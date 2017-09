HTC překvapí. Změnilo plány a letos ještě uvede tři modely

Podle nových informací HTC ještě do konce roku začne prodávat tři nové modely. Původně se přitom hovořilo o značné redukci nabídky. Letos to měly být jen čtyři modely a vrcholný U11 už přitom byl tím čtvrtým.

Jenže plány se zjevně změnily, a ještě letos se tak dočkáme dalších přístrojů s interními názvy Ocean Master, Ocean Harmony a Ocean Lite. O modelu Ocean Lite jsme vás již informovali, do prodeje by se měl dostat pod názvem U11 Lite. Tento smartphone má být také součástí programu Android One, a dostane tak prakticky čistý systém Android.

Ocean Lite bude relativně malý smartphone s jen 5,2palcovým displejem. Operační paměť má být 4 GB a uživatelská 64 GB. Z něj vychází model Ocean Harmony, který dostane stejnou výbavu, jeho displej ovšem bude šestipalcový.

HTC s kódovým označením Ocean Master výbavou předchozí dvě novinky překoná. Existovat bude ve verzi s paměťmi 4 GB/64 GB a 6 GB/128 GB. Displej bude opět šestipalcový, tedy nadprůměrně velký. Hlavní fotoaparát by měl být 12megapixelový, přední osmimegapixelový.

Výrobce chce s novinkami stihnout ještě předvánoční trh. Tedy minimálně se dvěma z nich (Ocean Master a Lite). Do prodeje se dostanou už v listopadu. Třetí Ocean Harmony stihne vánoční trh jen tak tak, do prodeje se dostane až v prosinci. Pokud tedy půjde vše podle plánů. Ceny zatím známé nejsou, stejně jako termín oficiální premiéry novinek.