích Applu. Právě úspěchy této firmy jsou vzorem pro mnohé konkurenční společnosti, ne všechny však mají našlápnuto tak, aby mohly prodávat drahé mobily s vysokou marží. A nyní na svou snahu vyrovnat se Applu začínají doplácet, ta může být pro některé značky navíc zcela zničující (více se dočtete zde).

