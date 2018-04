Udělejte si ze smartphonu instantní foťák. Polezou z něj papírové fotky

Málokdo už si vzpomene na unikátnost jednotlivých fotografií, když jsme opravdu promýšleli každý snímek, aby výsledek na papíře byl skutečně co nejlepší. Zejména na tzv. instantní fotoaparáty platilo toto pravidlo, neboť výsledný snímek jsme měli v ruce už pár okamžiků po pořízení fotografie. Ale za nemalý peníz.

Dnes už máme možnost nafotit tolik snímků, kolik jen chceme, v klidu je protřídit a pak prezentovat na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde. Vyvolání na papír je posléze otázkou jen vlastní preference. Nyní však přichází možnost kombinovat digitální snímky s instantním tiskem přímo z vašeho smartphonu. Umožní to speciální kryt Prynt.

Ten vyvolal na serveru Kickstarter obrovský zájem a více než šestinásobně přesáhl požadovanou částku 50 tisíc dolarů ke spuštění výroby. Projektu navíc stále zbývá ještě měsíc, takže je pořád ještě dost času na jeho další podporu. Dostupnost krytu se předpokládá na podzim letošního roku.

Ačkoliv výrobci kryt označují jako „kompaktní“, z dostupných obrázků máme spíše pocit, že do kapsy se určitě nevejde. Koneckonců obsahuje nejen potřebné nástroje k tisku, ale i vlastní baterii. Ta by měla údajně vystačit na 20 výtisků. Tisk fotografií je zjednodušen díky absenci inkoustu, ten je totiž předpřipraven ve speciálním fotopapíru. Do zásobníku krytu se jich najednou vejde až deset. Uváděná doba tisku jedné fotky je 30 sekund.

Chválíme výrobce, který hned od startu projektu počítá s konektivitou jak pro systém iOS, tak Android a tomu i přizpůsobuje velikosti doku v krytu. V tuto chvíli uvádí například podporu pro velikosti posledních dvou generací iPhonu a Sasmung Galaxy S4 a S5 s tím, že další modely budou postupně přibývat.

Cena za kryt není malá. Veškeré kusy, které na Kickstarter stránce daly předobjednat za cenu 50 a 80 dolarů už byly vyprodány, a nyní se tedy dá Prynt předběžně koupit za 100 dolarů (zhruba 2 500 korun). To je stejná cena, za jakou by se měl kryt prodávat po jeho uvedení na trh. Navíc je nutné objednávat i speciální fotopapír, který podle serveru The Next Web vyjde na pět dolarů (120 korun) za 10 kusů.

Výrobci krytu si připravili ještě jednu zajímavost. Aplikace, která je propojena s krytem a ve které pořizujete fotografie pro tisk, zaznamená při stisknutí spouště ještě krátké video. To je použito v případě, že na vytisknutou fotografii namíříte znovu kameru telefonu se spuštěnou aplikací Prynt fotoaparátu. Aplikace totiž umí fotografie sama rozpoznat, a na displeji přehraje zaznamenané video. Každá vytisknutá fotografie tak v podstatě nabízí ještě „něco navíc“, v podobě tohoto krátkého záznamu z momentu pořízení.