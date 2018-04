Udělá z vašeho smartphonu Polaroid. Je to hračka

Instantní fotoaparáty byly hitem už před několika desítkami let, ale zájem o moderní verze v poslední době překvapivě roste. Fotografie, které po chvíli vyjedou z fotoaparátu, se totiž vracejí zpět do módy. Jednoduché i pokročilejší modely má v nabídce celá řada výrobců, od proslulých jmen jako Polaroid a Kodak po celou řadu dalších (Lomography, Instax, Fujifilm).



V době smartphonů se ovšem nabízí ještě varianta, kdy se k docílení podobného výsledku zkombinuje smartphone a mobilní fototiskárna. Není to nic nového, například pro iPhone totiž již dva roky existuje speciální kryt (více se dočtete v našem článku o krytu Prynt). Teď to ovšem zkouší i další výrobci včetně společnosti HP, která na český trh uvedla zajímavé a kompaktní řešení.

Tiskárna HP Sprocket je příjemně malá, bez problémů ji strčíte do kapsy. Rozměry (výškou a šířkou) je menší než běžný smartphone, zato je ovšem výrazně tlustší (23 mm). Je vyrobena z lesklého plastu a vrchní část je odnímatelná - nachází se pod ní totiž prostor pro zasunutí speciálních fotopapírů. Sprocket má na těle pouze jediný ovládací prvek, a to tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Nechybí ani dioda pro indikaci aktivity a microUSB konektor pro nabíjení.

Možná se ptáte, kam se dává inkoust. Nikam. Výhodou tohoto modelu je fakt, že používá speciální papíry ZINK, které mají vše nutné už v sobě. Tiskárnu tedy stačí jen občas nabít a plnit těmito speciálními papírky. Ty navíc po odstranění zadní krycí vrstvy slouží i jako samolepky. Baterii nebude třeba nabíjet často, po čtyřech vytištěných snímcích a instalaci aktualizace firmwaru nám stále hlásila prakticky plný stav (stav baterie se zobrazuje v mobilní aplikaci).



Jak to tedy celé funguje? Tiskárnu spárujete přes Bluetooth s telefonem, do kterého je nutné si nainstalovat aplikaci HP Sprocket. V ní můžete jak přímo pořizovat a odesílat fotografie do tiskárny, tak si vybrat jakoukoliv z dříve pořízených fotek a třeba ji ještě dodatečně upravit - přidat rámeček, oříznout či aplikovat filtr. Mějte ovšem na paměti, že výsledné fotky musí mít poměr stran 2:3. Samotný fotopapír (či samolepka) má totiž vždy rozměry 5 x 7,6 cm.

Po výběru a odeslání fotografie do tiskárny stačí již jen zhruba 40 sekund počkat, než vyjede hotový snímek. Vytištěné fotky nejspíše nenadchnou žádného profesionála či „lovce pixelů“, barvy se nám zdají být celkem vybledlé a fotky mají většinou jemný nádech do červena, ale i v tom tkví kouzlo takovéto „retro“ technologie. Koneckonců takové barevné filtry si i lidé často dávají na svoje instagramové snímky schválně.

HP Sprocket je primárně o zábavě. Vyfotím, rychle vytisknu a přilepím. Nedovedeme si moc představit, že by si někdo takto tiskl celé rodinné album. Skutečně jde spíše o momentky, které si sem tam přilepíte doma na lednici, na zeď v kanceláři či do deníčku.



Tisknout si celé rodinné album by se vám navíc docela prodražilo. Do tiskárny se vejde 10 papírků, které naleznete i v základním balení, další je však potřeba dokoupit. Balíček 20 dalších kusů stojí okolo 350 korun, tudíž za jednu fotografii zaplatíte asi 17,50 Kč. Určitě se tak nevyplatí tiskárnou fotky chrlit, ale spíše se rozmýšlet, co má cenu tisknout. V tom je ovšem ta výhoda oproti některým instantním fotoaparátům, ze kterých vám vyjede fotografie, i když se vám zrovna moc nepovedla. U mobilní fototiskárny totiž máte volnou ruku ve výběru toho nejlepšího snímku. Tisknout můžete samozřejmě i jakoukoliv jinou grafiku v odpovídajícím formátu.

HP Sprocket se na českém trhu v současnosti prodává za 3 299 korun, a to ve dvou barevných provedeních, v černém a bílém. Jak už bylo výše zmíněno, papír se dá dokoupit po dvaceti kusech za 350 korun, na zahraničních internetových obchodech lze ovšem najít i balení s 50 kusy za v přepočtu zhruba 820 korun.